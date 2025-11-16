בימים שבהם בעולם המערבי, ובארה"ב בפרט, שואפים להתנתק מהקשר לבייג'ינג בתחום התשתיות האסטרטגיות, ממשיכות חברות סיניות להשתתף בהקמת מיזמי ענק קריטיים למשק הישראלי.

לאחרונה חתמה חברת דליה על הסכמי תכנון, רכש והקמה עם שלוש חברות סיניות CHEC ,HEI ו־THCC, לצורך בניית שתי תחנות כוח. ההסכמים כוללים את הקמת תחנת הכוח דליה 2 באתר צפית, בתקציב של כ־3.8 מיליארד שקל, ואת תחנת הכוח אשכול אבשל באתר תחנת הכוח אשכול, בתקציב של כ־3.3 מיליארד שקל.

בכל הנוגע למכרזים ממשלתיים, מתנהל הליך שבמסגרתו נבחנות השקעות של חברות סיניות על ידי הוועדה לבחינת השקעות זרות, בה נחסמו בשנים האחרונות כמה השקעות של חברות סיניות בישראל. עם זאת, הן מצאו דלת אחורית לכניסה להשקעות במתקנים קריטיים, על ידי חתימה על הסכמים עם חברות פרטיות, כמו דליה.

חברת צ'יינה הארבור, חלק מהקונסורציום שזכה בהקמת שתי תחנות הכוח של חברת דליה, נפסלה קודם לכן במכרז להקמת נמל תזקיקים בחיפה. לאחר שנמלי ישראל (חנ"י) נקטה צעד "מטעמי ביטחון לאומי", החליטו הסינים לעתור. בשנה שעברה, שופט ביהמ"ש המחוזי בתל אביב הסביר, כי בכוונתו לפסוק נגד צ'יינה הארבור, ולדחות את העתירה שהונחה בפניו. לאחר מכן, החברה הסינית משכה את העתירה, לא מן הנמנע כדי להימנע מפס"ד.

המיזמים של דליה אינם תקדימיים בנוגע לצ'יינה הארבור במשק האנרגיה. תלונות עלו גם לגבי מעורבות החברה בעבודות ההקמה של תחנת הכוח קסם, אלא שאז המועצה לביטחון לאומי לא מצאה בעיות בפרויקט. "החברה הזרה אינה מקימה או מפעילה את התחנה, אלא מבצעת עבודה קבלנית עבור המקים (עבודה המוערכת בהיקף קטן מאוד מהפרויקט)", כתבו במל"ל בתגובה לפנייה של עיריית ראש העין.

מנוגד למגמה העולמית

ישנן גם תשתיות אסטרטגיות שכבר הוקמו בעזרת סינים. כך, למשל, בפברואר 2025 החלה פעילותה של תחנת האנרגיה השאובה כוכב הירדן, שהוקמה בהשקעה של 2 מיליארד שקל. חברת פאוורצ'יינה הייתה הקבלן והבונה של הפרויקט. בה בעת, יש חברות סיניות שמחזיקות בבעלות: PMEC מחזיקה ב־33.3% בתחנת הכוח אלון תבור, לצד מבטח שמיר ורפק הישראליות.

הדבר, כאמור, מנוגד באופן מובהק למגמה העולמית, של הפנמת האיום הסיני. לפני כחודש שודרה התוכנית "60 דקות", שבה גנרל (ארבעה כוכבים) טים יו, מפקד פיקוד הסייבר, ראש הסוכנות לביטחון לאומי (NSA) וראש שירות הביטחון המרכזי (CSS) עד אפריל האחרון, התריע כי סין "מכוונת לא רק לצבא האמריקאי ולתעשייה, אלא גם לאמריקאים בבתיהם". בשיחה עם CBS תיאר איך חברות ממשלתיות סיניות נמצאות בתחנות כוח אמריקאיות, במתקני טיהור מים, בבתי חולים ובתקשורת.

אף לא מילה על סין

בשבוע שעבר השיב אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, לשאילתא שהגיש ח"כ משה טורפז בעניין סין. "מדינת ישראל היא כלכלת שוק חופשי שרוצה כי בכל הקמת מתקני תשתיות תהיה תחרות. אנחנו כמובן פועלים מול כולם", אמר השר, בלי שהמילה "סין" תופיע בתשובתו.

"חרף זאת, ואני לא מתייחס למדינה ספציפית כזו או אחרת, יש גוף במל"ל שאמון על בחינת השקעות זרות, וכל מקרה שבו יש חשש כי לאותו גורם יש אינטרסים שעלולים לפגוע בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, אז אנחנו מעבירים את הפנייה, וכל פנייה של בניית תחנת כוח, שזה מתקן חיוני, אסטרטגי, מגיעה למל"ל, נבחנת שם ובלי לציין מקרים של חברות או של פרויקטים או מדינות, היו מקרים שפרויקטים נעצרו בעבר".

ח"כ טורפז הוסיף שאלה: האם אתה מודע ללקונה שהוועדה המייעצת לבחינת השקעות זרות מטעמי ביטחון לא נתנה את עמדתה בכמה מקרים לגבי כניסת חברות לתשתיות חיוניות במכרזים פרטיים, אם הזכיין לא מחויב לשיקולי ביטחון ישראליים? "ברגע שאין עמדה, כמוה כהסכמה", ציין שר האנרגיה והתשתיות. "ברגע שהמל"ל לא פוסל, המשמעות שהוא מאשר. הוא בוחר לא להגיד באופן פוזיטיבי, כי לעתים יש סוגיות דיפלומטיות. אנחנו לא מעמידים חברות בחוסר הנעימות".

מדליה נמסר, כי "לאחר ניהול הליך תחרותי בחרה דליה כספק EPC בקונסורציום המורכב משלוש החברות, ובכללן צ'יינה הארבור. ההצעה שנבחרה נמצאה כמיטבית ביותר בהיבט של איכות, ניסיון מקצועי בפרויקטים דומים בעולם, יכולת ביצוע מוכחת ומחיר.

ממשרד האנרגיה נמסר כי הוא "פועל בהתאם להנחיות ממשלת ישראל, כולל משרד ראש הממשלה והוועדה לבחינת השקעות זרות, בכל הנוגע להשתתפות חברות בינ"ל בפרויקטים של תשתיות אנרגיה. במסגרת זו נבחנים בכל פרויקט ההיבטים המקצועיים הרלוונטיים, לרבות סייבר, ביטחון ותפקוד תשתית חיונית, כדי לוודא עמידה בסטנדרטים הנדרשים. כל מקרה נבחן לגופו, וההחלטות מתקבלות על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד.

"התחנה נמכרה מחברת החשמל לשוק הפרטי ב־2019 במסגרת הרפורמה במשק החשמל. לעניין המגבלות והתנאים שהוטלו בזמנו, יש לבדוק ברשות החשמל, שהיא הרגולטור של חברת החשמל, מוכרת התחנה, ואחראית על כלל האספקטים בתחומי ריכוזיות, תחרות והיבטים פליליים טרם מתן רישיונות. מלשכת השר נמסר כי התשובה לשאילתה עניינית ומדברת בעד עצמה".