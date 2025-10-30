שיא נוסף בנתח המסירות של רכבים סיניים נשבר באוקטובר, וכנראה שלא ראינו עדיין את הסוף

נתוני מסירות הרכב של חודש אוקטובר, שיפורסמו בשבוע הבא, צפויים לכלול שיא נוסף בנתח השוק של כלי הרכב הסיניים בישראל. על פי הערכות ראשוניות, הנתח של כלי רכב מתוצרת סין ינוע סביב 55% מכלל המסירות, לעומת שיא של כ־49% שנרשם בספטמבר, וקרוב ל־35% בחישוב שנתי מצטבר.

● UMI תרכוש חברת חלקי חילוף וליסינג תמורת 288 מיליון שקל

● הפקקים חזרו, ולא רק בשעות השיא: מה צריך לקרות כדי שהמצב ישתנה?

את הצמיחה מובילים דגמים עם הנעת פלאג-אין והייבריד של מותגים סיניים, נוסף על כלי רכב חשמליים מלאים. עם זאת, על פי נתונים עדכניים מסין, זה רק תחילתו של גל חדש של יבוא מסין, שיגיע לשיא בחודשים הבאים.

רק אחרי איחוד האמירויות, ספרד וברזיל

על פי נתוני המכס הסיני, שפורסמו השבוע, ישראל תפסה בחודש ספטמבר את המקום הרביעי בעולם בהיקף היצוא של כלי רכב מתוצרת סין עם הנעה היברידית רגילה.

לישראל יוצאו בחודש זה בלבד 3,475 כלי רכב כאלה, נתון שממקם אותה אחרי איחוד האמירויות, ספרד וברזיל, ולפני שווקים גדולים ממנה משמעותית, כמו בריטניה, מקסיקו, גרמניה ועוד.

בסיכום של שלושת הרבעונים הראשונים נמצאת ישראל במקום השמיני בעולם של רשימת היצוא של כלי רכב כאלה, עם כ-13 אלף יחידות.

בכלי רכב עם הנעת פלאג-אין תפסה ישראל בספטמבר את המקום השישי ברשימת יעדי היצוא הגלובליים מסין, עם מעל 9,000 כלי רכב.

בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2025 ניצבה ישראל במקום השישי ברשימת יעדי היצוא של רכבי פלאג-אין מסין, עם 45,096 יחידות, תוך שהיא עוקפת שוקי מפתח כמו רוסיה ואוסטרליה.

רוב כלי הרכב שיוצאו בספטמבר עדיין לא הגיעו לישראל, או שהגיעו וטרם שוחררו ממכס. לפיכך הם צפויים לצאת לשוק בתחילת 2026, וחלק גדול מהם יימסרו לציי רכב.

כך מתכננת הממשלה הסינית להאיץ את היצוא

תאוצה נוספת צפויה בשנה הבאה בעקבות תוכנית פעולה ממשלתית לתעשיית הרכב עד סוף 2026, שהציגה ממשלת סין לפני כשלושה שבועות. התוכנית מפרטת צעדים שאותם הממשלה מתכוונת לנקוט כדי להאיץ את יצוא הרכב מסין, בעיקר של כלי רכב "ירוקים", ולהקל על עודף ההיצע שממנו סובל השוק הפנימי של סין.

בתוכנית הורתה הממשלה ליצרני הרכב להאיץ את הפיתוח של דגמי רכב חדשים עבור שוקי היעד שלהם, בדגש על אירופה, ולשדרג משמעותית את מערך השירות הבינלאומי. הממשלה מתכוונת להמשיך את העידוד של הקמת צי ספינות הובלת רכב עצמאיות של יצרניות הרכב הסיניות, להקים שורה של מחסני חלפים ומרכזים לוגיסטיים בשוקי היעד, לרתום את מערך הבנקאות הבינלאומי של סין לתמיכה לפעילות היצוא של תעשיית הרכב, כגון במימון ושערי חליפין, ולשלב גם חברות ביטוח סיניות לצורך פיזור סיכונים במערך היצוא.

למרות ההצפה של שוק הרכב במותגים סיניים, רוב המסירות מתרכזות אצל שלוש יצרניות מרכזיות - קבוצת צ'רי, קבוצת GEELY וקבוצת BYD - וכ-12 מותגים סיניים שפעילים בישראל מסרו בשלושת הרבעונים הראשונים פחות מ-1,000 יחידות, כולל כלי רכב מרישום עצמי.

מאמצים למכור את זיכיון היבוא של JAC

ב-2025 הושעתה עד להודעה חדשה פעילות היבוא של שני מותגים סיניים שפעלו בישראל, פולסטאר ו-WEY, וקיים כיום סימן שאלה לגבי המשכיות הפעילות של מותג נוסף, JAC, שאותו ייבאה עד כה קבוצת אוטומקס, שנמצאת כיום בהקפאת הליכים.

המותג JAC מוחזק על ידי קבוצה-בת של אוטומקס, שלא נכללת בהליכי ההקפאה, אולם בשבועות האחרונים מתבצעים מאמצים למכור את הזיכיון ליבואנים אחרים, כדי לגייס כסף לטובת הנושים. בין השאר נפגשו מספר יבואנים ישירים ועקיפים עם נציגי היצרן בסין.

JAC מייצאת לישראל גם משאיות, באמצעות חברה משותפת של אוטומקס ומכשירי תנועה (60%), אולם עד כה לא החלה פעילות ממשית בנושא, וייתכן שמכשירי תנועה תיקח את מלוא הבעלות בחברת היבוא.

מחודש ורטרו: דגמים חדשים לרנו ולאופל בישראל

חברת לובינסקי החלה לשווק בישראל את הדור המחודש של הקרוס-אובר הקומפקטי אופל "מוקה". הרכב, שחולק פלטפורמה עם פיז'ו 2008, עבר שינויי עיצוב חיצוניים קלים, וקיבל מערך פיקוד דיגיטלי חדש ותא נוסעים משודרג. הוא משווק בגרסה אחת עם מנוע 1.2 ליטר טורבו בנזין, בעל סיוע היברידי "קל", עם הספק של 145 כ"ס ותיבת הילוכים כפולת-מצמדים. צריכת הדלק המוצהרת היא 20.8 ק"מ לליטר. מחיר הרכב מתחיל בכ-150 אלף שקל.

רנו 5 E-TECH / צילום: יח''צ

חברת פריסבי (קרסו מוטורס) החלה לשווק בישראל את רכב ה"רטרו" החשמלי הקומפקטי רנו 5 E-TECH . אורכו של הרכב 3.92 מ', גובהו 1.5 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.54 מ'. הוא מוצע בגרסת בסיס עם מנוע בהספק 120 כ"ס וטווח של עד 306 ק"מ, או בגרסה חזקה עם 150 כ"ס וטווח של עד 407 ק"מ. לרכב יש תא נוסעים בעיצוב ייחודי ורמת אבזור גבוהה, שכוללת חישוקי 18 אינץ', מערך פיקוד דיגיטלי ועוד. המחירים נעים בין 169 אלף שקל לדגם הבסיס ל-177 אלף שקל לדגם החזק.

משרד התחבורה צפוי לאשר את מערכת הנהיגה הסמי־אוטונומית של טסלה

צוות בינלאומי של חברת טסלה צפוי להגיע לישראל כדי לבחון את ההיתכנות והדרישות של הפעלת מערכת הנהיגה האוטונומית FSD של טסלה בישראל. כך מסרו לגלובס מקורות במשרד התחבורה. כפי שנחשף לראשונה בגלובס בתחילת אוגוסט, החלטה בנושא התקבלה במשרד התחבורה בעקבות ביקור לא מוכרז של השרה רגב ופמלייתה במפעל של טסלה בברלין בחודש מאי, שבו היא נפגשה עם בכירים במערך הבינלאומי של החברה. השבוע אישרה השרה את דבר הכוונות לאשר את ההפעלה "בעקבות פניות של נהגי טסלה".

מערכת ה-FSD של טסלה לא מיועדת להחליף באופן מלא את הנהג, אלא לסייע לנהג בנהיגה לפרקי זמן ממושכים עם מוכנות של הנהג לקחת פיקוד בכל רגע נתון. למרות זאת, רק בשמונה מדינות בעולם קיימת רגולציה שמאפשרת להפעיל את המערכת באופן חוקי. בישראל כבר קיימים מאות רכבי טסלה עם מערכת FSD "רדומה", שבעליהן שילמו כ־37 אלף שקל תמורת הזכות להשתמש בה, אם וכאשר תאפשר זאת הרגולציה.

אולם התצוגה של טסלה במידטאון תל אביב / צילום: יח''צ

ובתוך כך השיקה השבוע טסלה רשמית את "אולם הדגל" החדש שלה במידטאון תל אביב. האולם עוצב על פי המתכונת של האולמות הבינלאומיים של החברה בבירות בעולם. באולם מוצגים דגמי החברה, ומלבד הזמנות מקוונות ניתן גם לרכוש כלי רכב מהמלאי בשיטת שלם וקח. על פי נתוניה, מסרה החברה בישראל עד כה מעל 30 אלף כלי רכב.