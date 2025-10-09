ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
החל מהקיץ הקרוב: יונייטד איירליינס תגביר את תדירות הטיסות

חברת התעופה האמריקאית תפעיל עד 18 טיסות שבועיות החל ממרץ 2026 • ההרחבה מצטרפת לתכנון החברה לחדש את הטיסות לשיקגו ולוושינגטון בנובמבר הקרוב • האם גם חברות נוספות ילכו בעקבותיה?

סתיו ליבנה 19:15
מטוס של יונייטד איירליינס / צילום: Shutterstock, Felix Tchvertkin
מטוס של יונייטד איירליינס / צילום: Shutterstock, Felix Tchvertkin

חברת יונייטד איירליינס האמריקאית הודיעה היום (ה’) כי תגביר את תדירות הטיסות בקו שבין תל אביב לניו יורק, כך שבקיץ 2026 תפעיל עד 18 טיסות שבועיות בקו זה. הטיסות הנוספות צפויות להתחיל לפעול ב-30 במרץ 2026, במסגרת לוח הטיסות לעונת הקיץ.

ההרחבה מצטרפת ל-14 הטיסות השבועיות הקיימות כיום בקו זה, ולתכנון החברה לחידוש הקווים הישירים מתל אביב לשיקגו ולוושינגטון די.סי. בחודש נובמבר הקרוב. נכון לעכשיו יונייטד היא חברת התעופה האמריקאית היחידה שמפעילה טיסות ישירות לשלוש ערים בארצות הברית.

אם תימשך הרגיעה במצב הבטחוני, חברות נוספות צפויות להגביר את תדירות הטיסות או לשוב לישראל.