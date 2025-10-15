החלב המיובא יגיע לישראל בשבוע הבא, אבל זה יהיה מאוחר מדי

בשל מחסור בימי עבודה בשל החגים, יחד עם מוטיבציה נמוכה של חברות לייצר חלב ניגר רגיל בשל הפיקוח על המחירים, נרשם מחסור בחלב במדפים בחודש האחרון. אחד הפתרונות לכך היה היתר זמני לייבא חלב, אך בפועל אף לא קרטון אחד של חלב מיובא הצליח להגיע למדפים. ויליגר, היחידים שייבאו חלב בפועל, חוו עיכובים משמעותיים בבלגיה ובישראל כאחד. החלב שהם ייבאו מבלגיה יגיע למדפים רק בתחילת השבוע הבא.

יבוא חלב ניגר הוא אתגר לוגיסטי לא פשוט בשל תוקפו הקצר: ויליגר ייבאו חלב בשיטת "חיי מדף מוארכים", שמשמרת אותו במשך זמן ארוך יותר ואמורה לשמור את טעמו טרי, בניגוד לחלב עמיד רגיל. אושר עד, שתכננו גם הם לייבא חלב, נתקלים בקשיים, ויבוא החלב מתעכב. רמי לוי ויוחננוף, ששקלו גם הם לייבא חלב, לא דיווחו על יבוא חלב כלל. בימים כתיקונם, יש גם על יבוא חלב ניגר מכס של 40%, שבולם בפועל כל אפשרות ליבוא. זה המכס שבוטל עד סוף 2025, ולאחר מכן ייפתחו מכסות יבוא מוגבלות.

מהי הסיבה לאיחור?

אך בויליגר, שהחליטו לנצל את ההזדמנות, נתקלו בקשיים בלי צפויים: האוניה שהביאה את החלב התעכבה 8 ימים בשל קשיים מול ממשלת בלגיה, ועד שהאוניה הגיעה לארץ - כבר הגיע חג סוכות והחלב חיכה 5 ימים נוספים בנמל. רק החל ממחר (ה') הוא צפוי להיות משווק לחנויות, כך שנראה אותו במדפים לכל המוקדם ביום שישי - וכנראה בעיקר בשבוע הבא.

ויליגר מייבאים את החלב ממחלבת סולריק בבלגיה, כחלק מהמותג "מחלבות אירופה". מדובר ב-300 אלף ליטרים, שהם שיעור קטן בלבד מצריכת החלב בישראל, אך עשויים למלא חלק מהחוסרים ברשתות השיווק. החלב המיובא ייחשב "חלב עמיד" בישראל, מה שיפטור אותו מפיקוח מחירים, אך על-פי ויליגר הוא יימכר בכל זאת במחיר נמוך לרשתות השיווק, והן יחליטו על התמחור.

ככלל, משק החלב מתנהל בתכנון ריכוזי: משרד החקלאות, יחד עם מועצת החלב, קובעים מכסות שנתיות עבור היצרנים - ואסור לייצר מעבר להן. החלב נמכר ב"מחיר מטרה" מפוקח למחלבות בכדי לשמור על הרווחיות שלהם ולהגן עליהם כלכלית.

החלב ה"פשוט" גם מפוקח מהצד השני, עם מחיר מקסימום שנועד לשמור אותו מלהתייקר יותר מדי למרות התכנון הריכוזי שמעלה את מחיר הייצור, אך ההפרש הקטן בין המחירים מביא לכך שמחסורים נרשמים בכל פעם שיש תנודה משמעותית בביקוש או בהיצע המקומיים, כמו בחגי תשרי. כעת מנסים שוב את הפתרון של יבוא חלב ניגר מחו"ל כדי להשלים את המחסור. כל עוד לא עולה הצעה לשינוי מהיסוד של משק החלב, היבוא הוא מעין "פלסטר" על הבעיה.