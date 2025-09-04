עד 5,000 שקל בשנה: ההטבה החדשה ללוחמי המילואים

בימים הקרובים ישיקו משרד הביטחון, משרד האוצר וצה"ל את "Fighter" - מועדון צרכנות והטבות ייחודי ללוחמי המילואים.

מדובר במהלך שמצטרף למעטפת צעדים רחבה יותר שנבנתה בשנתיים האחרונות עבור אנשי המילואים, ושמטרתו להעניק להם לא רק הטבות כלכליות אלא גם הכרה יוקרתית ומעמד מיוחד. המועדון החדש מיועד אך ורק ללוחמי המילואים, בשונה ממגוון ההטבות שניתנו עד כה לכלל המשרתים במילואים.

● יש לכם כרטיס מועדון? אלה מועדוני הצרכנות המועדפים בישראל

השקת המועדון היא חלק מהחלטת ממשלה 3004 ממאי האחרון, במסגרתה הוחלט על הקמת אגף ייעודי במשרד הביטחון שיטפל במערך המילואים.

מאז פרוץ המלחמה, צה"ל ומשרדי הממשלה התמודדו עם צורך מיידי לספק פתרונות חירום ללוחמים, ובהם מענקים, קרן סיוע, שוברים לנופש וסיוע בשכר לימוד לסטודנטים. עם התמשכות הלחימה גם בשנת 2025, גובשה תפיסה חדשה של "שגרת מילואים אינטנסיבית", שבמסגרתה הוחלט להרחיב ולהעמיק את סל התמיכות.

מה מציע המועדון?

● כרטיס "Fighter" נטען - הכרטיס יוטען אוטומטית לפי מספר ימי השירות שבוצעו, עד תקרה של 5,000 שקל בשנה. ניתן יהיה להשתמש בו לצורכי פנאי, אטרקציות ואף לתשלום אגרות מדינה.

● מענקים והטבות כספיות - כולל נקודות זיכוי במס, מענקים למפקדים והעברת כספים ישירות לחשבון הבנק של הלוחמים.

בני ובנות זוג של לוחמי המילואים יקבלו זמינות מלאה לשימוש בכרטיס.

תנאי הזכאות

החברות במועדון מיועדת לחיילים מיחידות לוחמות שביצעו לפחות 10 ימי מילואים. בני הזוג נכללים אף הם במסגרת הזכאות, ללא צורך בשירות עצמאי.

מועדון "Fighter" אינו מהווה תחליף לקרן הסיוע הקיימת אלא תוספת לה. בכך, לוחמי המילואים ומשפחותיהם צפויים ליהנות ממערך רחב של סיוע כלכלי, פנאי והטבות, שייכנס לתוקף החל מהשבוע הבא עם תחילת הפעלת הכרטיסים החדשים.