ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות קרן פימי רוכשת שליטה משותפת בכרמקס ב-85 מיליון דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קרן פימי

רגע אחרי המימוש בעשות: קרן פימי רוכשת שליטה משותפת בכרמקס ב-85 מיליון דולר

רק אתמול מימשה קרן פימי מניות עשות אשקלון ב-240 מיליון שקל, וכעת היא כבר בצעד הבא: רכישת שליטה משותפת בכרמקס, חברת כלי כרסום וחריטה מתקדמים לתעשיית השבבים, תמורת 283 מיליון שקל • "הרכישה מהווה חלק מהאסטרטגיה לרכוש חברות בעלות טכנולוגיה ייחודית ופוטנציאל צמיחה משמעותי", אמרו בקרן

נתנאל אריאל 10:37
ישי דוידי / צילום: איל יצהר
ישי דוידי / צילום: איל יצהר

קרן פימי של ישי דוידי מימשה רק אתמול (ב') מניות עשות אשקלון ב־240 מיליון שקל, אך היא לא עוצרת. כעת היא רוכשת 50% (בשלבים) תמורת 85 מיליון דולר (283 מיליון שקל) בחברת כרמקס מהעיר מעלות, חברה פרטית שנוסדה בשנת 1988 ומייצרת "כלי כרסום וחריטה מתקדמים" לתעשיית השבבים, בדומה לחברת ישקר.

ביהמ"ש אישר: פימי תרכוש את חברת המדפסות של בני לנדא ב-80 מיליון דולר
700% בשנתיים: המניה הביטחונית הלוהטת שבעלי השליטה ניסו למכור

כרמקס נמצאת בשליטת משפחת כהן וגם לאחר המכירה אילן כהן, מייסד ומנכ"ל החברה, ישמש כנשיא החברה. אמיר וידמן, מקרן פימי, ישמש כיו"ר החברה. קווי המוצר של כרמקס כוללים, כאמור, כלי כרסום וחריטה מתקדמים, הנותנים מענה לצרכים המורכבים של תעשיות כמו תעופה וחלל, רכב, מזון, רפואה, נפט וגז וכן מוליכים למחצה. החברה פועלת גם בתחום רפואת השיניים והרפואה הכללית. בפימי מציינים כי רוב מכירות החברה הן לעולם, וכי יש לה חברות בנות בארה"ב, גרמניה, איטליה והודו.

"רכישת כרמקס מהווה חלק מהאסטרטגיה של קרן פימי לרכוש חברות בעלות טכנולוגיה ייחודית ופוטנציאל צמיחה משמעותי, תוך מתן דגש על חברות הפועלות בשוק הגלובלי", אמרו בקרן פימי. "תחום ייצור הכלים המדויקים לעיבוד שבבי הוא תחום צומח, הנותן מענה לביקושים גדלים בתעשיות מתקדמות".

גל המימושים של פימי בשנה האחרונה

כאמור, רק אתמול מימשה פימי בפעם השנייה מניות בחברה הביטחונית עשות אשקלון, הפעם ב־240 מיליון שקל, בדיסקאונט של 5% על מחיר המניה, מה שהביא את המימושים שלה בחברה מתחילת השנה ל־490 מיליון שקל. בכך היא ירדה להחזקה של כ־52.3% בחברה ועדיין ממשיכה להחזיק במניות בשווי של כמיליארד שקל.

המכירה הזו מצטרפת לגל מימושים של פימי בחברות שבשליטתה. כך, מכרה פימי בחודש מאי מניות בתאת טכנולוגיות ב־395 מיליון שקל, במנועי בית שמש באוגוסט 2024 ב־178 מיליון שקל, בפי.סי.בי טכנולוגיות ב-135 מיליון שקל, וביוני האחרון מכרה החברה מניות באורביט ב-50 מיליון שקל. לאורך השנים סך הכל הציפו המניות הביטחוניות הללו לפימי ערך של יותר מ־3 מיליארד שקלים.

נזכיר גם כי השבוע אישר בית המשפט המחוזי מרכז את הסדר החוב של חברת לנדאו דיגיטל פרינטינג, במסגרתו פימי תרכוש את חברת המדפסות של בני לנדא ב־80 מיליון דולר. פימי צפויה לקבל 100% ממניות לנדא פרינטינג ותקצה 74.5 מיליון שקל עבור תשלום חובות לנושים. רוב העובדים ימשיכו להיות מועסקים בחברה.