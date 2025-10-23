האם בקרוב יגיעו לישראל רכבים מדובאי ואיזה סגמנטים יושפעו?

משרד התחבורה נערך למתן אישורי יבוא של כלי רכב בתקינה סינית, הודית ובתקינה של מדינות המפרץ (GCC). זאת בנוסף לתקינת הרכב האירופית, האמריקנית והקנדית, שמוכרות כיום בישראל. כך עולה מתשובת משרד התחבורה למבקר המדינה בנושא הצעדים שמבצע המשרד להגברת התחרות בענף ייבוא הרכב.

המהלך הוא חלק מהרחבת היוזמה להסרת חסמי יבוא לישראל, שמכונה "מה שטוב לאירופה", ולפי הערכת משרד התחבורה הוא עשוי לפתוח ערוצי יבוא רכב חדשים ומוזלים בישראל, בעיקר בערוץ היבוא העקיף.

יצוין כי כל שלוש תקינות הרכב המתוכננות נחשבות "מוחלשות" בהשוואה לתקינות הרכב המקובלות כיום במערב ובישראל בכל הנוגע להגבלת הפליטה ולדרישות להתקנת לציוד בטיחותי תקני. אין כיום אף מדינה במערב, שמאפשרת את יבוא רכב בתקינות כאלו.

תקינת הרכב הפחות רלוונטית היא ההודית. זאת בשל ההיצע הנמוך של דגמים מקומיים בתת היבשת, שמתאימים לשיווק במערב עם הגה שמאלי (ההגה בכלי רכב ההודים ממוקם בצד ימין). בהודו מיוצרים דגמים גם ליצוא, רובם עומדים בתקינה האירופית.

אולם התקינה ההודית המקומית כמעט אינה כוללת אבזור בטיחותי מתקדם ורמות הפליטה הנדרשות בה כיום גבוהות משמעותית מאלה הנדרשות כיום באירופה, למעט ברכב חשמלי. ממשלת הודו החלה ליישם השנה תקינה סביבתית מחמירה יותר, אולם היא תתחיל להשפיע רק לקראת 2027.

יבוא רכב בתקינה סינית כבר נבחן בעבר במסגרת הדיונים על חתימת הסכם סחר חופשי בין ישראל לסין, שהוקפאו לאחר מלחמת "חרבות ברזל". יצרני הרכב סינים רבים כבר מחזיקים בתקינה אירופית בדגמי היצוא ויש להם נוכחות בישראל. אולם בסין יש עדיין הרבה דגמים ומותגים "מקומיים", שאין להם תקינה אירופית ולא נוכחות בישראל.

כלי רכב חדשים בתקינה סינית, שמיועדים לשוק המקומי, נמכרים בסין במחירים נמוכים בעשרות אחוזים ממחיריהם באירופה. לפיכך מעריכים במשרד התחבורה כי בתיאוריה יבוא עקיף שלהם ייצר חיסכון משמעותי לצרכן. אולם חלק גדול מהם שונה משמעותית במפרטים מאלה שמיוצאים לאירופה, בעיקר בכל הנוגע להתאמות הבטיחותיות הנדרשות ולעדכוני תוכנה.

היבוא מהמפרץ נחשב אטרקטיבי

הפוטנציאל המעניין ביותר הוא ליבוא כלי רכב בתקינה של מדינות המפרץ, המכונה GCC, ובמיוחד מדובאי. בעבר כבר התקיימו מגעים בין גורמים ישראלים לגורמים במפרצית בנוגע ליבוא כלי רכב כאלה. מדינות המפרץ נחשבות כיום כמסוף "יצוא מקביל" של מאות אלפי כלי רכב בשנה, שדרכו מייצאים יצרני הרכב גלובליים עודפי מלאי דרך נמלים פטורים ממכס במדינות האלה.

רוב כלי הרכב מגיעים בסופו של דבר למדינות רבות בעולם השלישי. בנוסף דובאי נחשבת לשוק מרכזי ליצוא של כלי רכב משומשים, בעיקר רכבי יוקרה.

בשנים האחרונות מיוצאים למדינות המפרץ גם עשרות אלפי כלי רכב סינים מדי שנה, כולל דגמים שאינם מיוצאים לאירופה ולישראל. לפיכך קיימת אפשרות תיאורטית לייבא את כלי הרכב הללו בתקינת GCC מדובאי או ישירות מסין לישראל במסלול היבוא העקיף.

היבוא ממדינות המפרץ אטרקטיבי יותר בשל מסלולי התובלה הימיים והיבשתיים הקצרים והזולים. אולם המכשול העיקרי הוא שרוב כלי הרכב הללו מצוידים עדיין במנועי בנזין ודיזל, שמותאמים לאיכות הדלק במדינות המפרץ ונדרשים לעמוד בתקינת פליטה נמוכה יחסית, שמקבילה לזו של "יורו 5" שהייתה קיימת באירופה ובישראל בעשור הקודם.

בענף הרכב מעריכים כי המהלך של משרד התחבורה גם עשוי להיתקל בביקורת מצד גורמים בין לאומיים, שעמם חתומה ישראל על אמנות סביבתיות מחייבות, ובהם ה־OECD והאיחוד האירופי.

הקרוס אובר החשמלי החדש של דיפאל כבר כאן

חברת מכשירי תנועה החלה לשווק השבוע את הקרוס־אובר החשמלי החדש דיפאל S05 במחיר "שובר קטגוריה" של כ־150 אלף שקל. הרכב חולק פלטפורמה עם אחיו הגדול דיפאל S07, ששווק עד כה בישראל, אך הוא קצר ממנו (4.62 מ'). בסיס הגלגלים של הרכב באורך 2.88 מ' הוא הגדול ביותר בקטגוריית המחיר הזו - וכך גם המרחב בתא הנוסעים ונפח מטען של 492 ליטר בתא האחורי ו־159 ליטר בתא הקדמי.

דיפאל S05 / צילום: יח''צ

הרכב מוצע בשתי גרסאות הנעה. הבסיסית היא עם מנוע בודד בהספק 272 כ"ס ובסוללה בקיבולת 68.8 קילוואט־שעה עם טווח של עד 485 ק"מ ב־WLTP. הדגם הבכיר מצויד בשני מנועים עם הספק משולב של 435 כ"ס וטווח נסיעה של עד 435 ק"מ. בשתי גרסאות אבזור עם מסך מולטימדיה ענק, חישוקי 18 או 20 אינץ' ועוד. כאמור, מחיר גרסת הבסיס מתחיל כבר ב־150 אלף שקל, או 160 אלף שקל לגרסה המפוארת. הגרסה הדו־מנועית עולה כ־190 אלף שקל.

ניסאן תעשה אצלנו קאמבק ב־2026

חברת ניסאן תעשה "קאמבק" באירופה ובישראל במחצית הראשונה של 2026 עם שני דגמים מרכזיים. הראשון הוא הקרוס־אובר החשמלי החדש Leaf, שבעבר יובא לישראל למשך זמן קצר בתצורה של האצ'בק. אורכו של הרכב 4.35 מ', בסיס הגלגלים שלו באורך 2.69 מ' ותא המטען שלו בנפח 437 ליטר. מערכת ההנעה כוללת מנוע בודד בהספק 177 כ"ס או 218 כ"ס, בהתאם לגרסה ובחירה בין סוללה בקיבולת 57 קילוואט עם טווח של עד 445 ק"מ או עם סוללה של 75 קילוואט וטווח של עד 622 ק"מ.

ניסאן Leaf / צילום: יח''צ

המחירים הראשוניים בשיווק המוקדם, שמתחיל כעת באירופה, תחרותיים: גרסת הבסיס מתחילה בגרמניה מכ־38 אלף אירו ומחיר גרסת הטווח הארוך מתחיל בכ־42 אלף אירו. המחירים המשוערים בישראל עשויים להתחיל בכ־160 אלף שקל. במקביל צפויה ניסאן לייצא ממפעליה בסין את הדור החדש של הטנדר "פרונטיר", שיוצע לראשונה בגרסת פלאג־אין הייבריד. הרכב צפוי להציע טווח חשמלי של עד כ־90 ק"מ ושני מנועים בהספק של מעל 400 כ"ס. המחירים טרם פורסמו.

ניסיונות למצוא מתווה להצלת נמל אילת

ועדת הכספים הטילה על משרד התחבורה להציג תוך שבועיים מתווה לפתרון מוסכם להפניית פריקת כלי רכב מנמלי הים התיכון לנמל אילת. זאת במסגרת המאמצים להצלת נמל אילת עקב המצור החות'י. על פי אחד המתווים שהוצגו בוועדה, הוערכה העלות של הפניית ספינות הובלת רכב מהים התיכון לנמל אילת דרך תעלת סואץ בכ־1.2 מיליון דולר לאוניה. זאת בשל הצורך לעבור בתעלת סואץ ובשל הארכת משך המסע ב־12 יום. במהלך הדיון הוצע כי המדינה תממן כמחצית מעלות התוספת ובשאר יתחלקו יבואני הרכב והנמל בצורה שווה.

במשרד הכלכלה התנגדו לרעיון להוצאת צו יבוא בנושא בשל פגיעה בתחרות והציעו במקומו מתווה מוסכם. על פי משרד הכלכלה ישנה הסכמה למתווה מצד צים וחברת ספנות איטלקית להובלת רכב, ככל הנראה גרימלדי.