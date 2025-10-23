היום הטוב אי פעם: המניה של ענקית הרכב קופצת ב-40%. זו הסיבה

מניית וולוו קארס השוודית בדרכה ליום המסחר הטוב ביותר בתולדותיה וזאת לאחר שפרסמה דוח רבעוני שניפץ את התחזיות של האנליסטים.

● מובילאיי עמדה בציפיות הרווח ומעלה תחזיות - נחלשת במסחר המוקדם

● גופי ההשקעה שהימרו במיליונים על אוטומקס רגע לפני הקריסה

וולוו, שבבעלות קונגלומרט הרכב הסיני Geely Holding, פרסמה השבוע דוח שמעיד על רווח תפעולי לחודשים יולי - ספטמבר בהיקף של 680 מיליון דולר - מה שעלה על ציפיות האנליסטים וכן על התקופה המקבילה אשתקד. הזינוק של וולוו מגיע על אף מכסי הייבוא באמריקה והמכירות של החברה שירדו ב-7%.

כעת, הדוח שפרסמה וולוו הוביל לעלייה של כ-40% במניה ומסמן את יום המסחר הטוב ביותר של החברה מאז יום המסחר הראשון שלה לפני כ-4 שנים.

וולוו קארס ציינו כי הזינוק במנייה נובע מתוכנית חיסכון וקיצוץ בעלויות בהיקף של 18 מיליארד דולר קרונות. בנוסף, מוקדם יותר השנה החברה הודיעה על קיצוצים של 3,000 משרות. בהצהרה לתקשורת אמר מנכ"ל וולוו קארס, הוקאן סמואלסון, שחזר לתפקיד מוקדם יותר השנה כי "מה שאנחנו רואים עכשיו הוא באמת, וואו - זה מספק תוצאות מהר יותר ממה שחשבנו. בשוק מאתגר סיפקנו תוצאות מוצקות לרבעון השלישי, והצעדים שלנו בתחום העלויות והתזרים מניבים פירות".

סמואלסון הוסיף כי לאחר ירידה החברה חזרה לצמחיה במכירות, "חזרנו לצמיחה קלה במכירות בספטמבר וכעת אנו מגבירים את קצב מכירות רכבי ה־BEV שלנו. אנו על המסלול להשקה בינואר של ה־EX60 בגזרת החשמליות".

גם המתחרה הצרפתית רנו דיווחה על תוצאות רבעוניות שעלו מעל הציפיות של האנליסטים.

האנליסט המפוס אנגלו מבנק הנדלסבנקן אמר לרויטרס כי המנכ"ל החוזר הגיע נחוש להרים את החברה, "כאשר הוקאן חזר לתפקיד המנכ"ל, הוא נכנס בעיניים פקוחות, והעביר את המיקוד של החברה מצמיחה ונתח שוק לתזרים מזומנים ורווחיות". אנגלו הוסיף, "התוצאה הזו נובעת במידה רבה מבפנים מפעילות צוות" והבהיר כי "השוק לא בדיוק עזר להם".

וולוו תעביר חלק מהייצור לארה"ב בגלל מכסי טראמפ

מאז תוכנית "אמריקה תחילה" של הנשיא טראמפ וולוו צפתה כי המכסים של הנשיא על ייבוא יפגעו בחברה שמשווקת בעיקר לשוק האמריקאי אך מייצרת באירופה. על מנת להתמודד עם זה וולוו החליטה להעביר חלק מהייצור של הרכבים ההיברידיים לארה"ב.

מה שעוד סייע לחברה הוא המשא ומתן שהתקיים לאחרונה בין האיחוד האירופי לארה"ב והוביל להפתחת המכס האמריקאי ל-15% החל ממתחילת אוגוסט לעומת 27.5% קודם לכן. סמנכ"ל הכספים של החברה, פרדריק האנסון אמר לאנליסטים שבגלל ההקלה על המכסים ועליית מחירי המכוניות וולוו צופה פגיעה קטנה יותר ברווח התפעולי.