כך קרסה ההבטחה הגדולה של שוק הרכב בישראל

אמ;לק חקירה פלילית בחדש לזיוף ומרמה, חובות של 169 מיליון שקל, הקפאת הליכים ומאות לקוחות ששילמו ולא קיבלו רכב, והמלאי בפועל רחוק מהדיווחים. זה מצבה כיום של אוטומקס, לשעבר מובילת היבוא המקביל עם 16 אלף רכבים שנמסרו. המיזוג המתוכנן בוטל, בכירים עזבו והמסחר במניה הושעה. החברה מנסה לשכנע כי היא יוצאת מגדרה כדי למצוא פתרון - אך הבנקים שתובעים דיווחו בבית המשפט על חוסר שיתוף פעולה.

יונתן יצחק (44), עורך דין מירושלים, חסך 170 אלף שקל כדי לקנות רכב חדש. הוא ניגש באוגוסט האחרון לסניף אוטומקס, אחת החברות המובילות בישראל ליבוא מקביל של כלי רכב, כדי לרכוש טויוטה קורולה חדשה. בסניף בראשון לציון דרשו, לדבריו, את מלוא הסכום, ורק לאחר שישלם יתחילו 30 ימי האספקה לרכב. אלא שכמעט שלושה חודשים חלפו, אוטומקס הסתבכה בפרשה, שבה נחקרת בחשד למעילה בכספים וזיוף דוחות כספיים - ויצחק נשאר בלי הכסף ובלי הרכב.

"זו מכה שאני לא יודע איך אני יוצא ממנה. אם השופט לא מציל אותי בסיפור הזה אכלתי אותה", משתף יצחק, "זה שקל לשקל שחסכתי במשך שנים. הרוכשים הפכו לטרף קל. נשארתי חסר הגנה".

יונתן יצחק. ''הרוכשים הפכו לטרף קל''

בשבוע שעבר התייצב יצחק בבית המשפט המחוזי בתל אביב עם לקוחות נוספים של אוטומקס. הם הגיעו כדי לשתף את השופט, חגי ברנר, בהשתלשלות האירועים, שמציבה אותם כעת מול שוקת שבורה. בתום הדיון החליט ברנר לפתוח בהליכי חדלות פירעון נגד החברה, שחובותיה נאמדים ב־169 מיליון שקל, ולמנות את רו"ח יזהר קנה ועו"ד רונן מטרי לנאמנים.

הרוכשים ציפו ביום שלישי השבוע לדוח הראשוני של אותם נאמנים זמניים, בתקווה שיציגו מתווה שיציל את כספם או רכבם - אבל במקום דוח הגישו מטרי וקנה, בקשה לקבלת "ארכה של שני ימים בלבד להגשת דוח ראשון מטעמם" - בטענה כי הנהלת החברה לא משתפת אתם פעולה. באוטומוקס כבר הזהירו כי פגיעה בחברה היא "החלום הרטוב של יבואני הרכב".

תחילתה של התסבוכת הייתה בספטמבר האחרון, כשחוקרי רשות ניירות ערך ולהב 433 פשטו על משרדי אוטומקס וביצעו חיפוש בבתיהם של מנהלים בחברה. שלושה בכירים נעצרו: תומר לוי, סמנכ"ל הפיתוח העסקי והמטה ודירקטור; חיים לוי, סמנכ"ל הסחר והרכש; ויערה אלפי, סמנכ"לית הכספים.

השלושה חשודים במרמה וזיוף, סביב פרסום הדוחות הכספיים של החברה, ובהוצאת כספים מהחברה שלא כדין בין 2022 ל־2024. לפי פרסומים, חלק מהסכום ששילמה אוטומקס לספקים בחו"ל חזר לאחים לוי כעמלה חשאית, וערך המלאי של החברה נופח באמצעות דיווחים פיקטיביים על עסקאות. הם כופרים בחשדות.

תומר וחיים לוי הם בניו של מנכ"ל אוטומקס, דניאל לוי, שנחקר אף הוא בפרשה תחת אזהרה. השלושה שנעצרו הורשו עם סיום החקירה להוסיף ולעסוק בענייני החברה, בכפוף להגבלות - אך החקירה כבר הובילה את החברה למערבולת, והגלים הספיקו להכות בלקוחות ובנושים, שחשבו עד לאחרונה כי אוטומקס היא חברה יציבה.

אוטומקס המייסדים: משפחת לוי וינון עמית

שנת הקמה: 2014

שנת הנפקה בבורסה: 2021

רכבים שנמכרו מאז ההקמה (לפי נתוני החברה): 16 אלף

רישיון יבוא עקיף: ל-14 מותגי רכב

היקף אג"ח: 120 מיליון שקל

ההסתבכות הקודמת של אוטומקס

זו אינה ההסתבכות הראשונה של חלק מהמעורבים בפרשה. ב־2021 הוגש כתב אישום נגד חברות שהיו הגלגולים הקודמים של פעילות אוטומקס, לפני שהפכה לציבורית, ובהן: חברת חיים לוי טרייד איין וחברת גלובל אוטומקס. כתב האישום כלל גם את בכירי אוטומקס, חיים לוי ודניאל לוי. עוד הואשמה חברת הרכב אלבר, אשר בינה לבין חיים לוי טרייד אין התקיים שיתוף פעולה בתחום הייבוא המקביל. ינון עמית הואשם אף הוא בגין התקופה שבה שימש כמנכ"ל אלבר וכמנהל באוטומקס שאליה עבר. במרכז הפרשה עמדו אישומים בדבר שימוש בהסכמים מזוייפים עם סוכני רכב בחו"ל ובמסמכי תקינה מזויפים בשנים 2015-2013. למעט הסדר טיעון שנחתם עם אחת הנאשמות מאלבר, התיק נגד יתר הנאשמים עודנו מתנהל בבית המשפט ובנובמבר צפויה להיפתח בו פרשת ההגנה.

בתעשיית הרכב מזהים קשר מובהק בין ההסתבכות מלפני ארבע שנים לבין החקירה החדשה. "הכתובת הייתה על הקיר. בגלל הסיפור הקודם אף אחד בענף לא הופתע כשהפרשה התפוצצה, כי מעל אוטומקס יש ענן שחור", אומר בכיר בענף הרכב.

לדבריו, בעודן מנסות להיות אטרקטיביות מול היבואן הרשמי ולספק מחיר נמוך ללקוח - לא פעם חברות יבוא מקביל מסתבכות. "היו ניסיונות לשחק עם חשבוניות כדי להקטין עלויות", טוען הבכיר. "ביבוא מקביל היכולת להערים על המערכת גדולה כי לא קונים מהיצרן. זה היתרון התחרותי. המודל בנוי כך שיש המון פרצות, שקוראות לגנב".

אוטומקס נחשבה טרם הפרשה לחברה המובילה בישראל בתחום היבוא המקביל של כלי רכב. היא מחזיקה ברישיון יבוא עקיף לכ־14 מותגים ומייבאת דרך קבע עוד שני מותגים סיניים, בהם JAC. לצד היבוא המקביל והיבוא הישיר מסין החברה גם פועלת בתחום הטרייד־אין. כל הפעילות מתבצעת באמצעות ארבע חברות־בנות, שעל שלוש מהן הטיל בית המשפט צו להקפאת הליכים. החברה ליבוא ישיר של רכבים מסין מוסיפה לפעול כרגיל נכון לעכשיו, ולאחר ששוחררו ממעצר בית המשפט אף התיר לאחים לוי לטוס לסין כדי לפגוש את היצרן המקומי.

הקבוצה הוקמה ב־2014 בידי משפחת לוי וינון עמית. לפי נתוניה, מיום הקמתה ייבאה ומכרה יותר מ־16 אלף כלי רכב. ב־2021 נכנסה החברה־האם, אוטומקס מוטורס, לבורסה בתל אביב באמצעות שלד בורסאי. לוי ועמית מחזיקים סך הכול כ־28% ממניותיה. כ־34% מוחזקים בידי בעלי עניין נוספים וכ־38% בידי הציבור. לצד המסחר במניותיה הנפיקה אוטומקס שתי סדרות איגרות חוב בהיקף כולל של כ־120 מיליון שקל.



אומדן חובות החברה לבנקים מזרחי טפחות

65 מיליון שקל לאומי

48 מיליון שקל מרכנתיל דיסקונט

32 מיליון שקל מסד

23 מיליון שקל

הרכב בסניף, אבל לא מסופק: הכאוס של הלקוחות

חוסר הודאות מעיב על כולם, אך הלקוחות הם הראשונים לשלם את המחיר. "ב־18 בספטמבר, אחרי 30 ימי עסקים, פניתי לסמנכ"ל תומר לוי במייל", משחזר יצחק. "מהצד השני הייתה דממה. התחלתי להרגיש שלא עונים לי ולא זמינים. מנהל סניף ראשון לציון אפילו חסם אותי בטלפון".

אחרי החגים זכה סוף סוף יצחק למענה. נציגת אוטומקס הבהירה לו כי המועד למסירת הרכב שרכש הוא 20 באוקטובר, ואם תהיה בעיה - יסופק לו רכב חלופי. "באמת נרגעתי", הוא מספר. אבל אז גם המועד הזה חלף. "ב־19 באוקטובר התקשרתי אליה ותהיתי: אתם לא מדברים איתי, איפה אנחנו עומדים? ואז נפלו עליי השמים. הנציגה אמרה לי: הבנקים חסמו את החברה, הם הגישו בקשה להקפאת הליכים. כרגע אנחנו לא עושים כלום".

גם אורנה רוף ובעלה, פנסיונרים תושבי כפר סבא, החליטו לרכוש רכב ביבוא מקביל. זאת אחרי שלא יכלו להמתין חודשים עד לאספקת רכב מיבואן רשמי. אוטומקס, שעליה קראו באינטרנט, עשתה עליהם רושם של חברה רצינית. באוגוסט הם הגיעו לסניף ברעננה, ושלושה ימים לאחר מכן רכשו רכב מסוג לינק אנד קו תמורת 180 אלף שקל. האספקה הייתה צפויה בתוך 30 ימי עסקים - אבל הרכב לא הגיע.

אורנה רוף, שלא קיבלה את רכבה. הופתעה לגלות שהוא במגרש, לאחר שנאמר לה שמיקומו לא ידוע / צילום: פרטי

כשהשניים התקשרו לסניף נאמר להם "עוד כמה ימים", "במהלך השבוע", וגם הרגיעו שהכול בסדר, שאלה רק החגים ששיבשו את לוחות הזמנים. כשהפרשה התפוצצה בתקשורת, בני הזוג ניגשו אל אולם המכירות ברעננה ונדהמו לגלות שהרכב שרכשו ממתין במגרש החניה הסמוך, מוכן למסירה. זה לא עזר להם, הם חזרו הביתה בידיים ריקות.

"אומרים שלא ידוע המיקום של כל הרכבים שנמכרו, אבל במקרה הזה המיקום ידוע מאוד", אומר עו"ד זהר גרינברג, שמייצג את הזוג. "הרכב נמצא, המפתחות נמצאים, פעם ביום אנחנו בודקים שהוא שם, אבל לטענת הפקידים הם קיבלו הוראה לא לתת את הרכב בגלל ההליכים בבית המשפט. כרגע אורנה נוסעת באוטו שהבת שלהם נתנה להם כדי שיוכלו להתנייד. זה רכב ישן וגם הבת צריכה אותו. במקביל הם משלמים את הביטוח שכבר עשו על הרכב החדש שקנו".

לפי גורם המעורה בפרשה, רוכשים רבים נקלעו לתוך הכאוס. "מדובר במאות מכוניות שנמצאות בשלבים שונים", הוא אומר. "יש כאלה ששוחררו מהמכס ויש כאלה שלא שוחררו, יש ששילמו עליהן חלקית ומכוניות ששילמו עליהן סכום מלא. יש רכבים שאם לא ישחררו אותם בתוך שבוע־שבועיים הם יעברו את השנה - ואז הערך שלהם ירד".

לדברי אותו הגורם, "יש לקוחות ששילמו סכום מלא אז עשויים לשחרר להם את הרכבים, יש כאלה ששילמו חלקית ויצטרכו לשלם עוד, ויש כאלה ששילמו רק מקדמה, ואז השאלה היא אם לבטל את העסקה. יש גם שאלות לגבי שעבודים: חלק מהמכוניות משועבדות בשעבוד קבוע לבעלי איגרות החוב והעסק כולו משועבד בשעבוד שוטף לבנקים".

יבוא רכבים / צילום: Shutterstock

החשש של הבנקים ורואה החשבון שנותר באפלה

הבנקים אכן ממלאים תפקיד מרכזי בפרשה. אוטומקס חייבת להם סכום כולל של 169 מיליון שקל, ולאחר שנחשפה החקירה, הם מינו את רו"ח ניר בן יעקב למבקר מטעמם בקבוצות החברה - רק כדי לגלות שבאוטומקס לא משתפים איתו פעולה.

"בן יעקב מבקש נתונים, מסמכים, חומרים, הסברים - ולא מקבל שום נתון. הוא ממשיך ומפציר בהם, מבקש תשובות, אבל גבעת חלפון אינה עונה. פשוט אין עם מי לדבר", סיפר בבית המשפט עו"ד ישראל בכר ממשרד פרל כהן, המייצג את הבנקים. "בעיני בנק זה מצב קטסטרופלי. יש לך לקוח שלא מתקשר. בן יעקב שואל לכל אורך הדרך 'איפה המלאי? מה קורה עם המלאי?' ולא עונים לו. מה יותר מאשר יחסי אמון בין בנק ובין לקוח? זה הדבר הבסיסי הראשון במעלה. אם האמון הזה מופר, אז אי אפשר להמשיך הלאה".

הבנקים חוששים מהידרדרות מהירה שתביא למכירת נכסי החברה ב"מחירי חיסול", מה שעלול להסב להם הפסדים כבדים. לכן פנו מזרחי טפחות (שהחוב כלפיו נאמד ב־65 מיליון שקל), לאומי (48 מיליון שקל), מרכנתיל דיסקונט (32 מיליון שקל) ובנק מסד (23 מיליון שקל) לבית המשפט כדי להכריז על אוטומקס כחדלת פירעון.

מהבקשה שהגישו עלה כי אוטומקס דיווחה ביוני על מלאי של כ־1,300 כלי רכב בשווי 179 מיליון שקל, המהווה כ־61% מנכסי החברה - לפי הדוחות שלה. אלא שמבדיקה ראשונית עלה כי רק 55 כלי רכב, בשווי של כ־7.5 מיליון שקל, מצויים בפועל במלאי בישראל. יתר הרכבים נמצאים, ככל הידוע, באחסון של דילרים בעולם, ולא ברורה הבעלות עליהם. הבנקים אף ציינו בבקשתם לחדלות פירעון כי קיים חשש שכלי רכב הועברו לכאורה לחברות־אחיות של אוטומקס, ללא ידיעה וללא אישור מצד הבנקים, ותוך פגיעה בשעבודים שרשמה החברה לטובתם. לחברה גם אין מערכת מלאי מקוונת ומעקב תקין אחרי תנועות כלי הרכב.

בדיון שנערך בבית המשפט תיאר בכר את האכזבה של הנושים הגדולים: "הבנקים האמינו לחברות, האמינו למשפחת לוי. הם סברו שהרכבים בארץ. מדובר באירוע מז'ורי, עם חובות מאוד מאוד גדולים ועם חששות גדולים לגבי המשך הדרך, לגבי היכולת לאתר את הרכבים. באמת איננו יודעים איפה הרכבים נמצאים".

באוטומקס מאשימים את הבנקים. בתגובה שהגישה לבית המשפט כתבה אוטומקס כי בעקבות ההגבלות שהוטלו על הבכירים שנחקרו בפרשה, החלה החברה לנסות ולאתר מנהל חיצוני, אך בקשת הבנקים "טרפה את הקלפים".

בחברה טוענים כי אחרי החקירות החלה המערכת הבנקאית להצר את פעילותה, מה שפגע ביכולת שלה לייצר החזר גבוה יותר לבנקים. "ללא שום הודעות מוקדמות היו 'בליעות' כספים או עצירת העברות בנקאיות במהלך עסקים רגיל, כך שלמעשה מיליוני שקלים ששילמו לקוחות החברה, ו/או תשלומים שהיו אמורים להיות לספקי החברה, 'נבלעו' בחשבונות הבנק", כך טענו אוטומקס בדיון בבית המשפט. "הקטינו את החובות למערכת הבנקאית ומאידך לא אפשרו לחברות להמשיך לפעול בצורה תקינה שתאפשר יכולת החזר גבוה יותר לבנק".

החברה ביקשה להעביר לבנקים "הצעה ראשונית שבמסגרתה יובהר כיצד ניתן יהיה להמשיך לעבוד בחברות ולהקטין, בין היתר, באופן שוטף את החובות כלפי הבנקים ואף לשרת את רוכשי הרכבים". לפי התגובה, החברה "שאפה בכל מאודה לפתרון שקט תוך מגעים עם הספקים".

מודל ההצלחה הפך לתמרור אזהרה לענף היבוא המקביל פרשת אוטומקס אינה התפתחות חיובית מבחינת ענף היבוא העקיף ובמיוחד ליבואנים המקבילים. הסיבה היא שאוטומקס הייתה סיפור ההצלחה הייצוגי של הענף הזה ומודל חיקוי עבור עשרות חברות יבוא עקיף שקמו אחריה. החברה זיהתה כבר ב־2016 את העסקה יוצאת הדופן שהציע הרגולטור לשחקני היבוא העקיף בישראל, תחת הכותרת "הרחבת התחרות בשוק הרכב". השינוי אפשר ליבואנים מקבילים לייבא לישראל כמות בלתי מוגבלת כמעט של רכבים מתוצרת כמעט כל מותג שיחפצו - ולשווק אותם בשיטת "שגר ושכח". בעוד יבואני רכב סדירים מחויבים בעמידה קפדנית בתנאים מחמירים ויקרים מאוד של הרגולטור ושל היצרן בהם הקמת מערך שירות ארצי, אחזקת מלאי חלפים ומתן אחריות מלאה ללקוחות, היבואן העקיף יכול להסתפק רק בערבות סמלית. כל נטל האחריות, השירות, הריקול ועוד מוטל על היבואן הרשמי של אותו מותג. למרות הפטור הגורף ממחויבות לצרכן, לקראת סוף העשור החלה אוטומקס לבנות את עצמה לפי המודל העסקי של יבואני רכב סדירים, אולי מתוך מחשבה מוקדמת על הצפת ערך בשוק ההון, מה שאכן קרה ב־2021, כאשר היא הונפקה. השינוי הפך את החברה לשחקנית הגדולה ביותר בענף היבוא העקיף. על פי המצגת האחרונה של החברה למשקיעים, מאפריל השנה, החזיקה אוטומקס רישיונות יבוא עקיפים ליותר מ־40 מותגי רכב, עם רישיון יבוא בלעדי לשני מותגי רכב סיניים, בהם JAC, שנחשב ליצרן יחסית גדול. החברה סיפקה גם שירותי ליסינג פרטיים ותפעוליים, וכתמיכה בפעילות היבוא הפעילה מערך שיווק ושירות ארצי, שלא היה מבייש יבואנית רכב "סדירה" בגודל בינוני. באותה מצגת גם התגאתה החברה במסגרות אשראי בנקאיות בהיקף של כ־200 מיליון שקל, אך למרבה הפרדוקס אלה הפכו למשקולת, שמאיימת כעת לקחת אותה למצולות. רוב היבואנים העקיפים הסתפקו בפעילות בפרופיל נמוך יותר, אבל רובם חולקים מכנה משותף - תלות במסגרות אשראי ובהנפקת אג"ח (במקרה של חברות ציבוריות) על תקן של צינור חמצן לפעילות היבוא. הסיבה היא שכלי רכב יכול לעלות עד עשרות אלפי דולרים ליחידה, וכשמטפסים למכפלות של אלפים בשנה, נדרש "גב" כלכלי מסיבי. אפילו יבואני הרכב הסדירים הגדולים, שיש להם הון עצמי נרחב, תלויים בצינור החמצן הזה. זו הסיבה העיקרית שפעילותו של כלל שוק היבוא העקיף הייתה מוגבלת עד כה לכמה אלפי יחידות בשנה, ורובה התמקדה ברכבי יוקרה, שבהם יש רווח גבוה ליחידה. בשנים שבהן הכול תקין בענף והסחורה "מתגלגלת" האשראי אינו בעיה. אבל בשנה כמו 2025, שבה אפילו יבואני רכב גדולים מביטים על מאזנים אדומים, גם המצב במורד שרשרת המזון רחוק מלהיות מזהיר. לפיכך, מבחינת המערכת הפיננסית המקרה של אוטומקס עלול להפוך לתמרור אזהרה ביחס לרמת הסיכון בכלל ענף היבוא העקיף. במקרה הטוב זה יגרום להחמרת דרישות הלימות ההון והבטוחות. במקרה הפחות טוב זה עלול לחתוך את כל צינור החמצן הענפי לפרק זמן בלתי ידוע. דובי בן גדליהו קראו עוד

המיזוג שבוטל והתשואות שקרסו: גלי ההדף

ההסתבכות של אוטומוקס יצרה גלי הדף נוספים. המיזוג שתוכנן לה עם חברת סייספארק בוטל. ינון עמית, אחד מבעלי השליטה בחברה, עזב את תפקידו כמנהל העסקים הראשי, וכמוהו עשה יו"ר הדירקטוריון אמיתי וייס. גם משרד רואי החשבון המבקר של אוטומקס, בן דוד שלוי קופ, הודיע כי לא יטפל עוד בחברה. בעקבות פרסום החקירה המסחר במניית אוטומקס הושעה ותשואות האג"ח שלה קרסו לרמה המשקפת סיכון גבוה לאי־החזרת החוב.

ינון עמית - ממקימי ''גלובאל אוטומקס'' / צילום: איל יצהר

אוטומקס מצדה ממשיכה לנסות ולשכנע כי היא יוצאת מגדרה כדי לפתור את המשבר. "חשבנו לוותר על כל המטה", אמר עו"ד אביחי ורדי, המייצג את החברה בבית המשפט. "איתרנו גם שווקים מקבילים בחו"ל שיהיו מוכנים לקבל את כלי הרכב האלה, ואז אמרנו: בכל פעם ניקח איזה נתח, אני יודע, של שני מיליון דולר, על זה אנחנו יודעים להרוויח 40%. גם נגדיל את הפעילות מולם. אנחנו רוצים שהבנקים יקבלו ביטחון. גם אין לנו שום כוונה לקבל זכות חתימה".

בכיר בענף מעריך כי ספק אם החברה תמשיך עם הבעלים הנוכחיים "בגלל החקירות והעבר הלא מרשים. אבל הם בנו מותג לאורך הרבה שנים, יש להם מלאי רכבים ונקודות הפצה, כך שהקונה הנכון עשוי להגיע".

ספק אם הדברים מעודדים את שרון (28), תושב פתח תקווה. לפני כשלושה חודשים הוא הגיע לסניף רעננה של אוטומקס כשהיה באפטר קצר משירות מילואים של יותר מ־400 יום בשטחים. אביו אילן, שלקח על עצמו לייצג את בנו בזמן שהוא במילואים, מספר כי "שרון לקח הלוואה של 60 אלף שקל כדי לקנות טויוטה יאריס - ושילם את כל הסכום".

אחרי שלושה שבועות התחילו האב והבן להבין שיש בעיה. "כל הזמן אמרו לנו שעוד יום־יומיים הרכב יגיע לסניף. היה גם חודש של חגים אז חשבנו שזה טבעי שיהיו עיכובים, ואכלנו את הלוקש הזה", מספר האב. נכון להיום שרון טרם קיבל את הרכב שרכש והוא משתמש ברכב של הוריו. "אף אחד לא מבקש פה כסף על עוגמת נפש או על כל הטרטורים האלה. מישהו אמור להיות שומר הסף שלנו - ואם זה לא קורה אז אני לא יודע איפה אנחנו חיים".

מחברת אוטומוקס נמסר בתגובה: "מאז הקמתה אוטומקס חרתה על דגלה את המאבק ביוקר המחיה ואת קידום התחרות בשוק הרכב הישראלי. החברה פעלה תמיד מתוך חזון להנגיש רכבים איכותיים במחירים הוגנים לציבור הרחב - וכך להוביל לשינוי אמיתי בשוק הנשלט במשך שנים בידי מונופולים של יבואניות הרכב והמערכת הבנקאית.

"באשר לחקירה המתנהלת, נוכח מגבלות שהוטלו על חלק מנושאי המשרה בחברה, במקביל להדלפות תקשורתיות, לא ניתן להתייחס פומבית לחשדות. עם זאת, מובהר כי החברה כופרת בחשדות ובטוחה כי בסופו של ההליך תתברר מאליה חפותה. ההליך המשפטי המתנהל כיום גורם, למרבה הצער, לפגיעה לא רק באוטומקס, אלא גם בתחרות החיונית לציבור הנהגים בישראל. החברה הציעה ומציעה גם כיום מתווה הסדר מלא למערכת הבנקאית, שיבטיח את החזר כלל ההלוואות שניתנו לה - מתוך אחריות מלאה כלפי עובדיה, לקוחותיה והמערכת הפיננסית.

"מתוך אמונה כי המשך פעילותה חיוני לשמירה על תחרות אמיתית בענף הרכב ולמאבק ביוקר המחיה פועלת הנהלת החברה מסביב לשעון, כדי לסייע לנאמנים במציאת הפתרון הטוב ביותר ולמנוע פגיעה בציבור הרחב, ומאמינה כי הנאמנים הזמניים שמונו יצליחו למצוא פתרון מהיר וישים לטובת הלקוחות".

חזקת החפות: אוטומקס ונושאי המשרה בה לא הואשמו ולא הורשעו בחשדות העומדים במרכז החקירה שפורסמה בספטמבר 2025 ולא הורשעו בפרשה שבגינה הוגש נגדם כתב אישום ב־2021 ועומדת להם חזקת החפות.​