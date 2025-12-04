ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אירועים ומינויים "חווית אוכל לקהל הישראלי": המסעדה המקסיקנית שהופכת לרשת
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ייצוג נשים בדירקטוריונים

"חווית אוכל לקהל הישראלי": המסעדה המקסיקנית שהופכת לרשת

קבוצת BBB הופכת את מסעדת Rapidos לרשת; הסניף החמישי ייפתח בהיכל מנורה מבטחים • חברת הגיימינג הישראלית זכתה בפרס הכסף בתחרות נחשקת • ומי נכח בכנס הדיקרטוריות בהייטק? • אירועים ומינויים

גלית חתן 17:35
Rapidos. בחנוכה ייפתח הסניף החמישי בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב / צילום: אסף לוי
Rapidos. בחנוכה ייפתח הסניף החמישי בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב / צילום: אסף לוי

1קולינריה

אחרי שבתחילת השנה רכשה קבוצת BBB את פעילות מסעדת Rapidos המקסיקנית בנתניה, כעת היא הופכת אותה לרשת. לאחר הרכישה נפתחו סניפים בפתח תקווה ובהרצליה, והשבוע נפתח גם סניף בראשון לציון. בכל אחד מהסניפים הושקעו כ-600 אלף שקל, והם מתפרסים על פני 70-100 מ"ר. בחנוכה ייפתח הסניף החמישי בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב, בהשקעה של כ-700 אלף שקל, והוא יתפרס על פני כ-100 מ"ר.

1.5 מיליון שקל לשלוש שנים: איש העסקים שלוקח חסות על אצטדיון ילדותו
מירי רגב מקדמת קנס של 10 אלף שקל על שימוש בטלפון בנהיגה. מה הסיכוי שזה יתממש?

לפי החברה, החזון הוא לפתוח בסך הכול כ-20 מסעדות בפריסה ארצית. כחלק מהרחבת הפעילות של המותג, הרשת גם החלה להפעיל קטרינג בוטיק שיספק שירותי מזון עבור הפקות, ואירועים לחברות ולארגונים גדולים.

לדברי אהובה תורג'מן, מנכ"לית הקבוצה, "היעד הוא להמשיך ולהרחיב את פעילות רפידוס ברחבי הארץ, ובכך לבסס את BBB כאחת מקבוצות ההסעדה המובילות בישראל. רפידוס מביאה חוויית אוכל מקסיקנית אותנטית וצבעונית שמתאימה במיוחד לקהל הישראלי. פתיחת הרשת היא צעד טבעי באסטרטגיית הצמיחה שלנו לשנים הקרובות".

2דירקטורים

איגוד הדירקטורים בשיתוף משרד נשיץ ברנדס אמיר וקרן JVP ערכו את כנס הדירקטוריות בהייטק, שעסק במנהיגות ובהשפעה והתרומה שיש לנשים על צמיחת הענף.

הדר צופיוף הכהן, ד''ר אראל מרגלית, רו''ח רגינה אונגר, רקפת רוסק עמינח ועו''ד טל אליאסף / צילום: דימה ירושצקי (D.V.A הפקות)
 הדר צופיוף הכהן, ד''ר אראל מרגלית, רו''ח רגינה אונגר, רקפת רוסק עמינח ועו''ד טל אליאסף / צילום: דימה ירושצקי (D.V.A הפקות)

3גיימינג

חברת הגיימינג הישראלית Plarium זכתה בפרס הכסף בתחרות Clio Entertainment - השמה דגש על יצירתיות בשיווק, בתקשורת ובבידור - על הטריילר שיצרה להרפתקאותיה של אליס במשחק RAID: Shadow Legends. בין הזוכים הקודמים בפרס נמנים נטפליקס על קמפיין הסדרה Stranger Things, אולפני וורנר על הסרט "ברבי", דיסני ומארוול על קמפיין Avengers: Endgame ועוד.

RAID: Shadow Legends / צילום: Clios
 RAID: Shadow Legends / צילום: Clios

4מינויים חדשים

דניאל ברמן, ראש מחוז המרכז במכבי שירותי בריאות, מונה למנכ"ל רשת הדיור המוגן "בית בלב". הוא יחליף את ד"ר גלית קאופמן, שמונתה למנהלת ביה"ח הציבורי אסותא אשדוד.

דניאל ברמן / צילום: יח''צ
 דניאל ברמן / צילום: יח''צ

עמרי סטרול מונה לשותף ומנהל קרן ה-Opportunity של קומרה קפיטל. הקרן מתמקדת בהשקעות בחברות ישראליות בשלב צמיחה מתקדם, משלב Late-Growth ועדPre-IPO.

מספר היום

21 מיליון דולר
הסכום שמבקש השחקן אלק בולדווין עבור אחוזתו בהמפטונס, אותה הוא מנסה למכור מאז 2022 (תג המחיר המקורי היה 29 מיליון דולר)

 