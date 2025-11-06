חברת טסלה ביצעה עוד צעד בהכנות לקראת פריסה אפשרית בישראל של מערכת הנהיגה האוטונומית שלה, FSD.

החברה פרסמה משרת דרושים למפעיל רכב, שתפקידו לבצע איסוף נתונים מכלי רכב תוך כדי נהיגה. נתונים אלה, שנאספים מהחיישנים והמצלמות של רכבי מבחן של טסלה עם מערכות אוטונומיות מתקדמות, חיוניים לצורך מיפוי של תנאי השטח, מעקב אחר מכשולים ואופי התנועה ועוד. עיבוד הנתונים מאפשר להתאים טוב יותר את כלי הרכב האוטונומיים לתנאים הייחודים של השוק המקומי.

על-פי הערכות, רוב יצרניות הרכב, ובהן טסלה, מבצעות איסוף נתונים כאלה בישראל מזה זמן , אולם זו הפעם הראשונה שפורסם כי המשרה מיועדת רשמית עבור חטיבת AI & Robotics של טסלה בישראל. זוהי חטיבה בינלאומית של טסלה שאחראית ישירות על פרויקט הרכב האוטונומי ועל פיתוח צ'יפ ה-FSD.

בוחנת השקת "האב" בישראל

כפי שנחשף בגלובס באוגוסט האחרון, משרד התחבורה החל לעודד את הטמעת מערכת ה-FSD של טסלה בישראל לאחר ביקור שערכו במאי שרת התחבורה מירי רגב ופמלייתה במפעל הייצור של טסלה Y בגרמניה, שבמסגרתו היא נפגשה עם בכירים בהנהלת החברה העולמית. דבר הביקור נשמר בחשאיות במשרד התחבורה לבקשת המארחים מטסלה.

במהלך הביקור, שנערך בנוכחות סגן נשיא טסלה לאירופה, אפריקה והמזרח התיכון, ג'ו וורד, סוכם על הגעתו לישראל של סגן הנשיא, כדי לבחון אפשרות להקמת "האב" של טסלה לתחבורה חכמה עבור ישראל והמזרח התיכון.

הפוטנציאל הגלובלי של הרכב האוטונומי מהווה חלק משמעותי בזינוק שנרשם במניית טסלה בחודשים האחרונים, למרות ירידה במכירות.