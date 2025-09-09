אחרי שנים של דשדוש כעוד חברת מכשור רפואי זניחה מישראל הנסחרת בבורסת נאסד"ק, זינקה בשנה האחרונה מניית מיקרובוט מדיקל ב-400%, וביום ב' השבוע, עם קבלת אישור ה-FDA (רשות המזון והתרופות) לשיווק בארה"ב של המוצר הראשון שלה, היא כבר נסחרת בשווי של כ-218 מיליון דולר.

מיקרובוט היא חברת הדגל של הראל גדות, שלחובבי הכדורסל הישראלי זכור אולי כשחקן מכבי תל אביב בשנים 1990-1991. בהמשך שיחק בקבוצות נוספות, עד פרישתו בשנת 2000. לאחר לימודי מנהל עסקים באוניברסיטת מנצ'סטר, עם לימודי המשך בהרווארד, עבד גדות במשך שבע שנים בתאגיד המכשור הרפואי ג'ונסון אנד ג'ונסון , שם הגיע למשרות ניהוליות בתחום השיווק. לאחר שפרש מג'ונסון אנד ג'ונסון החל להקים חברות מכשור רפואי בישראל, או עם זיקה ישראלית, ומאז זהו עיסוקו העיקרי.

זינוק מחדש

מיקרובוט מדיקל, שהוקמה בשנת 2010 וכעבור שש שנים מוזגה לשלד בורסאי בנאסד"ק, עברה כמה גלגולים מבחינת הטכנולוגיה שלה. היא פיתחה תחילה מכשיר רובוטי זעיר לניקוי צינורות במכשירים רפואיים מושתלים, והיום המוצר שלה מעט שונה: מערכת ניווט מרחוק (שנראית מנקודת המבט של הרופא כמו משחק מחשב עם ג'ויסטיק), אשר מניעה כלים שיכולים להיכנס לגוף המטופל ולבצע פרוצדורות זעיר-פולשניות בתוך כלי דם. בשלב זה אושר המוצר לטיפול בכלי דם בפריפריה של הגוף, כלומר בעיקר בגפיים ולא בסביבת הלב.

ניווט מרחוק מאפשר לרופאים לא רק לבצע טיפולים לחולים מרוחקים פיזית, אלא לבצע טיפולים בבית החולים שלהם, אך מבלי להיחשף לכמויות גדולות של קרינה, המאפיינות את הניתוחים הזעיר פולשניים בכלי הדם. לאורך השנים, ובזמן שמיקרובוט חיפשה את דרכה, היא ירדה לשוויים נמוכים מאוד, לעתים אף מתחת לרף ה-10 מיליון דולר, וגם ביצעה סדרה של גיוסי הון בשיטת ה-ATM (המאפשרת הנפקה במהלך יום המסחר), בדרך כלל עדות לחברה במצוקה.

השלב הבא

אולם מאמצע 2024, חזר העניין בחברה כאשר היא החלה בניסוי בבני אדם במוצר שלה, ואחר כך דיווחה כי הניסוי מתקדם מהר מהמתוכנן. בדצמבר 2024 הודיעה כי היא ממתינה לאישור ה-FDA למוצר, ומאז החלה הנסיקה במניה. כעת, על החברה לעבור לשלב הבא בחייה: גיוס משאבים לבניית מערך שיווק, השקת המוצר ותחילת ההתייחסות של השוק אליה במונחים של הכנסות.

זהו שלב שהוא לא תמיד פשוט בחייה של חברת ביומד, ובדרך כלל מאופיין ביציאה של משקיעים שהגיעו עבור האירוע הבינארי של קבלת או אי קבלת האישור, וכניסה של משקיעים המעוניינים בטווח הארוך של החברה. התנהגות המניה בתקופה הקרובה תעיד עד כמה כבר יש כאלה.

מן הבחינה הזו, גדות הוא מנהל שנמצא בעמדה טובה יחסית לתמוך בשלב זה, לנוכח ניסיונו כאיש שיווק מכשור רפואי בשוק האמריקאי, והיכרות עם הלקוחות, מוצר נדיר בשוק האמריקאי. לאחר שצברה מאז היווסדה הפסד של 97 מיליון דולר, יש בקופתה של מיקרובוט נכון לסוף יוני השנה 4 מיליון דולר במזומן ועוד 28 מיליון דולר בני"ע סחירים.