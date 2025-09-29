ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חברות תעופה

חברת תעופה החדשה שתציע עוד טיסות ליעד המבוקש

חברת התעופה הרומנית אנימאווינגס תפעיל שלוש טיסות שבועיות בקו תל אביב–בוקרשט החל מה־5 באוקטובר ותצטרף לתחרות על הקו הפופולרי • כרטיסי הטיסה הראשונה שתמריא יימכרו במחיר התחלתי של 339 יורו הלוך-חזור, כולל כבודת יד, הושבה ושירותי בידוק

סתיו ליבנה 17:06
אנימאווינגס משיקה קו חדש בישראל / צילום: Shutterstock
אנימאווינגס משיקה קו חדש בישראל / צילום: Shutterstock

חברת תעופה רומנית נוספת נכנסת לפעילות בישראל ממש לקראת חג הסוכות: אנימאווינגס (AnimaWings) מודיעה על השקת קו טיסות סדיר בין תל אביב לבוקרשט. טיסת הבכורה תצא לדרך ביום ראשון, ה־5 באוקטובר, בשעה 21:40.

עם הצטרפותה, תתחזק התחרות על הקו הפופולרי לרומניה, שבו כבר פועלות החברות הישראליות לצד טארום, פליי ואן והייסקיי. לפני כשנה החלה לפעול בקו זה חברה רומנית בשם ביז איירליינס למשך תקופה קצרה אך נשלל ממנה רישיון התעופה לאחר פחות מחצי שנה של פעילות. עוד לפני שלילת רישיון הפעילות של החברה בישראל נקטעה בעקבות המתקפה האיראנית שאירעה זמן קצר לפני חגי תשרי אשתקד.

אנימאווינגס תפעיל שלוש טיסות שבועיות במטוסי Airbus A320 המציעים 180 מושבים. הטיסות יתקיימו בימי ראשון, שלישי וחמישי: בימי ראשון בשעה 22:40 ובימי שלישי וחמישי בשעה 10:55. לחברה יש הסכם קוד־שייר עם חברת התעופה היוונית אגיאן.

כרטיס טיסה הלוך-חזור לטיסת ההשקה מתומחר החל מ־339 יורו. במסגרת המחיר, יקבלו הנוסעים כבודת יד הכוללת טרולי במשקל עד 8 ק״ג ותיק אישי נוסף עד 4 ק״ג, ללא תוספת תשלום. בנוסף, כל נוסע זכאי לשירותי בידוק והושבה ללא עלות נוספת.