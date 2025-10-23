חברת האוטוטק מובילאיי היא החברה הראשונה מבין הישראליות שנסחרות בוול סטריט שמפרסמת את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי של 2025.

החברה מציינת כי היא רואה גידול בביקוש למוצריה, הודות לצמיחה בשוק מערכות הנהיגה האוטונומית. זאת לאחר ירידה ממושכת בהזמנות מלקוחות. אותם לקוחות הגדילו מלאים בתקופה שלאחר הקורונה, בשל חשש מהשיבושים בשרשרת האספקה הגלובלית.

בנוסף, מאזן החברה נותר איתן, עם נכסים נזילים בהיקף של 1.7 מיליארד דולר. זאת, לאחר רכישת מניות חוזרת (בייבאק) בהיקף של 100 מיליון דולר שבוצעה במהלך הרבעון.

החברה, בניהולו של המייסד המשותף פרופ' אמנון שעשוע, נמצאת בשליטת אינטל שמחזיקה ב-79.6% מהון המניות שלה, רשמה ברבעון שחלף הכנסות של 504 מיליון דולר, בהשוואה ל-486 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של 4%. גבוה יותר מתחזיות האנליסטים שציפו להכנסות של 485 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), מובילאיי רשמה ברבעון הפסד של 96 מיליון דולר. לשם השוואה, הרבעון המקביל הסתיים עם הפסד עתק של 2.7 מיליארד דולר משום שבאותו רבעון מובילאיי הכירה בירידת ערך מוניטין הקשור לנכס במאזן.

על בסיס Non-GAAP, החברה רשמה רווח נקי מתואם של 76 מיליון דולר לרבעון השלישי, בדומה למקבילו אשתקד. כמו כן מובילאיי רשמה ברבעון השלישי רווח מתואם למניה של 9 סנט, בדומה לתחזיות האנליסטים (ל-9 סנט).

נראה כי מה שמעודד את המשקיעים היה עדכון התחזיות של ההכנסות של מובילאיי. החברה מציינת כי ביקושים יציבים הובילו אתה להעלות את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2025. מובילאיי עדכנה את צפי ההכנסות ל-1.845 מיליארד דולר עד 1.885 מיליארד דולר השנה. מדובר בצמיחה שנתית של 12%-14% בהכנסות. למעשה החברה מעלה את הרף התחתית של תחזית ההכנסות שלה באופן משמעותי מ-1.765 מיליארד דולר בתחזית הקודמת ל-1.845 מיליארד דולר כאמור כעת. הפסד תפעולי של 436-512 מיליון דולר ורווח תפעולי מתואם של 210-286 מיליון דולר).

מובילאיי נסחרת לפי שווי שוק של 11.4 מיליארד דולר. החברה הונפקה בנאסד"ק בסוף 2022 לפי שווי של כ-17 מיליארד דולר, והמניה איבדה מאז 28.5%, אך בשנה האחרונה רשמה תשואה חיובית של כ-15.5%. מניית מובילאיי מושפעת גם מאירועים שקשורים אליה ולתעשייה שלה, אך גם כאלה שקשורים לבעלת השליטה בה אינטל שנמצאת בתהליך התייעלות. בחודש יולי אינטל מכרה עוד נתח ממניות מובילאיי שהיו לה תמורת כמיליארד דולר.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך 31 אנליסטים שמסקרים את מניית מובילאיי, 17 חיוביים, 13 נייטרליים ואחד שלילי. מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 28%.