מדינות אירופה מגלות חששות גוברים והולכים מפני יכולות איסוף המידע והשליטה מרחוק של כלי רכב מתוצרת סין, וכעת הזרקורים מופנים גם לעבר תחום האוטובוסים החשמליים הסיניים.

השבוע הודיעו השלטונות בנורבגיה ובדנמרק על פתיחת חקירה מזורזת בנושא סיכוני הסייבר של אוטובוסים חשמליים מתוצרת יוטונג שמופעלים במדינה. זוהי יצרנית האוטובוסים הגדולה ביותר בעולם, ומאות אוטובוסים שלה פועלים בתחב"ץ בשתי המדינות הסקנדינביות.

מבדיקה ראשונית שבוצעה בנורבגיה ע"י מפעיל תחב"ץ מרכזי התגלה שמערכת התקשורת האלחוטית המובנית באוטובוסים, שמטרתה לבצע דיאגנוסטיקה ועדכוני תוכנה מרחוק, מאפשרת גם להשבית מרחוק את האוטובוסים כליל. נוסף על כך, ליצרנית יש גישה פרטנית מרחוק לתוכנה של כל אחד מהאוטובוסים בנפרד. עם זאת, במדינות נבדקת האפשרות שגם אוטובוסים שאינם סיניים מצוידים ב"דלתות אחוריות" של תוכנה, המאפשרות ליצרנים או להאקרים לחבל בפעולת בכלי הרכב.

המדיה בשתי המדינות ציטטה תגובה של היצרנית הסינית, שאמרה כי היא "מצייתת לכל החוקים הרלוונטיים, הרגולציות והסטנדרטים הקיימים בתעשייה".

בין סין לאיחוד האירופי

בדנמרק הנושא הפך לסוגיה פוליטית בימים האחרונים, לאחר שבכירים מהמפלגה הסוציאל־דמוקרטית אמרו כי "אסור לנו לתת למעצמות זרות לשלוט או להשבית את התשתית הציבורית שלנו". באביב האחרון גם עיריית שטוקהולם הוציאה דגמי אוטובוסים סיניים משירות, אם כי מנימוקי בטיחות וחשש שהם מיוצרים בעבודות כפייה.

לאחרונה גאתה המתיחות בין סין לאיחוד האירופי בעקבות החלטת ממשלת הולנד להשתלט על יצרנית הצ'יפים הסינית "נקספריה" הפועלת במדינה. בשנה שעברה הטיל האיחוד מכסים כבדים על יבוא רכב חשמלי תוצרת סין, אם כי למרות זאת זינקו מכירות כלי רכב סיניים ב־2025.

יצרני האוטובוסים הסיניים הם הספקים המובילים של אוטובוסים חשמליים ברוב מדינות אירופה ובישראל, בשל יתרון מחיר משמעותי מאוד על מתחרים מערביים, והיצע רחב של דגמים במפרט גבוה.