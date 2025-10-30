אחרי שהתפטרו: רואי החשבון של אוטומקס משכו את מסמכי הביקורת

רואי החשבון המבקרים של חברת אוטומקס מרחיקים את עצמם מהאירועים סביב החברה: הבוקר (ה') הודיעה פירמת רואי החשבון BDSK, בן דוד שליו קופ, על משיכת חוות-הדעת, דוחות הסקירה ומכתב ההסכמה של הפירמה באשר לדוחות הכספיים של החברה. זאת, בהמשך להודעת רואי החשבון על התפטרותם מתפקידם עם פתיחת תיק חדלות הפירעון נגד החברה.

תחילתה של התסבוכת באוטומקס הייתה בספטמבר האחרון, כשחוקרי רשות ניירות ערך ולהב 433 פשטו על משרדי אוטומקס וביצעו חיפוש בבתיהם של מנהלים בחברה. שלושה בכירים נעצרו: תומר לוי, סמנכ"ל הפיתוח העסקי והמטה ודירקטור; חיים לוי, סמנכ"ל הסחר והרכש; ויערה אלפי, סמנכ"לית הכספים. השלושה חשודים במרמה ובזיוף סביב פרסום הדוחות הכספיים של אוטומקס ובהוצאת כספים מהחברה שלא כדין בין השנים 2022-2024.

החקירה הובילה לסחרור בחברת אוטומקס ולכניסתה להליכי חדלות פירעון, במסגרת בקשה שהגישו מספר בנקים המהווים נושים של הקבוצה, הכוללים את מזרחי טפחות (שהחוב כלפיו נאמד ב-65 מיליון שקל), לאומי (48 מיליון שקל), מרכנתיל דיסקונט (32 מיליון שקל) ומסד (23 מיליון שקל). לחברה מונו מנהלים זמניים.

התפטרות לאלתר

כאמור, עם פרוץ ההליכים המשפטיים הודיעו רואי החשבון המבקרים של החברה - בן דוד שלוי קופ רואי חשבון - על התפטרותם לאלתר מתפקידם, "בהמשך למידע המצטבר והתנהלות החברה, נושאי המשרה בה ונושיה, לרבות דיווחי החברה על חקירה שנפתחה נגד נושאי משרה בכירים בחברה בחשד לביצוע פעולות מרמה וזיוף, השעיית המסחר בניירות ערך של החברה לאור אי-בהירות בנוגע למהימנות הדוחות הכספיים של החברה ובקשת הבנקים הממנים של החברות-הבנות להקפאת הליכים ומינוי נאמנים על הראיות שהוצגו בה".

כעת הודיעו רואי החשבון על משיכת המסמכים עליהם חתמו במסגרת הליכי הביקורת בחברה. בהודעה נכתב כי "בהמשך למכתב ההתפטרות, ובהמשך למידע המצטבר על התנהלות החברה, נושאי המשרה בה ונושיה, לרבות דיווחי החברה על חקירה שנפתחה נגד נושאי משרה בכירים בחברה בחשד לביצוע פעולות מרמה וזיוף, אשר מהם עולה חשד חמור ברמת ודאות גבוהה לליקויים מהותיים בדוחות הכספיים אשר לא דווחו ולא תוקנו, והחלטת בית המשפט על הקפאת הליכים ומינוי נאמנים שבה נאמר כי החברה לא השיבה לטענתם המרכזית של הנושים בדבר נתונים כוזבים בדוחות הכספיים, ובהמשך לפניות חוזרות ונשנות אליכם באשר לליקויים מהותיים בדוחות הכספיים בשבועות האחרונים אשר לא נענו - אנו מודיעים לכם כי אנו מושכים לאלתר את חוות-דעתינו, את דוחות הסקירה ואת מכתבי ההסכמה, לפי העניין".

הפירמה פירטה שורה ארוכה של מסמכים מחודש יוני 2022 ועד מאי 2025 שמהם היא מושכת את ידיה, הודיעה כי אין להסתמך על חוות-הדעת של BDSK המפורטות, וציינה כי "ככל שיעלו ממצאים נוספים בקשר עם תקופות דיווח מוקדמות יותר, נבחן את הצורך למשוך חוות-דעת נוספות בגין תקופות שקדמו לתקופות המפורטות".