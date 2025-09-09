חברת מיקרובוט הישראלית קיבלה אישור FDA והמניה זינקה

חברת הרובוטיקה מיקרובוט מדיקל הודיעה אתמול (ב') כי ה-FDA (מינהל המזון והתרופות האמריקאי) נתן אישור במסלול 510k (תהליך רגולטורי לאישור מכשירים רפואיים) למערכת Libetry של החברה. בעקבות ההודעה עלתה מניית החברה ב-22%, והשלימה עליות של 400% בשנה האחרונה. החברה נסחרת כעת לפי שווי של 218 מיליון דולר.

המוצר של החברה הוא מערכת המאפשרת ביצוע מרחוק, באמצעות מכשיר דמוי ג'ויסטיק של ניתוחים זעיר פולשניים בעורקים, כאשר היתרון שלה הוא שהרכיב הנכנס לגוף הוא חד-פעמי, ואין צורך ברכישת ציוד קפיטלי יקר ומסורבל, כך לדברי החברה. בשלב הראשון, המוצר מיועד לניתוחים זעיר פולשניים בעורקים פריפריאליים.

הכניסה לנאסד"ק

מיקרובוט מוזגה לשלד בנאסד"ק ב-2016 ומאז ידעה החברה גם שווי נמוך מאוד, וגיוסי ATM רבים המאפיינים בדרך כלל חברות במצוקה. אולם מאמצע 2024, כשהחלה החברה בניסוי בבני אדם במוצר שלה, ואחר כך דיווחה כי הניסוי מתקדם מהר מהמתוכנן תוך שיתוף פעולה עם בתי חולים מובילים, החל השוק להתעניין מחדש בחברה ובמניה. בדצמבר 2024 הודיעה החברה כי היא ממתינה לאישור ה-FDA למוצר, ומאז החלה הנסיקה המשמעותית במניה.

היתרון של החברה בהקשר הזה, הוא שכבר מוביל אותה איש שיווק מנוסה בתחום המכשור הרפואי, אשר מעורה היטב בשוק האמריקאי. מדובר ביזם החברה ומי שהיום הוא המנכ"ל, היו"ר והנשיא שלה הוא הראל גדות, המוכר אולי לחלק מן הציבור הישראלי כשחקן מכבי תל אביב לשעבר בכדורסל, אך מאז הספיק להיות בכיר במערך השיווק של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון בארה"ב, להקים את חממת המכשור הרפואי מדקס ולהתמחות בהקמה וניהול של חברות בתחום הרובוטיקה. ההצלחה עד כה הייתה מוגבלת, כאשר רק אחת מחברות החממה, Endoways, רשמה אקזיט בהיקף של כ-10 מיליון דולר. אחת מחברות הדגל של גדות, XACT Robotics, אף נסגרה במפתיע לפני כשנתיים. ובכל זאת מדובר בפעילות ענפה בישראל בתחום הרובוטיקה, עם משקיעים מכובדים מרחבי העולם, שגדות הקים ממקום מושבו בבוסטון. גדות אמר עם קבלת האישור כי החברה כבר עובדת על אסטרטגיית השיווק ובניית מערך השיווק מאמצע השנה, וערוכה היטב להשקה.

כעת, על החברה לעבור לשלב הבא בחייה: גיוס משאבים לבניית מערך שיווק, השקת המוצר ותחילת ההתייחסות של השוק אליה במונחים של הכנסות. זהו שלב שהוא לא תמיד פשוט בחייה של חברת ביומד, ובדרך כלל מאופיין ביציאה של משקיעים שהגיעו עבור האירוע הבינארי של קבלת או אי קבלת האישור, וכניסה של משקיעים המעוניינים בטווח הארוך של החברה. התנהגות המניה בתקופה הקרובה, תעיד עד כמה כבר יש כאלה.