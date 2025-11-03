בחודשים ינואר-אוקטובר נרשמו לתנועה בישראל 261,404 כלי רכב חדשים, עלייה של 8.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, בענף מעריכים כי גם בחודש אוקטובר היו אלפי רכבי "אפס קילומטר" שנרשמו על שם היבואנים, לאחר שלא נמכרו בתום 12 חודשים ממועד ייצורם. רישומים אלה, שמצטברים לעשרות אלפים מתחילת השנה, גורמים להטיה כלפי מעלה של תמונת המכירות הריאלית.

בחודש אוקטובר לבדו נרשמו לתנועה 19,367 כלי רכב, עלייה של 33% לעומת אוקטובר אשתקד, שגם היא מיוחסת לכמות גדולה של רישומים עצמיים של היבואנים. בענף מצפים כי בחודשים הבאים ימשיכו מבצעי הנחות עמוקים על רכבי "אפס קילומטר" בדגש על כלי רכב חשמליים.

בפילוח לפי מותגי רכב, טויוטה חיזקה את אחיזתה בצמרת טבלת המסירות עם 30,855 מסירות מתחילת השנה, עלייה של 5.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יונדאי במקום השני מסרה 29,270 כלי רכב, עלייה של 14%. במקום השלישי נמצאת צ'רי עם 22,653 מסירות, זינוק של 102%. במקום הרביעי נמצאת קיה עם 21,679 מסירות, ירידה של 7%. במקום החמישי סקודה עם 18,529 מסירות, עלייה של 9% ואחריה המותג ג'אקו מבית צ'רי עם 14,633 מסירות, לעומת 903 בלבד בתקופה המקבילה (זינוק של יותר מ־1,500%).

בחלוקה לפי יצרניות רכב כבר נרשם מהפך בצמרת: קבוצת צ'רי הסינית טיפסה למקום השני עם 37,286 מסירות מצטברות מתחילת השנה של המותגים צ'רי וג'אקו, תוך שהיא עוקפת את טויוטה שנמצאת כעת במקום השלישי בחלוקה ליצרניות. יונדאי מוטורס שומרת עדיין על ההובלה עם כ־52 אלף מסירות מצטברות של יונדאי וקיה.

כלי הרכב מתוצרת סין ממשיכים במסע הכיבוש של השוק בישראלי ובחודשים ינואר-אוקטובר נמסרו 89,570 מהם, עלייה של 61% לעומת התקופה המקבילה ונתח של 34% מכלל המסירות.

התאוששות בפלח החשמלי

המסירות של כלי הרכב החשמליים רשמו התאוששות, לכאורה עם נתח שוק של 20% מתחילת השנה לעומת כ־15% לפני חודש. אולם על פי ההערכות עיקר הזינוק נובע מהצטברות משמעותית של רכבי "אפס קילומטר" חשמליים בחודשיים האחרונים. עם זאת, בעשרת החודשים של השנה נרשמו 148,890 כלי רכב "ירוקים" חדשים עם הנעה חשמלית, פלאג־אין והייבריד, נתח שוק חסר תקדים של 57% מכלל המסירות. מקורות באוצר טוענים שנתונים אלה מלמדים כי הביקוש לכלי רכב מופחתי זיהום כבר יציב ולכן אינו מצדיק הטבות ממשלתיות.