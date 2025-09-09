קרן פימי של ישי דוידי מימשה רק אתמול (ב') מניות עשות אשקלון ב־240 מיליון שקל, אך היא לא עוצרת. כעת היא רוכשת 50% (בשלבים) תמורת 85 מיליון דולר (283 מיליון שקל) בחברת כרמקס מהעיר מעלות, חברה פרטית שנוסדה בשנת 1988 ומייצרת "כלי כרסום וחריטה מתקדמים" לתעשיית השבבים, בדומה לחברת ישקר.

כרמקס נמצאת בשליטת משפחת כהן וגם לאחר המכירה אילן כהן, מייסד ומנכ"ל החברה, ישמש כנשיא החברה. אמיר וידמן, מקרן פימי, ישמש כיו"ר החברה. קווי המוצר של כרמקס כוללים, כאמור, כלי כרסום וחריטה מתקדמים, הנותנים מענה לצרכים המורכבים של תעשיות כמו תעופה וחלל, רכב, מזון, רפואה, נפט וגז וכן מוליכים למחצה. החברה פועלת גם בתחום רפואת השיניים והרפואה הכללית. בפימי מציינים כי רוב מכירות החברה הן לעולם, וכי יש לה חברות בנות בארה"ב, גרמניה, איטליה והודו.

"רכישת כרמקס מהווה חלק מהאסטרטגיה של קרן פימי לרכוש חברות בעלות טכנולוגיה ייחודית ופוטנציאל צמיחה משמעותי, תוך מתן דגש על חברות הפועלות בשוק הגלובלי", אמרו בקרן פימי. "תחום ייצור הכלים המדויקים לעיבוד שבבי הוא תחום צומח, הנותן מענה לביקושים גדלים בתעשיות מתקדמות".

גל המימושים של פימי בשנה האחרונה

כאמור, רק אתמול מימשה פימי בפעם השנייה מניות בחברה הביטחונית עשות אשקלון, הפעם ב־240 מיליון שקל, בדיסקאונט של 5% על מחיר המניה, מה שהביא את המימושים שלה בחברה מתחילת השנה ל־490 מיליון שקל. בכך היא ירדה להחזקה של כ־52.3% בחברה ועדיין ממשיכה להחזיק במניות בשווי של כמיליארד שקל.

המכירה הזו מצטרפת לגל מימושים של פימי בחברות שבשליטתה. כך, מכרה פימי בחודש מאי מניות בתאת טכנולוגיות ב־395 מיליון שקל, במנועי בית שמש באוגוסט 2024 ב־178 מיליון שקל, בפי.סי.בי טכנולוגיות ב-135 מיליון שקל, וביוני האחרון מכרה החברה מניות באורביט ב-50 מיליון שקל. לאורך השנים סך הכל הציפו המניות הביטחוניות הללו לפימי ערך של יותר מ־3 מיליארד שקלים.

נזכיר גם כי השבוע אישר בית המשפט המחוזי מרכז את הסדר החוב של חברת לנדאו דיגיטל פרינטינג, במסגרתו פימי תרכוש את חברת המדפסות של בני לנדא ב־80 מיליון דולר. פימי צפויה לקבל 100% ממניות לנדא פרינטינג ותקצה 74.5 מיליון שקל עבור תשלום חובות לנושים. רוב העובדים ימשיכו להיות מועסקים בחברה.