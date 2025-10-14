רגע אחרי ההסכם: חברת התעופה שמתגברת טיסות לתל אביב

חברת התעופה האמירתית אתיחאד אירווייז מעלה את תדירות הטיסות בין תל אביב לאבו דאבי החל מה־1 בדצמבר ותפעיל חמש טיסות יומיות - לעומת ארבע כיום. בסך הכל, תפעיל החברה 34 טיסות שבועיות לאבו דאבי.

● החל מהקיץ הקרוב: יונייטד איירליינס תגביר את תדירות הטיסות

● הטיסות יחזרו, חברות הנשק ירוויחו: כך נראה התרחיש האופטימי לישראל

● תחזית ליום שאחרי: טורקיה תחזיר את הטיסות ולא תוותר על חמאס

הטיסה החמישית, שכבר זמינה להזמנה, תופעל באמצעות מטוס Airbus A321neo (188 מושבים). לוח הזמנים המעודכן כולל טיסה מתל אביב (EY0610) בשעה 06:20, שתנחת באבו דאבי ב־11:15, וטיסה חזור (EY0609) בשעה 02:45, שתנחת בישראל ב־04:35.

לפי נתוני רשות שדות התעופה, מינואר עד אוגוסט, הטיסה אתיחאד אירווייז כ־208 אלף נוסעים ישראלים - במקום השמיני מבין כלל חברות התעופה הפעילות בנתב"ג.

הפופולריות של החברה בנתב"ג אינה מקרית. אתיחאד כבר הרחיבה את פעילותה משלוש לארבע טיסות ביום במהלך החודש האחרון, וידועה כחברה שהמשיכה להפעיל טיסות לישראל גם בתקופות ביטחוניות מתוחות. היא הקפידה לשוב לפעילות בישראל במהירות לאחר סגירות השמיים שנבעו מאירועים ביטחוניים - החל ממתקפות איראניות ועד ירי מצד ארגוני הטרור החות’ים וחיזבאללה. נאמנות זו נזקפת להסכמי אברהם, שהציבו את שיתוף הפעולה האווירי בין המדינות על סדר היום. לצד היעדרם של חברות טורקיות, חברות אמירתיות כמו איתיחאד ופליי דובאי הפכו לאלטרנטיבה עבור ישראלים רבים שטסים מזרחה.

עיתוי ההרחבה הנוכחית איננו מקרי: מדובר בעונת השיא של הטיסות למזרח, כאשר נמל התעופה באבו דאבי מציע קישוריות נוחה ליעדים כגון בנגקוק, זנזיבר, קראבי, צ’אנג מאי, האנוי וטייפה. גורמים בענף מעריכים כי גם המתחרה פליי דובאי תרחיב את תדירות הטיסות מאותה הסיבה.