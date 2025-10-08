לאן נעלמה השמנת המתוקה? אחרי החלב, מחסור חדש בסופרמרקטים

כמעט בכל שנה ישנו מחסור בחלב בחגי תשרי בשל צמצום החופשות המרוכזות וצמצום ימי הייצור. כעת אמנם כבר לא מדווחים על חוסרים משמעותיים בחלב רגיל בישראל, אך דווקא בשמנת מתוקה נראה שכן. הסיבה: מדובר במוצר בפיקוח ופחות משתלם ליצרניות לייצר אותו בתקופה הזו, שזוכה לביקוש גבוה לקראת ארוחות החג.

לתנובה יש נתח השוק המשמעותי בייצור שמנת מתוקה, אבל בגלל סמיכות החגים התפוקה ירדה. בכיר באחת הרשתות מסביר כי אחרי החגים היקפי הייצור צפויים לחזור לעצמם. גורם נוסף אומר כי מדובר במחסור נקודתי, וכך זה בכל שנה. גם אחרי החג יהיה מחסור במשך מספר ימים עד שהביקושים יתאזנו עם הייצור שיגבר בהתאם לימי העבודה. מתנובה נמסר בתגובה: "החברה מייצרת מסביב לשעון בהתאם למופע החגים והשבתות תוך תעדוף המוצר המפוקח וייצור רק של שמנת להקצפה 38%".

נזכיר כי המחסור הצפוי בחלב הוביל להיערכות מוקדמת של יבואנים ורשתות לייבוא מחו"ל, בראשם וילי פוד, אבל כנראה לרובה של תקופת החגים זה כבר פחות רלוונטי. הסיבה: לא ידוע מתי החלב המיובא יגיע לסופרמרקטים, ובווילי פוד אומרים כי הוא צפוי להגיע לחנויות בימים הקרובים.

"האונייה הנושאת את משלוח החלב המיובא הגיעה לנמל ואנו ממתינים לפריקתה בימים הקרובים. מדובר בכ־300 אלף ליטר חלב. המשך היבוא צפוי להתבצע בכפוף לקבלת רישיון ממשרד האוצר", נמסר מווילי פוד.