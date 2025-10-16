נסטלה העולמית הודיעה על פיטורי 16 אלף עובדים

חברת נסטלה העולמית הודיעה כי היא מתכננת לפטר כ-16 אלף עובדים, 6% מכוח העבודה העולמי של החברה המעסיקה 277 אלף עובדים - זאת במטרה להוביל לחיסכון בעלויות.

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", כ-12 אלף מהמשרות שיקוצצו יהיו של עובדי ניהול, ובנוסף יפוטרו כ-4,000 עובדים בתפקידי ייצור ושרשראות אספקה. בארץ מעסיקה אסם-נסטלה כ-4,000 עובדים.

לפי המנכ"ל פיליפ נברטיל, הצמצומים כבר החלו, והם צפויים להימשך בשנתיים הקרובות. "העולם משתנה, ונסטלה צריכה להשתנות מהר יותר", אמר נברטיל, שמונה לתפקיד בחודש שעבר לאחר הדחתו של המנכ"ל הקודם לורן פריקסה בעקבות קשר שניהל עם עובדת הכפופה לו. שבועיים לאחר מכן עזב גם היו"ר פול בולקה, כשבמקומו מונה פבלו איסלה, יו"ר אינדיטקס לשעבר (בעלת קבוצת זארה, הכוללת גם את זארה הום, ברשקה, פול אנד בר ו-Stradivarius).

ענקית המזון השוויצרית מתמודדת עם הירידה במחיר המניה - מניותיה ירדו ביותר מ-40% מהשיא של דצמבר 2021, וירדו ב-9% ב-12 החודשים האחרונים, לצד התמודדויות עם המכסים האמריקאים, כשהעלויות טיפסו משמעותית. תחת המנכ"ל הקודם החברה כבר הודיעה על תוכניות התייעלות שמטרתן לחסוך עלויות בשווי 2.5 מיליארד פרנק שוויצרי (3.1 מיליארד דולר), כשכעת התוכנית עומדת על חיסכון של 3 מיליארד פרנק שוויצרי עד סוף 2027.

ההתמקדות של החברה צפויה להיות בנסיונות לאושש את הצמיחה, כפי שהתבטא בנושא נברטיל בהצהרה שמסר. "כעת עלינו לעשות יותר ולזוז מהר יותר כדי להאיץ את תנופת הצמיחה שלנו", ציין והוסיף כי "ככל שהחברה מתקדמת, נקפיד בגישתנו להקצאת משאבים, תוך מתן עדיפות להזדמנויות ולעסקים בעלי פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר".