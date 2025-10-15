מדד הדרכונים השנתי של חברת Henley & Partners לשנת 2025 מצביע על שינויים במעמדן של מדינות רבות. בראש הרשימה לשנת 2025 ניצבות סינגפור (193 יעדים), דרום קוריאה (190) ויפן (189). אחריהן מדורגות גרמניה, איטליה, לוקסמבורג, ספרד ושווייץ עם 188 יעדים. הדרכון הבריטי ירד מהמקום ה־6 ל־8, שזה הדירוג הנמוך בתולדותיו.

● חול כמו בסהרה ומים כמו בתאילנד: החופים היפים ביותר בישראל והתוספת הקולינרית

● רגע אחרי ההסכם: חברת התעופה שמתגברת טיסות לתל אביב

לראשונה מאז נוסד המדד לפני שני עשורים, הדרכון האמריקאי איננו בין עשרת הדרכונים החזקים בעולם. ארה"ב, שעמדה בראש הדירוג בשנת 2014, נמצאת כעת במקום ה־12 לצד מלזיה, עם גישה ל־180 מתוך 227 יעדים.

גם ישראל ירדה במיקום. הדרכון הישראלי, שאפשר בתחילת השנה כניסה ל־170 מדינות ללא ויזה, מעניק כיום גישה ל־165 מדינות בלבד. הפטור מוויזה בוטל השנה בחמש מדינות: מאוריטניה, המלדיביים, קולומביה, סומליה ומיאנמר, וישראל מדורגת במקום ה־20, ירידה לעומת המקום ה-18 שדורגה אשתקד.

בחברה מציינים כי חלק מהשינויים נובעים ממדיניות ויזה רחבה יותר במדינות מסוימות, ואילו ביטול הפטור בקולומביה ובמלדיביים קשור למצב הביטחוני בישראל.

למה הדרכון האמריקאי נחלש?

הירידה במעמדו של הדרכון האמריקאי נובעת ממספר גורמים בהם ביטול הפטור מוויזה לברזיל, סין, פפואה גינאה החדשה ומיאנמר, וכן מהחלטת וייטנאם שלא להוסיף את ארה"ב לרשימת המדינות הפטורות. מערכת ה־eVisa החדשה של סומליה והקשחת תנאי הכניסה לארה"ב תרמו אף הן לשינוי.

למרות שהדרכון האמריקאי מאפשר גישה ל־180 מדינות, רק 46 מדינות נהנות מפטור דומה לכניסה לארה"ב. מדד הפתיחות של Henley מדרג את ארה"ב במקום ה־77 בעולם, שנייה רק לאוסטרליה מבחינת הפער בין גישה חופשית למדיניות כניסה הדוקה.

סין מתקדמת במעלה הדירוג

סין רשמה בעשור האחרון עלייה מתמשכת במדד הדרכונים: מהמקום ה־94 בשנת 2015 למקום ה־64 כיום, עם גישה ל־37 יעדים נוספים ללא ויזה. גם במדד הפתיחות טיפסה השנה סין למקום ה־65, לאחר שהוסיפה 30 מדינות חדשות לרשימת הפטורות.

ד"ר טים קלאטה, שותף ב־Grant Thornton China, מציין כי "בעוד מדיניות ארה"ב מקשה על תנועת אנשים וסחורות, סין מאמצת פתיחות ושיתופי פעולה אזוריים - מה שמחזק את מעמדה כמעצמה גאו-פוליטית וכמרכז עולמי לניידות״.