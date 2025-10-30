לאחר שבית המשפט הכריז על חברת היבוא המקביל אוטומקס כחדלת פירעון, מצאו הנאמנים שמונו על ידיו ממצאים המעידים על "חשדות כבדים למעשי הונאה חמורים". לדברי הנאמנים, ככל שיתברר שהנתונים בספרי החברות נכונים, אוטומקס הציגה בדוחותיה הכספיים (של החברה האם) מלאי מנופח של רכבים שלא היו קיימים, מהלך שאפשר לה לגייס מאות מיליוני שקלים באשראי מהבנקים.

כך עולה מבקשה שהגישו הנאמנים, רו"ח יזהר קנה ועו"ד רונן מטרי, לבית המשפט לצורך עיכוב יציאתם מהארץ של ארבעה מבני משפחת לוי, הנמנית על בעלי השליטה באוטומקס" המנכ"ל דניאל לוי, ושלושת בניו, המשמשים כמנהלים בכירים בחברה - תומר, חיים וגל. עוד התבקש עיכוב יציאתה מהארץ של סמנכ"לית הכספים של אוטומקס, יערה אלפי.

שופט בית המשפט המחוזי בת"א, חגי ברנר, קיבל אתמול (ד') את הבקשה והוציא צווים ארעיים לעיכוב יציאה מהארץ נגד החמישה. דיון בבקשה צפוי להתקיים בביהמ"ש בשבוע הבא.

לא משתפים פעולה

בין הממצאים שעליהם מצביעים הנאמנים בבקשה שהגישו לביהמ"ש: "הגשת והצגת דוחות כוזבים ומפוברקים של מלאי החברה הכולל כביכול כ־1,300 רכבים בערך של כ־150 מיליון שקל, כאשר בפועל מסמכי החברה מראים בשלב זה שאין לחברה זכויות של ממש ברכבים אלה, שרובם כלל אינם קיימים, ולכל היותר לחברה כ־150 רכבים המצויים בישראל". עוד עולה מהבקשה, כי נושאי המשרה בחברה או חלקם טוענים כי שולמה תמורה עבור 1,244 רכבים לספקים וסוחרים בחו"ל - אך טענה זו אינה תואמת לדוחות החברה.

הנאמנים ביקשו אפוא לעכב את יציאתם של ארבעת בני משפחת לוי ושל אלפי מהארץ כדי למנוע את העלמת או הברחת הכספים שהועברו לטענתם לחו"ל על ידם או בסיועם, כדי לחקור אותם ו"למצות עמם את הדין ככל שיתברר כי יש ממש בחשדות".

עוד עולה מהבקשה, כי בדיקה שנערכה עם עובדי אוטומקס מצאה כי "לחברה אין למעשה מלאי רכבים בחו"ל וכי המלאי שהוצג בשווי של כ־150 מיליון שקל אינו קיים ברובו המכריע".

קנה ומטרי כותבים, כי מנהלי החברה אינם משתפים עמם פעולה ומתחמקים ממתן תשובות ענייניות לשאלותיהם. כך, תומר וחיים לוי טסו לסין לפגישות עם יצרן הרכבים הסיניים שמייבאת אוטומקס, וזאת בניגוד לבקשת הנאמנים שיישארו בישראל כדי לסייע בענייני החברות שהיו מצויים ב"כאוס".

לדברי הנאמנים, המנהלים הבכירים נמנעו מלספק "שם של ספק או סוחר אחד בחו"ל שאצלו הרכבים או שלחברות יתרות זכות אצלו, למרות שמידע זה היה משרת את טענותיהם כי מדובר במלאי ממשי. גם מיקום הרכבים ('בנמל') נותר עלום".

המיזוג בוטל

אוטומקס, שנחשבה עד להתפוצצות הפרשה לחברה המובילה בישראל ליבוא מקביל של כלי רכב, נקלעה למשבר ב־8 בספטמבר כאשר פורסם דבר החקירה שמנהלות נגדה ונגד מנהליה רשות ניירות ערך ולהב 433 במשטרת ישראל. במרכז החקירה חשדות למרמה וזיוף סביב פרסום הדוחות הכספיים של החברה ומעילה בכספים. במסגרת החקירה נעצרו, ומאז שוחררו, חיים ותומר לוי, ואיתם אלפי.

בעקבות פרסום דבר החקירה, הגישו הבנקים מזרחי טפחות, לאומי, מרכנתיל דיסקונט ומסד, אשר להם חייבת אוטומקס סכום בהיקף כולל של 169 מיליון שקל, בקשה לפתוח נגדה הליכי חדלות פירעון ולהקפיא את ההליכים בעניינה. בית המשפט קיבל את הבקשה ומינה את קנה ומטרי לנאמנים. מבקשת הבנקים עלה, לכאורה, כי מתוך כ־1,300 רכבים במלאי החברה בישראל קיימים בפועל כמה עשרות בלבד.

מאז פרסום הפרשה בוטל המיזוג שתוכנן לאוטומקס עם סייספארק ואת החברה עזבו יו"ר הדירקטוריון, אמיתי וייס, ומנהל העסקים הראשי, ינון עמית, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, לצד משפחת לוי. גם משרד רואה החשבון המבקר - בן דוד שלוי קופ - הודיע שלא יטפל עוד בחברה.

אוטומקס טענה, מנגד, כי נושאי המשרה מנועים על ידי רשויות החקירה מלעסוק בנושאים שעלו במהלך החקירה וכי הבקשה שהגישו הבנקים "טרפה את הקלפים" והובילה להקפאת חשבונות הבנק של החברה.