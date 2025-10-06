טורקיה הפכה בשבוע האחרון לשחקנית משמעותית במגעים שיזמה ארה"ב להפסקת אש עם חמאס. העוינות שהפגין משטר ארדואן כלפי ישראל בשנתיים האחרונות רחוקה מלהיעלם ובכל זאת עולה השאלה - האם הפסקת אש עם חמאס תקרב לישראל בחזרה גם את חברת התעופה הטורקית, שבעבר פעלה מישראל ואליה באופן אינטנסיבי.

● בזכות שיחות השלום? חברת התעופה שמראה סימני חזרה לישראל

אם טורקיש תחזור, היא לא תשוב לאותם תנאי פעילות

בימי השיא שלה הפעילו טורקיש וחברות טורקיות נוספות למעלה מ־12 טיסות יומיות בקו לאיסטנבול. מדובר במספר יוצא דופן בהיקפו, והקו נחשב לאחד הרווחיים ביותר עבור החברה. בנוסף, פעילותה העניקה לנוסעים מישראל קישוריות נוחה וזולה למזרח הרחוק ולארה"ב, בזכות מרכז ההפעלה הענק באיסטנבול.

אלא שאם טורקיש תחליט לחזור, היא לא תוכל לשוב לאותם תנאי פעילות שהיו לה בעבר. הסלוטים - חלונות הזמן להמראות ולנחיתות, הם משאב קריטי בעולם התעופה, עד כדי כך שחברות מפעילות טיסות ריקות רק כדי לשמור עליהם, (כפי שקרה בתקופת הקורונה).

בעוד שבעולם נהוג כלל 80/20 - הפעלה של לפחות 80% מהטיסות כדי לשמר סלוטים, לאורך המלחמה רשות שדות התעופה נהגה במדיניות מקלה ושמרה לחברות רבות את הסלוטים גם בלי שעמדו ביעדים. ואז בקיץ האחרון הודיעה הרשות כי ההקלות הסתיימו, וכל חברה שלא חזרה תאבד את הסלוטים שלה ותיאלץ לפתוח במשא ומתן מחדש.

נכון לשעה זו, ברשות שדות התעופה לא קיבלו מטורקיש בקשה לקבלת סלוטים בנתב"ג ובכל מקרה היא תידרש כאמור לנהל מו"מ על כך.

אם החברה תחליט לחזור, ובוודאי אם בהיקף דומה לזה שהיה טרום המלחמה תהיה לכך השפעה דרמטית על השוק, כלומר ירידת מחירים משמעותית. אולם, לפי הערכות בענף, בשל היחסים הרעועים בין ישראל לטורקיה, סביר שהחברה לא תמהר לחזור לפני שתבחן את השטח לפרק זמן לאחר שתיכנס לתוקף הפסקת האש, וגם אז - ההערכות היא שהחברה תשוב באופן הדרגתי ולא בתדירויות שהכרנו לפני המלחמה.

גם חזרה חלקית, בתדירות נמוכה, עשויה להשפיע על השוק: היא תאפשר לנוסעים לשוב ליהנות מהקונקשנים דרך איסטנבול, שפתחו לישראלים גישה כמעט לכל יעד בעולם במחירים נמוכים יותר.

ומעל לכל מרחפת גם השאלה האם הישראלים ישובו לטוס עם חברה טורקית. ימים יגידו.