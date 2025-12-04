"חווית אוכל לקהל הישראלי": המסעדה המקסיקנית שהופכת לרשת

1 קולינריה

אחרי שבתחילת השנה רכשה קבוצת BBB את פעילות מסעדת Rapidos המקסיקנית בנתניה, כעת היא הופכת אותה לרשת. לאחר הרכישה נפתחו סניפים בפתח תקווה ובהרצליה, והשבוע נפתח גם סניף בראשון לציון. בכל אחד מהסניפים הושקעו כ-600 אלף שקל, והם מתפרסים על פני 70-100 מ"ר. בחנוכה ייפתח הסניף החמישי בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב, בהשקעה של כ-700 אלף שקל, והוא יתפרס על פני כ-100 מ"ר.

לפי החברה, החזון הוא לפתוח בסך הכול כ-20 מסעדות בפריסה ארצית. כחלק מהרחבת הפעילות של המותג, הרשת גם החלה להפעיל קטרינג בוטיק שיספק שירותי מזון עבור הפקות, ואירועים לחברות ולארגונים גדולים.

לדברי אהובה תורג'מן, מנכ"לית הקבוצה, "היעד הוא להמשיך ולהרחיב את פעילות רפידוס ברחבי הארץ, ובכך לבסס את BBB כאחת מקבוצות ההסעדה המובילות בישראל. רפידוס מביאה חוויית אוכל מקסיקנית אותנטית וצבעונית שמתאימה במיוחד לקהל הישראלי. פתיחת הרשת היא צעד טבעי באסטרטגיית הצמיחה שלנו לשנים הקרובות".

2 דירקטורים

איגוד הדירקטורים בשיתוף משרד נשיץ ברנדס אמיר וקרן JVP ערכו את כנס הדירקטוריות בהייטק, שעסק במנהיגות ובהשפעה והתרומה שיש לנשים על צמיחת הענף.

הדר צופיוף הכהן, ד''ר אראל מרגלית, רו''ח רגינה אונגר, רקפת רוסק עמינח ועו''ד טל אליאסף / צילום: דימה ירושצקי (D.V.A הפקות)

3 גיימינג

חברת הגיימינג הישראלית Plarium זכתה בפרס הכסף בתחרות Clio Entertainment - השמה דגש על יצירתיות בשיווק, בתקשורת ובבידור - על הטריילר שיצרה להרפתקאותיה של אליס במשחק RAID: Shadow Legends. בין הזוכים הקודמים בפרס נמנים נטפליקס על קמפיין הסדרה Stranger Things, אולפני וורנר על הסרט "ברבי", דיסני ומארוול על קמפיין Avengers: Endgame ועוד.

RAID: Shadow Legends / צילום: Clios

4 מינויים חדשים

דניאל ברמן, ראש מחוז המרכז במכבי שירותי בריאות, מונה למנכ"ל רשת הדיור המוגן "בית בלב". הוא יחליף את ד"ר גלית קאופמן, שמונתה למנהלת ביה"ח הציבורי אסותא אשדוד.

דניאל ברמן / צילום: יח''צ

עמרי סטרול מונה לשותף ומנהל קרן ה-Opportunity של קומרה קפיטל. הקרן מתמקדת בהשקעות בחברות ישראליות בשלב צמיחה מתקדם, משלב Late-Growth ועדPre-IPO.