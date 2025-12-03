איראן ממשיכה את המרוץ לגרעין בעזרת "רשתות סודית"

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1איראן "מנקה ראיות" ומחדשת רכש טכנולוגי לגרעין

תחקיר חדש של הפייננשל טיימס מגלה כי על אף הנזק הכבד שנגרם למתקני הגרעין האיראניים במהלך "מלחמת 12 הימים", רשתות הרכש הסמויות של טהרן ממשיכות לפעול. לפי הדיווח, חברת Imen Gostar Raman Kish, המשמשת כחזית לארגון SPND של משרד ההגנה האיראני (ארגון שעוסק בפיתוח תוכנית הגרעין האיראני וספג סנקציות אמריקאיות), השיגה רכיבים מערביים מתקדמים - בין היתר טכנולוגיות גילוי קרינה מיצרניות בריטיות ואמריקאיות, ושילבה אותם בציוד שפותח לכאורה "באופן עצמאי".

במקביל, תמונות לוויין שפרסם מכון ISIS מצביעות על פעולות "ניקוי" במבנים הקשורים לפרויקטי נשק היסטוריים, כולל הריסת קומות ופינוי פסולת באתרים בטהרן ובאלבורז. אנליסטים מציינים כי הפעולות עשויות להיות הכנה לשיקום, אך גם ניסיון להשמיד עקבות לפני ביקורי פקחים, בעוד שהזירה הפנימית בטהרן מתוחה על רקע שמועות על שינויים בהנהגה והחרפת היריבות בין המחנות השמרניים והפרגמטיים.

מאת מילס ג'ונסון, מתוך הפייננשל טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2עיתונאים בצרפת תובעים את ישראל על מניעת גישה לעזה ולגדה

שתי התאחדויות עיתונאים צרפתיות הגישו תלונה לפרקליטות המלחמה בטרור בפריז בטענה כי ישראל חוסמת את עבודת העיתונות בשטחים הפלסטיניים ומונעת כניסת כתבים לעזה. לפי France 24, מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023 מתאפשרת כניסת תקשורת זרה לרצועה רק במסגרת צוותים המלווים את צה"ל, מודל שהאיגודים מגדירים כפגיעה בזכות לחופש מידע.

התלונה נסמכת על עדויות של עיתונאים צרפתים, ובהן דיווח על מקרה בגדה שבו נרדף כתב בידי עשרות מתנחלים ישראלים חמושים, בעוד חיילים ישראלים נכחו בזירה ולא התערבו, אירוע שהאיגודים מציגים כחשד לפשע מלחמה מצד צה"ל כלפי עיתונאי. ברקע, יותר מ־220 עיתונאים נהרגו בעזה מאז תחילת הלחימה, והלחץ הבינלאומי על ישראל לאפשר גישה עצמאית לשטחי הקרב גובר, בזמן שבצרפת כבר מתנהלות חקירות נוספות בנוגע לפגיעות באזרחים צרפתים במהלך המלחמה.

מתוך France 24. לקריאת הכתבה המלאה.

3האירוויזיון בפני הצבעה שתכריע את השתתפות ישראל

לפי דיווח של רויטרס, מנהלי האיחוד האירופי לשידור (EBU) יתכנסו השבוע לדון בשאלה האם ישראל תוכל להשתתף באירוויזיון 2026 לאחר שהתחרות הסתבכה פוליטית בעקבות המלחמה בעזה. ת

בסלובניה, אירלנד, ספרד והולנד מזהירים כי יחרימו את האירוע אם ישראל תישאר, מה שעלול להוביל לפגיעה בצפיות ובחסויות, במיוחד במדינות שבהן צפיות האירוויזיון הן הגבוהות באירופה. ה־EBU מציע שורת תקנות חדשות שנועדו למנוע קידום לא הוגן מצד ממשלות או גורמים חיצוניים, אך אם החברות לא ישתכנעו, תתקיים הצבעה רשמית על השתתפותה של ישראל.

גורמים בתאגיד השידור כאן טוענים כי אין הצדקה לצעדים, בעוד מומחי אירוויזיון מזהירים שמדובר במשבר תקדימי שעלול לשנות את אופייה של התחרות.

מאת אוליביה לה פואדווין, מתוך רויטרס. לקריאת הכתבה המלאה.