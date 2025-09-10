מטריקס חברת שירותי ה-IT הגדולה בבורסה, חתמה אמש (ג') על הסכם משמעותי עם מדינה זרה לפיתוח והטמעת מערכות בינה מלאכותית מתקדמות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. הפרויקט שיכלול מחקר והגנת סייבר, צפוי להימשך כשנתיים.

עסקה זו של החברה, שנסחרת בשווי שוק של כ-7.6 מיליארד שקל, מצטרפת לעסקאות מהשנים האחרונות, במסגרתן מפתחת מטריקס פתרונות בתחום ה ביטחוני עבור מדינות זרות. לרוב מדובר במגה פרויקטים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, המשלבים מגוון תחומים והתמחויות בעולמות הסייבר, הענן, ה-AI, כגון פרויקט דאטה AI, והגנת סייבר בהיקף של כ-40 מיליון דולר עליו דיווחה מטריקס לפני כשנתיים.

לאחרונה דיווחה מטריקס על פיתוחים חדשים בתחום ה-AI: פיתוח RGpt - הצ'אטבוט המוניציפלי החכם והרב-לשוני הראשון בישראל עבור רשויות מקומיות; פתרון GenAI לקופ"ח לבקרה של מסמכים רפואיים החוסך מיליוני שקלים בשנה; פלטפורמת תרגום עצמאית דו-כיוונית לעברית וערבית בניב ישראלי עבור מפא"ת שבעלת תוצאות עדיפות על גוגל ב-84% מהמקרים ועוד.

במרץ האחרון חתמה מטריקס על מזכר הבנות למיזוג עם חברת מג'יק, שגם לה ניסיון ומוניטין בתחומי ה-AI, הסייבר, הדיגיטל והענן. השלמת העסקה, לאחר אישורה, צפויה לרבעון הרביעי של 2025 ותהווה, כך מקווים במטריקס מכפיל כוח אסטרטגי ותמצב את מטריקס כאחת מחברות טכנולוגיות המידע הציבוריות הגדולות בעולם, עם פריסה גיאוגרפית רחבה ובפרט בשוק האמריקאי.

לדברי מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "תחום ה- AI פתח בפנינו אוקיינוס של הזדמנויות עסקיות בישראל ובעולם. המומחים שלנו מספקים מענה לכל היבט באקוסיסטם של טכנולוגיות ה- AI ובשלל סביבות - פיננסים, ביטחון, בריאות, היי טק ומגזר ציבורי". מניית מטריקס זינקה בכ-40% מתחילת השנה.