בשנה החולפת זינקה רמת הסיכון בשוק הרכב החדש לשיאים חדשים, ויבואני רכב רבים עתידים לסיים את השנה עם מלאים בלתי מכורים, אלפי רכב "אפס קילומטרים" במגרשים ודוחות שנתיים שנמצאים לראשונה לאחר שנים רבות בטריטוריה "אדומה".

למצב הזה יש השלכות ישירות גם על שוק הרכב המשומש בישראל, שמגלגל מדי שנה כ-600 אלף עסקאות מכר מידיים פרטיות ומוסדיות. לפיכך, בנקודת הזמן הנוכחית נדרשים ים הרוכשים והמוכרים לבצע תכנון מוקדם בכל הנוגע למקסום הערך בעסקאות. להלן כמה טיפים בנושא.

ליסינג: דגמים "תקועים"

מגרשי המכר של חברות הליסינג בישראל מרכזים את רוב ההיצע של כלי רכב משומשים "צעירים" יחסית, שגילם עד שלוש שנים. הסיבה היא, שחברות הליסינג מחליפות ללקוחותיהן כ-70-90 אלף כלי רכב מדי שנה, וצריכות לגלגל את המשומשים לשוק במהירות האפשרית. התקבולים ממכירתם תופסים חלק חשוב במאזנים שלהן.

מערכי המכר של חברות הליסינג מנוהלים על ידי סוחרים מנוסים, שיודעים למקסם את התשואה מהדגמים שבמלאי. לפיכך מי שמחפש שם דגמים סולידיים, ממותגים עם ביקוש גבוה, בעיקר מתוצרת יפן וקוריאה, יתקשה למצוא מציאות.

אלה מסתתרות ב"דגמים בסיכון גבוה" בכל הנוגע לשמירת הערך, ולרוב אלה כלי רכב שנרכשו על ידי חברות הליסינג בשנה-שנתיים האחרונות "בתוך הבית". כלומר דגמים שמייבא היבואן שחברת הליסינג בבעלותו. בערך 70% משוק הליסינג נמצא כיום בשליטה או בבעלות חלקית של קבוצות יבוא רכב גדולות.

התחרות המתגברת בשוק הרכב החדש מאלצת יבואנים "לדחוף" כלי רכב חדשים לחברות ליסינג שקשורות אליהן, לעיתים במחירי מחירון ובניגוד לשיקול הדעת המקצועי של חברת הליסינג. בשנים האחרונות אלו בעיקר דגמים מתוצרת סין עם הנעה חשמלית או פלאג-אין, שהביקוש שלהם כמשומשות בישראל עדיין רחוק מלהיות חזוי ויציב.

יותר ויותר כלי רכב משומשים כאלה, לעיתים עם קילומטרז' נמוך, נפלטים כיום למערכי המכר של חברות הליסינג, ונמכרים לעיתים קרובות במחירי מציאה, עד 20% ויותר מתחת ל"מחירון היד השנייה" של אותו דגם מאותו שנתון.

הדגמים והכמויות משתנים באופן תדיר מחברה לחברה, ותלויים במיקוח, אבל החיפוש כדאי, במיוחד למי ששקל לרכוש ממילא רכב משומש כזה מיד פרטית.

אם הרכב במצב טוב, הנחה בגובה כזה כזו יכולה לפצות על ירידת ערך עתידית כאשר הלקוח ירצה למכור את רכבו בעתיד, אם כי היא לא לגמרי מנטרלת את הסיכון.

האמור לעיל נכון גם למערכי הטרייד-אין של היבואנים, שההיצע שלהם מתרחב במהירות ככל שתנאי השוק הקשים מחייבים אותם לבצע עסקאות טרייד-אין ללקוחות, שרוכשים רכב חדש.

העקומה הטכנולוגית

כבר עסקנו בעבר לא מעט בסימני השאלה סביב שמירת הערך העתידית של כלי רכב משומשים עם הנעה חשמלית ופלאג-אין. הנושא הופך להיות קריטי כיום, מכיוון שמתחילת 2022 עד סוף 2024 נמכרו בישראל כ-143 אלף כלי רכב עם הנעה חשמלית מלאה. עשרות אלפים מהם כבר מוצעים למכירה בשוק המשומשות, או שייכנסו לשוק בחודשים הבאים.

אלא שבינתיים "העקומה הטכנולוגית", שמשקפת את הפער בין דגמים חדשים לדגמי דור קודם, טיפסה בקו תלול, והותירה את חלקם מאחור. ניקח כדוגמה מכונית חשמלית משפחתית שיוצרה בסוף 2021 או בתחילת 2022, ויוצאת לשוק כיום. בעת הייצור המחיר של סוללות הליתיום שלה, שהן הרכיב היקר ביותר ברכב חשמלי, נמצא בשיא סביב 150-160 דולר לקילוואט-שעה. העלות הזו השתקפה היטב במחיר שלה.

אבל ברבעון השלישי של 2025, העלות של סוללות מתוצרת סין נעה סביב כ-100 דולר לקילוואט-שעה, ומחקר אחרון של גולדמן זאקס אף העריך, שהמחיר עשוי לצנוח לסביבות 60 דולר בשנה הבאה. המשמעות היא, שעלות הייצור של דגמים חשמליים ושל דגמי פלאג-אין חדשים עם סוללות גדולות וטווח חשמלי סביר, 400-500 קילומטר, נחתכה בחודשים האחרונים בעשרות אחוזים.

אנחנו כבר רואים את זה בדגמים חדשים, שיוצאים כיום לשוק הסיני במחירים נמוכים יותר באלפי דולרים למרות שעברו שדרוג. אומנם בישראל המיסוי הגבוה ממתן מעט את מגמת ההוזלה, אך אפילו כך אנחנו רואים ירידה מתמדת במחיר דגמים חדשים חשמליים ומחושמלים בישראל.

מכונית כמו דיפאל 05, עם תא נוסעים מרווח, ביצועים חזקים וטווח לא מבוטל, נמכרת במחיר שמתחיל ב-150 אלף שקל. ג'אקו 5 וטיגו 4 נמכרות במחירים של 140-150 אלף שקל, וכך הלאה.

התופעה תלך ותסלים בחודשים הקרובים, כאשר ינחתו כאן עוד שלל דגמי קרוס-אובר סיניים עם הנעת פלאג-אין וטווח חשמלי סביר, במחירים שישברו כלפי מטה את הרף של 170 אלף שקל, לפני מבצעים והנחות. בשורה התחתונה, יותר ויותר לקוחות פוטנציאלים של משומשות "צעירות" יכולים לרכוש כיום כלי רכב חשמליים ו"מחושמלים" "מהניילון" במחירים גבוהים רק במעט מהמחירים של משומשות בנות שנה-שנתיים. לפיכך, למי שמתלבט לגבי מה עיתוי המכירה של משומשת חשמלית או פלאג-אין בת שנתיים-שלוש, התשובה היא "עכשיו". כשהגל הבא של דגמים יגיע אלינו, הביקוש למשומשות צעירות יצלול.

אחריות ועדכוני OTA

כל צרכן בישראל יודע, שצריך לבדוק רכב משומש לפני קנייה. אבל כלי הרכב "החכמים", שנמכרים בישראל בשנים האחרונות ויוצאים כיום לשוק המשומשות, דורשים בחינה קצת שונה.

אחד הנושאים שראוי להביאם בחשבון הוא האחריות. רוב כלי הרכב החשמליים ורכבי הפלאג-אין המשומשים, שגילם 1-4 שנים, עדיין נהנים מאחריות הרכב והסוללה לכמה שנים, לפחות "על הנייר", ובתנאי שלא עברו את מכסת הקילומטרים. זהו גורם שמפחית את החשש של רבים מרוכשי כלי רכב כאלה מיד שנייה.

אבל לא כל תעודות האחריות של היצרנים על הרכב והסוללה זהות, ורובן לא מכסות "בלאי טבעי" של הסוללה. חלקן לפחות מותנות בכך שבעל הרכב הקודם (המוכר) ביצע את הטיפולים והבדיקות באופן סדיר. אלה נושאים שדורשים בחינה מעמיקה לפני ביצוע העסקה.

ובאותה הזדמנות כדאי גם לבדוק מול היבואן, האם הרכב הנרכש עדיין זכאי לעדכוני תוכנה מרחוק. עדכונים כאלה יכולים לשדרג משמעותית את ביצועי הרכב המשומש, ולעיתים אפילו להאריך את חיי הסוללה שלו שנים אחרי הרכישה.