יבואני הרכב החשמלי מנסים לבלום את עליית מס הקנייה

מנכ"ל טסלה בישראל מנסה לרתום את שרת התחבורה מירי רגב להיאבק בכוונת האוצר לעלות את מס הקנייה על כלי רכב חשמליים. ממכתב ששלח המנכ"ל לשרה, ושהגיע לידי גלובס, עולה כי יבואני הרכב מתכננים שוב מאבק נגד העלייה במס.

המנכ"ל, איתי ראב"ד, מזכיר במכתבו את ביקורה של שרת התחבורה במפעל החברה סמוך לברלין, ומציין כי "מאז, אנו נמצאים בקשר מקצועי הדוק עם גורמי המקצוע במשרד התחבורה ומצליחים לקדם מדיניות מיטיבה אשר מציבה את ישראל עם שאר מדינות העולם המערבי בכל הקשור למעבר לרכבים חשמליים, מתקדמים וידידותיים לסביבה".

הוא ציין שמאז שנת 2022 מס הקנייה על הרכבים הללו עלה מ-10% ל-45%, וכי חלה בעקבות זאת ירידה ניכרת ברכישת רכבים חשמליים. הוא ציין כי "בימים אלה, כחודשיים לפני סוף שנת 2025, עדיין לא ידוע מה יהיה שיעור מס הקנייה על רכבים חשמליים לשנת 2026 ואילך. אם הממשלה לא תנקוט שום צעד אקטיבי, מס הקנייה יזנק ב-1 בינואר 2026 לשיעור של 83% (!), וזאת בניגוד מובהק לאינטרס הציבורי בקידום המהפכה הירוקה ולהתחייבויות מדינת ישראל".

"השוק לא מסוגל להתמודד"

כמו כן הוא הזכיר שבדיון בוועדת הכספים שנערך בחודש יוני האחרון דרש נציג המשרד להאריך עד 2028 את התקופה שבה המס לא יעלה, אך הדרישה לא נענתה על ידי משרד האוצר. "השוק אינו מסוגל להתמודד עם עליית מחירים נוספת, שנה רביעית ברציפות, וזאת רק שנה לאחר שזינקו ב-10%", כתב.

בחודש יוני האחרון קבעה ועדת הכספים שההטבה בחוק לרכישת רכבים חשמליים תוארך עד לסוף השנה הנוכחית, אז מס הקנייה כבר אמור היה לעמוד על 83%. המהלך להשוואת המיסוי של רכבים אלו היה חלק מחבילה גדולה יותר שגיבשו באוצר, שנועדה לצנן את רכישת כלי הרכב הפרטיים - ואמור היה לחול גם מס נסועה על כלי רכב חשמליים, בעלות של 15 אגורות לק"מ, וזאת כדי לצמצם את הכדאיות בנהיגה וברכישה של כלי רכב אלו, שנמצא שנסיעה בהם זולה הרבה יותר מתחבורה ציבורית.

אם מס הנסועה היה נכנס לתוקף, עדיין הנסיעה ברכב חשמלי הייתה זולה יותר משל רכב המונע באמצעות דיזל, אבל הפער היה מצטמצם. גורמי המקצוע טוענים לאורך השנים שההקלות במיסוי ובעלות השימוש ברכב חשמלי מונעת מעבר לתחבורה ציבורית. אומנם כלי רכב אלו מזהמים פחות, אבל התלות שההטבות משמרות בשימוש ברכב פרטי גורמת השלכות משקיות נרחבות בתאונות דרכים ובאובדן זמן ופגיעה בפריון כתוצאה מהגודש בכבישים. עוד נטען, שמדובר במהפכה שאיננה "ירוקה" במהותה כפי שמתהדרים יצרני ויבואני הרכב, משום שהיא מנציחה את המצב הקיים שבו כבישי ישראל הם בין הצפופים ביותר מבין מדינות ה-OECD.