ענפי המזון והאופנה רשמו זינוק של יותר מ־70% ביום שלפני ראש השנה

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • נתוני הפניקס גמא מצביעים על עלייה בהוצאות בתחילת השבוע, וירידה משמעותית בסופו

גלית חתן 11:20
קניות בכרטיס אשראי / צילום: Shutterstock
בכל הנוגע להוצאות הציבור בכרטיסי אשראי, השבוע שבו חל ראש השנה נחלק לשני חלקים: לפני ואחרי החג. לפני החג נרשמו מחזורי קניות גבוהים מאוד בכרטיסי אשראי, ויום הקניות החזק ביותר היה, באופן צפוי, ראשון. יום זה התאפיין בעלייה חדה של 77% במחזור הקניות של מוצרי מזון, ועלייה של 72% במחזור הקניות של אופנה והנעלה בהשוואה לשבוע הקודם (קניית מוצרי חשמל לבית ומתנות התבצעה בעיקר בשבועות שלפני כן).

בחלק השני של השבוע, הימים חמישי-שבת שלאחר ראש השנה, נרשמו באופן טבעי ירידות במחזורי הקניות - מה שהוביל לכך שהשבוע הסתכם בירידות לעומת השבוע הקודם. הדבר בלט במיוחד בענפי האופטיקה, התיירות ומוצרי החשמל. הענף היחיד שרשם עלייה, וגם היא קלה בלבד, הוא האופנה. כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן מדי שבוע את רכישות הישראלים בכרטיסי אשראי.

"אם חשבנו שהשנה, לאור הנסיבות, הציבור אולי יהדק חגורות וינסה לצמצם בהוצאות לקראת החג, ראינו דווקא עליות חדות בענפי המזון והאופנה", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "בימים שלפני החג, הציבור יצא יותר לקנות בחנויות הפיזיות ופחות באתרי אינטרנט, ועל כן ראינו עלייה של 63% במחזורי הקניות במרכזים הפתוחים ועלייה של 57% בקניונים לעומת השבוע הקודם".

בהשוואה לשבוע המקביל בשנה שעברה מדובר בעלייה במחזורי הקניות, כאשר הענף הבולט ביותר הוא ענף האופנה וההנעלה, שמחזור הקניות בו עלה ב-34% בימים שלפני החג. לעומתו, ענף המזון עלה באחוזים בודדים אל מול התקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, ראש השנה תשפ"ה חל בימים חמישי ושישי, כך שקניית מוצרי המזון לקראתו נפרסה על פני ימים רבים יותר בשבוע.