דיווח: טראמפ שוקל הגבלות חדשות על הייצוא לסין. וול סטריט אדומה

ברויטרס מפרסמים היום שממשל טראמפ שוקל תוכנית להגבלת שורה רחבה של ייצוא מוצרים מבוססי תוכנה לסין - החל ממחשבים ניידים ועד מנועי סילון - בתגובה לצעדיה האחרונים של בייג’ין לצמצם את ייצוא היסודות הנדירים , כך לפי גורם אמריקאי ושלושה אנשים שקיבלו עדכון מהגורמים הרשמיים בארה״ב.

וול סטריט מגיבה כעת בירידות, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-1.2% וב-0.7% בהתאמה. מגזר הטכנולוגיה (XLK ) יורד ב-1.5% ומוביל את הירידות.

על פי הדיווחים, מדובר באחת מכמה אפשרויות שנבחנות, אך יישומה יגשים את איום הנשיא דונלד טראמפ מתחילת החודש - לאסור ייצוא של "תוכנה חיונית" לסין, על ידי הגבלת משלוחים גלובליים של מוצרים המכילים תוכנה אמריקאית או שיוצרו באמצעותה.

ב־10 באוקטובר כתב טראמפ ברשת החברתית כי בכוונתו להטיל מכסים נוספים של 100% על משלוחים מסין לארה״ב, לצד הגבלות ייצוא חדשות על "כל תוכנה חיונית באשר היא" עד ל־1 בנובמבר - מבלי לפרט מעבר לכך.

אך עצם העובדה שממשל טראמפ שוקל צעדים כאלה מעידה על כך שהוא שוקל הסלמה דרמטית בעימות עם סין , גם כשחלק מהגורמים בממשל מעדיפים גישה מתונה יותר - כך אמרו שניים מהמקורות.

הבית הלבן סירב להגיב. משרד המסחר האמריקאי, שאחראי על פיקוח היצוא, לא הגיב לפניות לקבלת תגובה.

דובר שגרירות סין בוושינגטון לא הגיב באופן ישיר לצעדים האמריקאיים שנבחנים, אך אמר כי סין מתנגדת לכך שארה"ב תטיל "צעדים חד-צדדיים בעלי תחולה חוץ-טריטוריאלית," והזהיר כי בייג'ין "תנקוט צעדים נחרצים להגנה על זכויותיה ואינטרסיה הלגיטימיים" אם ארה"ב תמשיך בדרך שהיא רואה כטעות.

לפי אחד המקורות, ייתכן שגורמים בממשל יכריזו על הצעד במטרה להפעיל לחץ על סין, אך יימנעו מהוצאה מיידית שלו לפועל. שני מקורות אחרים הוסיפו כי נבחנות גם הצעות מצומצמות יותר.

"כל דבר שניתן להעלות על הדעת מיוצר באמצעות תוכנה אמריקאית," אמר אחד המקורות, כדי להמחיש את ההיקף הרחב של הצעד המוצע. כל המקורות ביקשו להישאר בעילום שם משום שהנושא אינו פומבי.



המהלך עלול לשבש את הסחר העולמי עם סין

המהלך עלול לשבש את הסחר העולמי עם סין , במיוחד בתחום מוצרי הטכנולוגיה, ואף לפגוע בכלכלה האמריקאית אם ייושם במלואו. אם יתקבל, הצעד יזכיר את ההגבלות שהטיל ממשל ביידן על מוסקבה בעקבות פלישתה לאוקראינה ב־2022 - כללים שאסרו על ייצוא לרוסיה של מוצרים שיוצרו ברחבי העולם באמצעות טכנולוגיה או תוכנה אמריקאית.

הפוסט של טראמפ ברשת Truth Social פורסם כשלושה שבועות לפני פגישה מתוכננת מראש עם נשיא סין שי ג'ינפינג בדרום קוריאה, ויום לאחר שסין הרחיבה באופן דרמטי את מגבלות הייצוא שלה על יסודות נדירים - תחום שבו היא שולטת כמעט לחלוטין, ושהוא חיוני לתעשיית הטכנולוגיה.

בפוסט כתב טראמפ כי הצעד הסיני, שייכנס לתוקף גם הוא ב־1 בנובמבר, הוא "בושה מוסרית" שמטיל מגבלות על "כמעט כל מוצר שהם מייצרים".

עם זאת, שאלות רבות עלו סביב כוונתו של טראמפ כשהתייחס ל"שליטה על תוכנה חיונית".