החלב המיובא יגיע לחנויות כבר ביום ראשון הקרוב, עם כוכבית

במסגרת ההיתר לייבא חלב ניגר עקב המחסור בחלב בתקופת החגים, רשתות השיווק ויבואני המזון פועלים להביא חלב מחו"ל. אך מדובר באתגר לוגיסטי לא פשוט: ויליגר יביאו חלב בשיטת "חיי מדף מוארכים" שמשמר אותו במשך זמן ארוך יותר וכך יקל על השיווק, אך אמור לשמור את הטעם שלו טרי, בניגוד לחלב עמיד רגיל. אושר עד, שגם תכננו לייבא חלב, נתקלים בקשיים ויבוא החלב מתעכב. רמי לוי ויוחננוף, שגם שקלו לייבא חלב, לא ענו לבקשת גלובס לתגובה.

● הנתון החשוב של אחד הקניונים הגדולים בישראל נחשף, והוא לא מרשים במיוחד

● ענפי המזון והאופנה רשמו זינוק של יותר מ־70% ביום שלפני ראש השנה

ויליגר מייבאים את החלב ממחלבת סולריק בבלגיה, כחלק מהמותג "מחלבות אירופה" והוא אמור להגיע לארץ ביום ראשון הקרוב ה-5.10 ומשם להישלח לרשתות השיווק. מדובר ב-300 אלף ליטרים, שהם שיעור קטן בלבד מצריכת החלב בישראל, אך עשויים למלא חלק מהחוסרים ברשתות השיווק. החלב המיובא ייחשב "חלב עמיד" בישראל, מה שיפטור אותו מפיקוח מחירים, אך על פי ויליגר הוא יימכר בכל זאת במחיר זול לרשתות השיווק, והן יחליטו על התמחור. אך החלב יגיע בשיטת ESL (חיי מדף מוארכים) שהוא שיטת ביניים בין חלב ניגר רגיל לבין חלב עמיד, מה שאמור לשמור על טעם טרי.

במקביל, אושר עד, שגם מעוניינים לייבא חלב ניגר, נתקלו בבעיות מול המחלבות בפולין שמעכבות בינתיים את יבוא החלב. רמי לוי, שהיה היבואן העיקרי של חלב ניגר בהורדת המכס הקודמת לפני שנתיים, העיד שיש "מחלה אצל הפרות בגרמניה, והפולנים כבר מחויבים לספק חלב לגרמניה עד סוף החודש".

בשיחה עם גלובס מאוגוסט הוא אמר שהוא בודק אפשרות לייבא חלב מיוון או מקפריסין, אך כעת הוא לא ענה לבקשת גלובס לתגובה על מצב היבוא. גם יוחננוף, שייבאו חלב לפני שנתיים, לא ענו לבקשת גלובס לתגובה. כך שנראה שלפחות כרגע, ויליגר הם היחידים שמצליחים בינתיים לייבא חלב. וגם הוא, כאמור, לא בדיוק חלב ניגר רגיל.

"פלסטר" על הבעיה

בימים כתיקונם, יש על יבוא חלב ניגר מכס של 40% שבולם בפועל כל אפשרות ליבוא. ככלל, משק החלב מתנהל בתכנון ריכוזי: משרד החקלאות, יחד עם מועצת החלב, קובעת מכסות שנתיות עבור היצרנים, ואסור לייצר מעבר להן, והוא נמכר ב"מחיר מטרה" מפוקח למחלבות. כל זאת כדי לשמור על הרווחיות שלהם ולהגן עליהם כלכלית.

החלב ה"פשוט" גם מפוקח מהצד השני, עם מחיר מקסימום שנועד לשמור אותו מלהתייקר יותר מדי למרות התכנון הריכוזי שמעלה את מחיר הייצור. אך ההפרש הקטן בין המחירים מביא לכך שמחסורים נרשמים בכל פעם שיש תנודה משמעותית בביקוש או בהיצע המקומיים, כמו בחגי תשרי. כעת, מנסים שוב את הפתרון של יבוא חלב ניגר מחו"ל כדי להשלים את המחסור. כל עוד לא עולה הצעה לשינוי מהיסוד של משק החלב, היבוא הוא מעין "פלסטר" על הבעיה.