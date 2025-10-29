UMI תרכוש חברת חלקי חילוף וליסינג תמורת 288 מיליון שקל

קבוצת יוניברסל מוטורס (UMI) דיווחה הבוקר (ד') כי חתמה על מזכר עקרונות מחייב לרכישת 65% מחברת "המאגר חלפים" ולרכישת מלוא פעילות "המאגר ליסינג" שבבעלות משפחת כדורי תמורת כ-288 מיליון שקל.

חברת המאגר חלפים של משפחת כדורי היא אחת החברות הוותיקות ביותר בענף החלפים לרכב ועוסקת בתחום עוד משנות ה-40, ויש לה חברות-בנות גם בסין. בשנים האחרונות התרחבה פעילותה גם לליסינג תפעולי למגזר העסקי ולייבוא כלי רכב מסין, בעיקר של רכבי SKYWELL ובקרוב גם רכבי חברת BAIC.

החברה נשלטת על-ידי בני הדור השני למקים החברה, וככל הידוע אין לה כרגע דור המשך, מה שעשוי להוביל ליציאתה הכוללת מתחום הרכב.

לאחר השלמת העסקה, קבוצת UMI תתמקד בהרחבת חברת המאגר חלפים ותמשיך לתמוך בשירות של המאגר ועובדיה ללקוחות ולספקי המאגר. קבוצת UMI עשויה למזג את פעילות הליסינג של המאגר לתוך פעילות חברת הליסינג AVIS שבשליטתה.

מקבוצת UMI נמסר: "העסקה משקפת את האמון הרב שיש לקבוצת UMI בעסקי המאגר, בפוטנציאל הצמיחה של החברה ובמשפחת כדורי, שתהיה שותפה (35%) בחברת המאגר החלפים. ברכישה זו UMI ממשיכה לקדם את התוכנית האסטרטגית שלה, תוך שימור ערכי השירות של הקבוצה, הרחבת פעילות הקבוצה בתחומי הליבה, לצד יצירת מנועי צמיחה חדשים".

מקבוצת כדורי נמסר: "קבוצת כדורי מודה ליוניברסל מוטורס על האמון הרב שהיא מביעה בחברה ובעובדיה. אנו בטוחים ששיתוף-הפעולה עם קבוצת UMI יביא להצלחה ולפיתוח החברה ועסקיה".