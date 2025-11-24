1 שילב, מקבוצת פוקס, מגדילה אחזקות במיננה - וזה לא מקרי

חברת מוצרי התינוקות שילב, שבבעלות קבוצת פוקס , רכשה כ-23% נוספים ממניות מותג האופנה לתינוקות וילדים מיננה תמורת כ-31.7 מיליון שקל - סכום המשקף שווי חברה של 140 מיליון שקל.

● בהשקעה של מיליון שקל: מותג האופנה פתח לראשונה חנות פיזית

● שלמה קרמר משיק קרן תמיכה באמנים: "רציתי לעשות תיקון"

מיננה הוקמה ב-2005, ובאוקטובר 2021 רכשה שילב 50.1% ממניותיה תמורת 15 מיליון שקל. העסקה הנוכחית משקפת שווי גדול יותר מפי ארבעה. עם השלמת העסקה, שילב מחזיקה כ-73% מהחברה, ושתיים מהמייסדות מחזיקות ביתרה - קרן לוי שהם (מנכ"לית מיננה) בכ-16.5%, ומיטל שני בכ-10.5%. המייסדת השלישית, ענת בן דב צוברי, מכרה את כל אחזקותיה.

בקבוצת פוקס מאמינים בהתרחבות באמצעות מיזוגים ורכישות של חברות קטנות, לרוב בשיעור החזקה שעומד בשלב ראשון על 51%. כך, רק בשנה החולפת פוקס רכשה 51% ממותג האופנה איתי ברנדס, לפי שווי של 50 מיליון שקל; וטרמינל X, שבבעלות הקבוצה, רכשה 51% ממותג האיפור עדה לזורגן תמורת 9.5 מיליון שקל, ו-51% ממותג התכשיטים רונית ים תמורת 8 מיליון שקל. בקיץ שעבר רכשה טרמינל 51% ממותג האופנה הישראלי סטרונגפול תמורת כ-7.5 מיליון שקל.

נציין כי בדצמבר האחרון פורסם שטרמינל X חתמה על מזכר הבנות עם חברת סבו, מפעילת אתר chopshop, לרכישת 51% מהחברה - אולם בסופו של דבר הוחלט שלא לבצע את המהלך בשלב זה.

חנות של מיננה / צילום: גלי משען

2 תרבות

תיאטרון הקאמרי, בהובלת המנכ"לית יפעת צחי קיראל, השיק את ההצגה "זינגר" בבימויו של המנהל האמנותי גלעד קמחי ובכיכובם של עמוס תמם, רוי מילר, נדב נייטס, רמי ברוך ועוד. בכירי עולם העסקים, התקשורת והתרבות הגיעו לאירוע.

ליאורה עופר ומיכל רכבי / צילום: אור גפן

יגאל אהובי וגלית גוטמן / צילום: אור גפן

יפעת צחי קיראל וסיימון וולטרס, שגריר בריטניה בישראל / צילום: אור גפן

3 מינויים חדשים

ברק קלמנוביץ', מנכ"ל ynet לשעבר, מונה למנכ"ל מיזם החדשות PUSH, שבשבוע שעבר דיווחנו כי קרן BRM של ניר ואלי ברקת נכנסת לשותפות אסטרטגית בו בהשקעה של מיליוני שקלים, ביחד עם היועץ האסטרטגי מוטי שרף.

ברק קלמנוביץ' / צילום: ירון ברנר

אמיר מלץ, 52, מונה למנהל אגף השיווק של המכללה האקדמית ספיר.

4 חברה

יוגב גרדוס, עד לאחרונה הממונה על התקציבים במשרד האוצר, קיבל את מלגת בכר - תוכנית משותפת של ארגון הג'וינט ומשפחת בכר, שנועדה לקדם שינוי מערכתי בחברה הישראלית ברוח מורשתו של ד"ר יוסי בכר ז"ל. מדובר במלגה המאפשרת למקבליה מעטפת רחבה במשך שנה, על מנת לייצר מענים ופתרונות לאתגרים הבוערים של החברה הישראלית. בשנתיים האחרונות היו אלה פרופ' נחמן אש והילה חדד-חמלניק, וטקס הענקת המלגה החדשה התקיים בבית הנשיא, יצחק הרצוג.

יוגב גורדס ונשיא המדינה יצחק הרצוג / צילום: אריאל זנדברג

גרדוס, שנבחר כיוון שהוביל רפורמות רחבות היקף לצד התמודדות עם משברי עומק במשק, יקדיש את שנת המלגה לקידום ההון האנושי במגזר הציבורי.