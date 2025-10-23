ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם מובילאיי עמדה בציפיות ומעלה תחזיות - נחלשת במסחר המוקדם
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מובילאיי (Mobileye)

מובילאיי עמדה בציפיות הרווח ומעלה תחזיות - נחלשת במסחר המוקדם

מובילאיי בניהולו של המייסד המשותף פרופ' אמנון שעשוע פרסמה דוחות רשמה ברבעון שחלף הכנסות של 504 מיליון דולר, עלייה של 4% בהשוואה ל-486 מיליון דולר ברבעון המקביל

שירי חביב ולדהורןחזי שטרנליכט 14:39
פרופ' אמנון שעשוע, ממייסדי מובילאיי / צילום: Nasdaq, Inc
פרופ' אמנון שעשוע, ממייסדי מובילאיי / צילום: Nasdaq, Inc

חברת האוטוטק מובילאיי היא החברה הראשונה מבין הישראליות שנסחרות בוול סטריט שמפרסמת את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי של 2025.

החברה מציינת כי היא רואה גידול בביקוש למוצריה, הודות לצמיחה בשוק מערכות הנהיגה האוטונומית. זאת לאחר ירידה ממושכת בהזמנות מלקוחות. אותם לקוחות הגדילו מלאים בתקופה שלאחר הקורונה, בשל חשש מהשיבושים בשרשרת האספקה הגלובלית.

בנוסף, מאזן החברה נותר איתן, עם נכסים נזילים בהיקף של 1.7 מיליארד דולר. זאת, לאחר רכישת מניות חוזרת (בייבאק) בהיקף של 100 מיליון דולר שבוצעה במהלך הרבעון.

החברה, בניהולו של המייסד המשותף פרופ' אמנון שעשוע, נמצאת בשליטת אינטל שמחזיקה ב-79.6% מהון המניות שלה, רשמה ברבעון שחלף הכנסות של 504 מיליון דולר, בהשוואה ל-486 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של 4%. גבוה יותר מתחזיות האנליסטים שציפו להכנסות של 485 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), מובילאיי רשמה ברבעון הפסד של 96 מיליון דולר. לשם השוואה, הרבעון המקביל הסתיים עם הפסד עתק של 2.7 מיליארד דולר משום שבאותו רבעון מובילאיי הכירה בירידת ערך מוניטין הקשור לנכס במאזן.

על בסיס Non-GAAP, החברה רשמה רווח נקי מתואם של 76 מיליון דולר לרבעון השלישי, בדומה למקבילו אשתקד. כמו כן מובילאיי רשמה ברבעון השלישי רווח מתואם למניה של 9 סנט, בדומה לתחזיות האנליסטים (ל-9 סנט).

נראה כי מה שמעודד את המשקיעים היה עדכון התחזיות של ההכנסות של מובילאיי. החברה מציינת כי ביקושים יציבים הובילו אתה להעלות את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2025. מובילאיי עדכנה את צפי ההכנסות ל-1.845 מיליארד דולר עד 1.885 מיליארד דולר השנה. מדובר בצמיחה שנתית של 12%-14% בהכנסות. למעשה החברה מעלה את הרף התחתית של תחזית ההכנסות שלה באופן משמעותי מ-1.765 מיליארד דולר בתחזית הקודמת ל-1.845 מיליארד דולר כאמור כעת. הפסד תפעולי של 436-512 מיליון דולר ורווח תפעולי מתואם של 210-286 מיליון דולר).

מובילאיי נסחרת לפי שווי שוק של 11.4 מיליארד דולר. החברה הונפקה בנאסד"ק בסוף 2022 לפי שווי של כ-17 מיליארד דולר, והמניה איבדה מאז 28.5%, אך בשנה האחרונה רשמה תשואה חיובית של כ-15.5%. מניית מובילאיי מושפעת גם מאירועים שקשורים אליה ולתעשייה שלה, אך גם כאלה שקשורים לבעלת השליטה בה אינטל שנמצאת בתהליך התייעלות. בחודש יולי אינטל מכרה עוד נתח ממניות מובילאיי שהיו לה תמורת כמיליארד דולר.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך 31 אנליסטים שמסקרים את מניית מובילאיי, 17 חיוביים, 13 נייטרליים ואחד שלילי. מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 28%.