קרן ההשקעות פימי שמוביל ישי דוידי תרכוש, במספר שלבים, מחצית מהבעלות בחברת כרמקס כלים מדויקים תמורת 85 מיליון דולר (283 מיליון שקל). כרמקס שפועלת מהעיר מעלות שבצפון, נוסדה בשנת 1988 ע"י אילן כהן, תעשיין שאף משמש כמנכ"ל החברה, ועל פי אתר החברה היא פועלת ב-85 מדינות בעולם.

כרמקס מייצרת כלי חיתוך וחריטה מתקדמים לעיבוד שבבי, לשימוש בתעשיות כמו תעופה וחלל, רכב, מזון, רפואה, נפט וגז וכן מוליכים למחצה (שבבים). החברה פועלת גם בתחום רפואת השיניים והרפואה הכללית. רוב מכירותיה הן לעולם (כ-90%), היא נחשבת רווחית, ולה חברות בנות בארה"ב, גרמניה, איטליה והודו.

פעילותה של כרמקס עשויה להזכיר את זו של ענקית התעשייה הישראלית ישקר, המייצרת כלי חיתוך ממתכת קשה לתעשיית העיבוד השבבי, שגם היא פועלת מאזור התעשייה הצפוני תפן הסמוך למעלות. ישקר שהוקמה על ידי סטף ורטהיימר המנוח, נמכרה בשנים 2006 ו-2013 לקונצרן ברקשייר האת'וויי של משקיע העל וורן באפט, תמורת כ-6 מיליארד דולר בסך הכול.

גורם בשוק מציין כי "אין הרבה מאוד חברות בתחום בעולם, רק עוד 2-3 חברות גדולות וכרמקס הקטנה יותר. להכין כנף של מטוס או לצרכים בתחום רפואת שיניים, נדרשת הרבה מאוד טכנולוגיה ומסובך לייצר את המוצרים שלה".

לאחר המכירה ישמש המייסד והמנכ"ל כהן כנשיא החברה, ואילו אמיר וידמן מקרן פימי ישמש כיו"ר כרמקס. מפעל החברה, שהחל את דרכו עם 3 עובדים, העסיק בשנת 2018 יותר מ-160 עובדים.

"רוח גבית גם בימי שלום"

מקרן פימי נמסר כי "רכישת כרמקס מהווה חלק מהאסטרטגיה של הקרן לרכוש חברות בעלות טכנולוגיה ייחודית ופוטנציאל צמיחה משמעותי, תוך מתן דגש על חברות הפועלות בשוק הגלובלי".

הדיווח על רכישת מניות כרמקס הגיע יום לאחר שפימי מכרה לגופים למוסדיים, בפעם השנייה תוך חודשיים, מניות של חברת התעשייה הביטחונית עשות אשקלון תמורת 240 מיליון שקל (בדיסקאונט של כמעט 9% על מחיר השוק). היקף המימושים של פימי בשתי המכירות מגיע ל-490 מיליון שקל, לאחר שמניית עשות זינקה ב-373% בשלוש השנים האחרונות.

בכך ירדה הקרן להחזקה של כ-52.3% בעשות (לעומת 85% לפני מספר חודשים) ועדיין ממשיכה להחזיק מניות בשווי שוק של כמיליארד שקל. פימי רכשה את השליטה בעשות מידי אלביט מערכות ב-2022 תמורת 285 מיליון שקל בלבד, ונכון להיום הניבה לה ההשקעה הצפת ערך של פי 7 על הכסף (במונחים דולריים), ממימושים, דיבידנדים ומניות שנותרו בידיה, בשלוש וחצי שנים בלבד.

ההערכה היא שאין בכוונת פימי להמשיך ולמכור מניות נוספות של עשות בקרוב. גורם בשוק מציין כי "יש למניות הביטחוניות עוד לאן ללכת, עדיין לא רואים בדוחות החברות את הרוב הגדול של הביקושים שנוצרו בשלוש השנים האחרונות.

"בתעשייה הביטחונית דברים לוקחים זמן ולכן צריך להסתכל על צבר ההזמנות. ההשפעה של ההתחמשות בעולם, בנאט"ו, בארה"ב ועוד נמצאת רק בתחילתה. העולם רק מתחיל לספק את הביקושים של המדינות הגדולות, וכל המדינות היותר קטנות בכלל 'לא נכנסו לתור' עדיין. יש פה רוח גבית ייחודית מאוד חזקה שתימשך בעשור הקרוב, וזה נכון גם אם יהיה שלום עולמי עוד 7 שנים".

המכירה הנוכחית מצטרפת לגל מימושים של פימי בחברות התעשייה הביטחונית שבשליטתה (תאת טכנולוגיות, פי.סי.בי ואורביט). עוד קודם לכן, באוגוסט 2024, מימשה הקרן מניות בחברה התעשייתית מנועי בית שמש , תמורת 178 מיליון שקל. על ההשקעה בחברה זאת היא רושמת תשואה מלהיבה לא פחות מבעשות - יותר מפי 9 על הכסף בתוך עשור, במונחים דולריים (מימושים, דיבידנדים ושווי ההחזקה הנוכחית בכ-25% ממניות החברה).