רשות התחרות המליצה לא לחדש רישיון יבוא למותג סיני

רשות התחרות פרסמה היום (א') חוות דעת עבור משרד התחבורה, ובה היא ממליצה שלא לחדש את זיכיון היבוא של המותג הסיני GAC ION ליבואנית יוניון מוטורס. על פי ניתוח של רשות התחרות המותג GAC-ION מתמקד בעיקר בפלח SUV-C , כלומר רכבי קרוס-אובר "משפחתיים" בגודל בינוני.

בפלח זה מחזיקה קבוצת יוניון נתח של 18.3% (לפי נתוני 2024), בעיקר בשל אחזקתה בטיוטה - המוצר המוביל בסגמנט, ובשל החזקתה במותג GEELY, שגם לו יש נתח משמעותי. בנוסף לחברה יש נתח ניכר גם בפלחים אחרים, שאליהם שייכים רכבי GAC.

בחוות הדעת כותרת רשות התחרות כי: "קבוצת יוניון מחזיקה בהיקפי פעילות משמעותיים במיוחד בסגמנטים השונים של רכבי ה-SUV. חידוש רישיון איון יוביל לכך שקבוצת יוניון תשווק כלי רכב המתחרים באותם סגמנטים, דרך 3 יבואניות החברות בקבוצה: יוניון מוטורס המשווקת את טויוטה, גיאו מוביליטי המשווקת את ג'ילי ואוריון מוביליטי עם איון. על סמך התמונה שהוצגה לעיל, ונוכח היקפי הפעילות המשמעותיים של קבוצת יוניון בייבוא רכבים פרטיים, אנו סבורים כי חידוש רישיון יבואן ישיר לתוצר איון בקטגוריה M1 אינו מיטבי לקידום תחרות ועלול לגרום לאובדן תחרות פוטנציאלית".

יצוין כי חוות הדעת של רשות התחרות היא בגדר המלצה בלבד ומשרד התחבורה אינו מחויב לקבל אותה, אולם הסבירות שהיא תידחה אינה גבוהה. יוניון השקיעה עד כה עשרות מיליוני שקלים בהשקת המותג GAC בישראל, כולל פתיחת אולמות תצוגה ייעודיים, רכש מלאי של מאות כלי רכב והכשרת מערכי שירות.

עדיין לא ברור מה המשמעות המעשית של אי חידוש הרישיון של מותג שמשווק בפועל, שכן מדובר במקרה חסר תקדים בענף. עוד יצוין כי למשרד התחבורה אין סמכות לאלץ יצרן רכב בינלאומי להעביר את הזיכיון לגורם אחר, ואם היצרן יחליט לצאת מהשוק המשמעות תהיה "יבוש" המותג.

תגובת חברת אוריון מוביליטי מקבוצת יוניון יבואנית GAC: "למדנו על המלצת הרשות מהתקשורת. עם קבלת המסמכים נוכל ללמוד את פרטיה לעומק. נמשיך לפעול כרגיל ולספק ללקוחותינו רכבים איכותיים ואמינים, ושירות בסטנדרט הגבוה ביותר. נדגיש כי קיים מרחק רב בין המלצות הרשות להחלטה של משרד התחבורה בפועל, כאשר במסגרת ההליך במשרד התחבורה נשמיע את עמדתנו, במסגרתה נפרוט את נימוקינו ואת הצעדים שננקוט להבטחת טובת הצרכן והגברת התחרות. אנו משוכנעים שלאחר קבלת הבהרות, תתקבל ההחלטה הנכונה להותיר את הרישיון על כנו".