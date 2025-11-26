היעד הבא? רני צים מתרחב למדינה חדשה

1 בלעדי: רני צים מתרחב גם לקפריסין

איש העסקים רני צים נכנס לפעילות משותפת עם רשת המרכולים מאס (MAS) מקפריסין, באמצעות רשת סופר טל שבבעלותו. בשלב זה מדובר בהסכם שיתוף פעולה למכירת מותגים הדדית - כלומר, מאס תמכור לצים מותגים קפריסאים, והרשת תמכור להם מותגים ישראלים. צים מבצע את המהלך באופן פרטי, ולא באמצעות החברה שבבעלותו, רני צים מרכזי קניות הנסחרת בבורסה.

מאס היא קמעונאית המזון השלישית בגודלה באי, עם כ-50 סניפים. למעשה, מדובר בהתאגדות של סופרמרקטים מקומיים קטנים ובינוניים, במטרה להילחם ברשתות הענק הזרות. ברשת מאמינים מאוד במותג הפרטי, ומציעים כ-1,600 מוצרים כאלה.

נזכיר כי צים החל את דרכו בתחום המזון, כשהקים ב-1999 את רשת "כמעט חינם", אותה מכר ב-2012 ליינות ביתן תמורת 265 מיליון שקל (לאחר חלוקת דיבידנד של 85 מיליון שקל). ב-2019 התעניין ברכישת רשת קו-אופ הקורסת אך ויתר על כך, וב-2021 הקים את רשת הסופרמרקטים "סופר טל" שנקראת על שם בנו, טל צים, ומונה כיום תשעה סניפים. הרקע למהלך הנוכחי קשור גם לעובדה שבשנים האחרונות התגבשה קהילה ישראלית גדולה בקפריסין, כך שקיים עניין צרכני.

בחברת מרכזי הקניות מחזיק כיום צים ב-28% בלבד, וזאת לאחר שהכניס אליה את קבוצת חג'ג' כשותפים המחזיקים בכ-30% מהמניות, ואת הפניקס וקבוצת שסטוביץ המחזיקים ב-8.8% - על מנת להקטין את חובותיו שנוצרו בעקבות ההשקעה הממונפת בפסגות. החברה מפעילה 14 מרכזים מסחריים בשטח כולל של כ-127 אלף מ"ר, בעיקר בפריפריה ובחברה הערבית. לפי דוחות החברה, בכוונתה להקים עוד שלושה מרכזים מסחריים בבקעת אונו, כפר סבא וראש העין, ובנוסף היא עוסקת בהקמת חוות שרתים.

מרשת סופר טל נמסר בתגובה: "חתמנו על הסכם לשיתוף פעולה עם רשת MAS, רשת הסופרמרקטים השלישית בגודלה בשוק הקפריסאי, ליבוא ויצוא של מותגים ישראלים וקפריסאים".

סניף של MAS / צילום: צילום מסך

2 תרומה לקהילה

עלם, העמותה לנוער בסיכון, קיימה את ערב ההתרמה השנתי שלה באולם סמולרש באוניברסיטת ת"א, שבמסגרתו גויסו כמיליון שקלים. את הערב הנחתה בהתנדבות שלמור שטרוזמן, והוא כלל מופע של 'התקווה 6' שאירחו את דני רובס.

מנכ''לית עמותת עלם טלי ארז, שרון רייך מנכ''ל איילון ביטוח ויו''ר העמותה הרב שי פירון / צילום: איציק בירן

3 ישראל מתגייסת

חברת התוכנה אלעד מערכות פועלת להכשיר ולגייס 120 ג'וניורים לתפקידים שונים בתחומי CRM, דאטה ודיגיטל, במטרה לסייע להם להשתלב בעולם ההייטק ששם דגש על ניסיון. המהלך פונה במיוחד ללוחמי צה"ל, מתוך הבנה שהכישורים שרכשו בזמן הלחימה - כמו עבודת צוות, פעילות בתנאי לחץ ומולטי-טקסקינג - יוכלו לייצר להם יתרון בעבודה.

אלעד מערכות

4 בינה מלאכותית

יישומי הבינה המלאכותית מגיעים גם לתחום האנרגיה הביתית: חברת סופרגז, בהובלת המנכ"ל דניאל ספיר, משיקה את Smart Gas AI, שירות לאספקת גז המבוססת על מערכת AI. המערכת מנטרת את צריכת הגז בזמן אמת, לומדת את דפוסי השימוש של הצרכן, ומבצעת אספקה בהתאם. לדברי ספיר, "מדובר במהפכה אמיתית בשוק שלא השתנה עשרות שנים".

5 מינויים חדשים

שלי כהן מונה למנכ"ל ONE City מקבוצת וואן טכנולוגיות. במקביל הוא ימשיך לכהן כמנהל אשכול חברות בקבוצה וכחבר הנהלת הקבוצה.

שלי כהן

אבי בן שימול מונה לסמנכ"ל שיווק ומכירות של חברת הנדל"ן אנשי העיר.

היזמית העסקית-חברתית חנה רדו מונתה לחברת הועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון.