המיזם החדש שמאיים על נתח השוק של גט טקסי

1 המתחרה החדשה של גט טקסי

לאחר פיתוח שנמשך כשנתיים וחצי, ובהשקעה של כ־4 מיליון שקל, הושקה השבוע פלטפורמת המוניות והשירותים החדשה TAXIGO. בשלב זה כבר הצטרפו אליה 4,000 נהגים. בניגוד לגט טקסי, לא מדובר באפליקציית מוניות, אלא בפלטפורמת שירותים שמחברת בין תחבורה, תשלומים, קמעונאות ומסעדנות.

המערכת פותחה בשיתוף מאות נהגים, במטרה להתאים אותה לצרכים האמיתיים מהשטח. במסגרת המודל החדש, לנהגים אין דמי מנוי, העמלות מופחתות משמעותית (8%), ובסופי שבוע - שבהם הנהגים עובדים בהיקף גדול במיוחד - לא נגבית עמלה כלל. בנוסף, הנהגים אינם מחויבים לעבוד בלעדית עם הפלטפורמה.

עבור הצרכנים מדובר קודם כל באפליקציה להזמנת מונית, שבדומה למתחרה מאפשרת לעקוב אחר הנהג בזמן אמת, ולשלם באמצעותה או במזומן. הייחוד הוא במודל הקאשבק - 5% מהתשלום עבור נסיעה נצברים לשימוש בנסיעה הבאה, וזאת ברבעון הראשון של הפעילות.

עוד במהלך תקופת ההשקה ניתן יהיה למצוא במונית "כספומט נוסע", שממנו ניתן למשוך מזומן בהיקף של עד 400 שקל. מהלך זה מבוסס על שיתוף פעולה עם חברת הפינטק Open Finance. במקביל ישולב כפתור ייעודי בקופות של חברת וריפון ביותר מ־38 אלף נקודות מכירה, שיאפשר להזמנת מונית או משלוח ישירות מהקופה.

כמו כן, TAXIGO מתחברת לפלטפורמת OnTopo להזמנת מקום במסעדה, הכוללת יותר מ-100 אלף עסקים. בהמשך מתכננת החברה להקים מועדון לקוחות בשיתוף רשתות קמעונאות גדולות, שיציע מבצעים, הנחות והטבות צרכניות למשתמשים.

את המיזם מוביל היזם ואיש העסקים גרי זיתון, ולצידו איש העסקים אייל טייב, המשמש כמנהל הפיתוח העסקי של החברה. בשלב זה טקסיגו פעילה בין גדרה לחדרה, ובהמשך היא תתרחב לכלל חלקי הארץ.

"אנחנו מביאים לשוק המוניות בישראל בשורה אמיתית, וגישה חדשה, הוגנת ושקופה", אומר זיתון. "TAXIGO מציעה אלטרנטיבה חזקה, המשלבת אקו-סיסטם אחד לנהגים, לנוסעים ולעסקים, עם תחבורה חכמה ושירות שהוא מעל הכול. אנחנו מחבקים את הנהגים, רואים בהם שותפים, ויחד מובילים שינוי שיחזק את כל הענף".

2 רפואה וחדשנות

זרוע החדשנות ARC של המרכז הרפואי שיבא מקימה את "המאירים" - חטיבת חדשנות חדשה במרכז הלב, חזה וכלי דם, ע"ש גל מאיר איזנקוט ז"ל ואיל מאיר ברקוביץ ז"ל. המרכז הושק ביום השנה לנפילתם של השניים במלחמה בעזה, הודות לתרומת איש העסקים מריוס נכט.

המרכז, שימוקם בבניין הקרדיווסקולרי החדש ע"ש עזריאלי, יפעל כמרחב משותף לסטארט-אפים ולצוותים קליניים לטובת פיתוח טכנולוגיות מתקדמות ברפואת הלב - מבוססות דאטה, בינה מלאכותית ומכשור רפואי מתקדם.

שמעיה ברקוביץ, הרב יואב אוקנין וגדי איזנקוט בהשקת מרכז ''המאירים'' בשיבא / צילום: דוברות שיבא

"אני משקיע ויוזם בכל מיני טכנולוגיות שקשורות לתחום הבריאות", מספר נכט, "וכשהחליטו להקים את הבניין ולבנות גם קומה לחדשנות רפואית, פרופ' אהוד רענני פנה אליי והדברים ממש השתלבו - זה היה מכתוב.

"ברגע שפרצה המלחמה, חשבנו אשתי ואני, שהדרך הטובה ביותר לתרום כיום היא להנציח אנשים שבאמת נתנו את המחיר הכי גבוה שאפשר לתת. שיבא כבר הוכיחו שהם יודעים לעשות חדשנות בכל מיני תחומים, וספציפית בקרדיולוגיה", אמר.

3 דיפלומטיה ועסקים

המרכז לאימפקט יהודי (CJI) ופורום Ximus ערכו אירוע בפנטהאוז של משפחת מאייר-לייטרסדורף במגדל שלום מאיר תחת הכותרת "דיפלומטיה פוגשת עסקים". את הערב פתחו יו"ר המרכז רוברט זינגר, ומייסד פורום Ximus ומנכ"ל וולט ישראל, תומר כהן, והשתתפו בו עשרות נספחים כלכליים, מנכ"לים ובכירים בתעשייה.

אירוע ''דיפלומטיה פוגשת עסקים'' של המרכז לאימפקט יהודי (CJI) ופורום Ximus / צילום: דני יחבס

במסגרת הערב הוצגו למשתתפים ממצאי סקר הברומטר של המרכז לאימפקט יהודי לשנת 2025, מהם עלתה החשיבות שמייחסת החברה הישראלית לחיזוק הכלכלה המקומית בעת הנוכחית. לדברי זינגר, "אנו כאן כדי להבטיח שהקהילה הדיפלומטית תכיר לעומק את החברה הישראלית ואת המגזר העסקי שבה, ולחזק את האינטרסים המשותפים של כל הצדדים, תוך מתן הזדמנות למדינות העולם להפיק תועלת מהחדשנות והחוסן הישראלי".

4 ישראל מתגייסת

אוניברסיטת רייכמן משיקה קליניקה משפטית חדשה לייצוג נכי צה"ל, בשיתוף עם משרד עו"ד ענת גינזבורג. הקליניקה תספק סיוע משפטי חיוני, תוך התמקדות בהגשת בקשות הכרה למשרד הביטחון, הכנה לוועדות רפואיות, וסיוע במיצוי זכויות.

פרופ' ליאור זמר, עו''ד עידן קליימן, פרופ' אוריאל רייכמן ועו''ד ענת גינזבורג בהשקת הקליניקה החדש באוני' רייכמן / צילום: אלון גלבוע