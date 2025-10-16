רשת מפעלי השבבים הגדולה בעולם, TSMC - המקום שבו מיוצרים המעבדים הגרפיים של אנבידיה , מעבדי הליבה של אמזון ומעבדי ה-M וה-A של אפל - מדווחת על נסיקה של קרוב ל-40% ברווח הנקי ועוקפת את תחזיות האנליסטים, בעקבות הביקוש הגואה לשבבי AI. מניית החברה עולה בשעה זו בכ-3% במסחר המוקדם בבורסת ניו יורק ובכ-1.3% בבורסה בטייווואן.

TSMC היא חברת השבבים הראשונה לדווח על תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה, ולפיו תמונת הביקוש למעבדים ולחוות שרתים לעיבוד ענן ו-AI עולה בקצב מהיר. החברה מדווחת על הכנסות של 989.92 מיליארד דולר טייוואני (32.3 מיליארד דולר אמריקאי), לעומת ציפיות של 977.46 מיליארד דולר טייוואני (31.8 מיליארד דולר), ועל רווח נקי של 452.3 מיליארד דולר טייוואני (14.7 מיליארד דולר) לעומת רווח צפוי של 417.69 מיליארד דולר טייוואני (13.6 מיליארד דולר). מדובר על עלייה של 30.3% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד ועל זינוק של 39% ברווח הנקי.

גם היום, אנבידיה היא ברירת המחדל עבור כל חברת שבבים שמעוניינת לייצר מעבדים בטכנולוגיית מעגלים הקטנים מ-7 ננומטר, הווה אומר - רוב מעבדי הליבה והמעבדים הגרפיים בשרתי הענן וה- AI בעולם, וכן בסמארטפונים ובמחשבי לוח. למרות שאינטל , המתחרה האמריקאית של TSMC, הודיעה לפני כשבועיים על פריצת דרך בייצור ועל השקה ראשונה של שבבים חכמים מתחת ל-2 ננומטר, נראה ש-TSMC עדיין מובילה עליה בפער ניכר, כשהיא ממשיכה להוות מפעל הייצור הראשי של ענקיות הבינה המלאכותית ובראשן AMD ואנבידיה.

הזינוק בביקוש לשבבים איננו מפתיע, בהתחשב בפרויקטי הענק הצפויים לקום בחסות ממשלת ארה"ב: השקעת עתק של טריליון דולר הכוללת בנייה של חוות שרתי AI על־ידי אורקל , קור-וויב ו-OpenAI, תוך כדי רכש יוצא־דופן של מאות אלפי שבבים של AMD ואנבידיה, שייוצרו בשנים הקרובות כמעט בבלעדיות על־ידי TSMC.