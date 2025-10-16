ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שווי של 17 מיליארד ד': הסטארט-אפ הישראלי-אמריקאי יוצא בגיוס ענק
דיל (Deel)

שווי של 17 מיליארד דולר: הסטארט-אפ הישראלי-אמריקאי יוצא בגיוס ענק

חברת דיל, שפועלת בתחום משאבי האנוש, מספקת פלטפורמה לניהול עובדים ותשלומים גלובליים • מוקדם יותר השנה הוערכה דיל ב־12.6 מיליארד דולר, כשקרנות ג'נרל קטליסט ומובדאלה רכשו מניות ב־300 מיליון דולר ממשקיעים מוקדמים

מיטל וייזברג פורסם: 13:39 עודכן: 13:55
אלכס בואזיז ושואו וואנג, מייסדי DEEL / צילום: DEEL
אלכס בואזיז ושואו וואנג, מייסדי DEEL / צילום: DEEL

חברת דיל (Deel), הפועלת בתחום משאבי האנוש ומספקת פלטפורמה לניהול עובדים ותשלומים גלובליים, גייסה 300 מיליון דולר לפי שווי של 17 מיליארד דולר, כך לפי הפייננשל טיימס. את סבב הגיוס הובילו הקרנות ריביט, קוטיו ואנדריסן הורוביץ, כאשר הסבב מגיע על רקע האשמות לריגול תעשייתי מצד המתחרה ריפלינג, האשמות שדיל דחתה בתוקף.

מפעל השבבים הטייוואני של אנבידיה מנפץ את התחזיות, על רקע הביקוש הגואה לשבבי AI
אבק הכוכבים של OpenAI: המניות שזינקו בזכות דיווח על עסקה אחת

דיל, שהוקמה על ידי היזם הישראלי אלכס בואזיז ושואו ואנג מעסיקה כ־3,000 עובדים ברחבי העולם, ומפעילה את משרדיה הראשיים מסן פרנסיסקו.

מאז הקמתה בשנת 2019 התבססה דיל כשחקנית מרכזית בתחום ניהול משאבי האנוש הגלובלי. החברה מפעילה פלטפורמה לניהול עובדים, פרילנסרים ותשלומים ביותר מ־150 מדינות, ומספקת שירותים בין היתר בתחומי שכר גלובלי, ניהול קבלנים, עמידה ברגולציה, ניהול הטבות וכלי ביצועים.

ברבעון הראשון של 2025 דיווחה החברה כי חצתה קצב הכנסות שנתי של כמיליארד דולר, גידול של כ־75% לעומת השנה הקודמת, וכי היא רווחית מאז הרבעון השלישי של 2023. כיום דיל משרתת למעלה מ־35 אלף לקוחות עסקיים ומנהלת דרך הפלטפורמה שלה יותר מ־1.25 מיליון עובדים ברחבי העולם, כך בין היתר לפי החברה.

הסקנדלים התקשורתיים

בעברה החברה הייתה מעורבת במספר סקנדלים תקשורתיים, האחרון שבהם הוא העימות המשפטי מול חברת Rippling, מתחרה בתחום ניהול משאבי האנוש, שנחשב גם לאחד המקרים המתוקשרים בענף בשנת 2025. שתי החברות הגישו תביעות הדדיות בטענה לגניבת סודות מסחריים וריגול תעשייתי.

דיל טוענת כי מנהל המודיעין התחרותי של Rippling נכנס עשרות פעמים למערכת שלה בזהות בדויה, הוריד מסמכים פנימיים שכללו מידע על חוזים, תמחור והטבות, ואף ניהל אינטראקציות עם צוות התמיכה שלה. Rippling מצידה דוחה את ההאשמות, ומאשימה את דיל בניסיונות לא חוקיים להשיג מידע רגיש על פעילותה. שתי החברות מנהלות הליכים אזרחיים בבתי המשפט בארה"ב, ודיל אף הגישה תביעה נגדית המבקשת לדחות את ההליך.