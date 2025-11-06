רשמית: מס הנסועה על רכב חשמלי הגיע לסוף דרכו. באוצר יציעו חלופה

כפי שנחשף לראשונה בגלובס, מס הנסועה על רכב חשמלי לא יוטל ב־2026 וככל הנראה יבוטל סופית. כך עולה מדיון, שנערך השבוע בוועדת הכספים. בדיון אמר נציג האוצר כי מס הנסועה אמור היה לשמש כמקור תקציבי למימון המשך הטבת המס לכלי רכב חשמליים. אולם לדבריו: "מס הנסועה לא מתקדם… המדינה אמרה שיש קשר בין מס הנסועה למס הקנייה על רכב חשמלי… ככל שרוצים להמשיך עם מתווה מס הקנייה (המופחת, ד.ב.ג) או כל מתווה אחר שהוא לא 83%, צריך להמציא כנגד זה מקור תקציבי… שר האוצר הנחה אותנו לגבש מתווה עם חלופות… נסיים לגבש את זה השבוע ונגיש לשר בשבוע הבא".

● בלעדי | בדרך לרכב האוטונומי של טסלה בישראל? החברה שוכרת צוות לחטיבה בת"א

● עודפי ליסינג, הנחות חריגות וירידת ערך מואצת: הכללים בשוק היד שנייה משתנים

הפסד הכנסה של 2.4 מיליארד שקל

מס הנסועה על רכב חשמלי הוצג לראשונה ב־2023 כדי לפצות את המדינה על אובדן ההכנסות מ־בלו דלק בשל המעבר המהיר לרכב חשמלי. הוא הוטמע בתחזית התקציב באפריל 2024 במטרה להתחיל בגבייה בינואר 2026. המס, בגובה כ־15 אגורות לקילומטר, או כ־2,500 שקל בשנה במצטבר לרכב עם נסועה ממוצעת, אמור היה להכניס לקופת המדינה כ־1.2 עד 1.5 מיליארד שקל בשנה הראשונה ולצמוח לכ־2.4 מיליארד שקל עד 2028.

על פי הערכות, עד כה הוציא האוצר מיליוני שקלים בהכנות לקראת תחילת הגבייה, בין השאר בפיתוח תוכנה למערכת הגבייה וכו'. אולם המס נתקל בהתנגדות פוליטית עזה. לא ברור האם וכיצד יממן האוצר את המשך הטבת מס הקנייה על רכב חשמלי, שאמורה להתחדש בינואר 26.

אם לא ימצאו מקורות חלופיים, עשוי מס הקנייה על רכב חשמלי לזנק מ־45% ל־83% - מס הקנייה המלא על כל סוגי הרכב. בענף הרכב מעריכים כי גם אם המס יזנק בינואר השפעתו לא תהיה מיידית. זאת מכיוון שיבואנים רבים עדיין "תקועים" עם מלאי של אלפי כלי רכב חשמליים מדגמים פופולריים, שמוצעים כיום ב"אפס קילומטר" בהנחות של עשרות אלפי שקלים.

צ'רי הסינית מתרחבת מישראל לאירופה בשיתוף עם יבואנים ישראלים

קבוצת הרכב הסינית צ'רי, שבשליטת ממשלת סין, טיפסה בשנה האחרונה למקום השני בדירוג מכירות היצרנים בשוק הרכב הישראלי - עם נתח מצרפי של כ־14% מסך המכירות בשוק הרכב הישראלי של המותגים צ'רי, ג'אקו ואומודה.

כיום החברה מתרחבת במהירות למרכז אירופה וגם שם יש דומיננטיות ליבואנים מענף הרכב הישראלי. השבוע השיקה חברת בת של כלמוביל את פעילותה הרשמית באוסטריה עם המותגים ג'אקו ואומודה.

הפעילות מתבצעת עם צוות מקומי, כאשר בשלב הראשון נפתחה רשת הכוללת 17 סוכנויות ומרכזי שירות. הדגמים הראשונים כוללים את הג'אקו 7, ממובילי המכירות בישראל, עם הנעת בנזין ופלאג־אין ואת אומודה 5. כלי הרכב הושקו בתמחור, שהמדיה המקומית מכנה "אגרסיבי". מחיר הקרוס־אובר ג'אקו 7 בגרסת הפלאג־אין מתחיל באוסטריה כ־135 אלף שקל (כ־36 אלף אירו) לעומת 180 אלף שקל; מחירה ההתחלתי של האומודה 5 (שאינה משווקת אצלנו) באוסטריה עומד על 35 אלף אירו.

החברה צופה כי עד סוף 2026 תשווק במדינה כ־10 דגמים של שני המותגים. במקביל בוחנת החברה התרחבות לשיווק מותגים נוספים במדינות נוספות.

כלמוביל היא לא הנציגה הישראלית היחידה של צ'רי באירופה. החל הרבעון השני של השנה משווקת קבוצת סמלת את צ'רי בשוק הרומני באמצעות באמצעות חברת הבת, "אוטו־איטליה". בראיון למדיה הרומנית הדגיש לאחרונה מנכ"ל החברה, שהיא בוחנת תוכנית התרחבות לשווקים נוספים.

ואילו חברת "גראנד אוטו" של "תעבורה", בשליטת משפחת לבנת הופכת בהדרגה לאחת היבואניות והמפיצות הגדולות ביותר של קבוצת צ'רי במרכז אירופה. נכון להיום משווקת החברה את המותגים ג'אקו ואומודה בהונגריה, צ'כיה, סלובקיה, סלובניה וקרואטיה ואת המותג צ'רי בקרואטיה, סלובניה, סרביה, מקדוניה, בוסניה, אלבניה מונטנגרו וקוסובו.

הקרוס־אובר טורס של KGM בגרסה היברידית הגיע אלינו

חברת טלקאר השיקה השבוע בישראל את הגרסה ההיברידית של הקרוס־אובר טורס מבית KGM הקוריאנית. הרכב מצויד במערכת הנעה מפיתוח של BYD שמשלבת מנוע 1.5 ליטר טורבו־בנזין, סוללה של 1.83 קילוואט ומנוע חשמלי בהספק משולב של 204 כ"ס.

הרכב מאיץ מאפס ל־100 ב־9 שניות ורושם צריכת דלק ממוצעת מוצהרת של כ־17.5 ק"מ לליטר. זהו אחד מכלי הרכב הגדולים בפלח שלו עם אורך של 4.7 מ' וגובה 1.72 מ', ובסיס הגלגלים הוא באורך 2.68 מ'. הרכב מוצע בשתי רמות אבזור כאשר כבר בגרסת הבסיס יש חלון גג חשמלי, ריפוד עור מלאכותי ועוד. הגרסה הבכירה כוללת מושבים קדמיים חשמליים ועוד. המחירים נעים בין 180 ל־190 אלף שקל כאשר בשלב ההשקה מוצעת הנחה של 5000 שקל. הרכב צפוי להתחרות בפלח של קורולה קרוס הייבריד ודומותיה.

נחת אצלנו: אאודי Q3 החדש בשתי גרסאות כפולות הנעה

חברת צ'מפיון השיקה השבוע בישראל את הדור החדש של הקרוס־אובר אאודי Q3. הרכב זכה לעיצוב פנים וחוץ חדש והוא ארוך בכ־4.6 ס"מ מקודמו. הוא משווק בישראל בגרסה עם מנוע 1.5 ליטר טורבו־בנזין בהספק 150 כ"ס, גרסה כפולת הנעה עם מנוע 2 ליטר טורבו בהספק 204; וגרסה כפולת הנעה עם מנוע 2 ליטר טורבו בהספק 265 כ"ס. לכל הגרסאות מערך פיקוד דיגיטלי ואבזור מקיף. המחירים נעים בין כ־319 ל־383 אלף שקל.

אאודי Q3 / צילום: יח''צ

ג'אקו משיקה בישראל קרוס־אובר פלאג־אין מפואר למשפחות גדולות

המותג ג'אקו, מבית צ'רי, ממשיך להרחיב את היצע הדגמים בישראל והשבוע נוסף לו הקרוס־אובר הגדול ג'אקו 8. הרכב מקביל במפרטיו לאחיו המתחרה בו, צ'רי טיגו 9, שהושק בישראל לאחרונה.

ג'אקו 8 / צילום: יח''צ

אורכו של הרכב 4.82 מ', גובהו 1.71 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.82 מ'. תא המטען כאשר כל המושבים מאוישים הוא בנפח 200 ליטר. מערכת ההנעה משלבת מנוע 1.5 ליטר טורבו־בנזין, שלושה מנועים חשמליים וסוללה בקיבולת של 34.5 קילוואט־שעה. ההספק המשולב הוא 449 כ"ס - והטווח החשמלי המוצהר הוא עד 134 ק"מ ב־WLTP.

הרכב מגיע בשתי רמות גימור מפוארות, כאשר כבר בגרסת הבסיס ניתן למצוא ריפודי עור, מושבים חשמליים עם מיזוג, דלת מטען חשמלית ועוד. כל הדגמים מצוידים בבולמי זעזועים נשלטים אלקטרונית. המחירים נעים בין 230 אלף שקל לגרסת הבסיס ועד 255 אלף לגרסה הבכירה.