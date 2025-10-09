טורקיה תחזיר את הטיסות לישראל ולא תוותר על חמאס

אחרי השפל שאליהם הגיעו יחסי ישראל-טורקיה בשנתיים האחרונות, כולל הפסקה כמעט מוחלטת של היחסים הכלכליים - האם כעת, נוכח סיום המלחמה, נראה שוב חזרה לסחר משותף? ומהם האינטרסים שמנחים כיום את טורקיה, שמצד אחד הייתה מעורבת בשיחות לסיום המלחמה מול חמאס, ומצד שני מעוניינת בהישרדותו?

"מבחינת טורקיה, הישארות חמאס כחלק מהמנגנון הפוליטי הפלסטיני הוא אינטרס חשוב", מסבירה ד"ר גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS). "במקביל, טורקיה מסתכלת על ישראל כעל שחקנית שהתחזקה יתר על המידה וצריך לרסן אותה; כזו שאם לא תיעצר, עלולה להגיע אפילו לטורקיה. מבחינת ישראל, לא רצוי שטורקיה תהיה חלק ממנגנון המשא ומתן מול חמאס, אבל ארה"ב כפתה את זה עליה. טראמפ רואה בארדואן מנהיג שיכול לספק את הסחורה, שאפשר לעשות אתו ביזנס. לראיה, טורקיה הייתה מעורבת בשיחות על סיום המלחמה ואכן הושג הסכם".

לגבי השאלה האם טורקיה תמשיך לתמוך בחמאס היא עונה: "זה אחד הדברים שארדואן תמיד היה עקבי לגביו. טורקיה מארחת אצלה אנשי חמאס, נותנת להם דרכונים טורקיים ומאפשרת את הברחת הכספים של חמאס. במובן זה, טורקיה משמעותית להישרדות חמאס ויש לה גם מנופי לחץ על הארגון. השאלות שעוד ישנן נוגעות ליישום שלבי ההסכם ביחס לפירוז הרצועה: האם לחמאס יישאר נשק? האם חמאס יהיה חלק מהמציאות השלטונית בעזה ביום שאחרי, אם פומבית ואם מאחורי הקלעים? להערכתי טורקיה תמשיך ללחוץ על כך שחמאס יהיה חלק מהתמונה באופן שהוא מאוד בעייתי לישראל בטווח הארוך".

מהם לדעתך הקווים האדומים שעל ישראל להקפיד עליהם בכל הנוגע ליחסי טורקיה-חמאס מעתה?

"טורקיה תמיד טענה שהיא תומכת רק בהיבט הפוליטי של חמאס, ולא בזה הצבאי. אם טורקיה תאפשר לחמאס לפעול צבאית נגד ישראל, אפילו משטח סוריה - ברור שישראל תצטרך לפעול בצורה נחרצת. הייתי מייעצת לישראל לא לאפשר מצב שבו הכוח הבינלאומי שיוקם בעזה יכלול צבא טורקי. זה יהיה פתח לצרות גדולות בהמשך. צריך להביא בחשבון שבבית הלבן יושב נשיא שאוהד את ארדואן וחושב שהוא מהאנשים שמסדרים לו את המזה"ת".

יש תקווה לחזרת יחסי הסחר למוטב? להחזרת הטיסות?

"יש דיווחים על כך שטורקיש איירליינס מעוניינת להחזיר את טיסותיה לנתב"ג. ייתכן שגם חלק מהסחר יחזור. הסיבה היא ההבנה הטורקית שהשפעה על הסוגיה הפלסטינית עוברת דרך נתיב כניסה לישראל מנתב"ג. כדי שזה יקרה, נדרשים יחסי עבודה תקינים מול ישראל. לכן לכל אורך המלחמה טורקיה לא ניתקה יחסים דיפלומטיים עם ישראל. מבחינה פורמלית, מחר בבוקר השגרירים יכולים לחזור לאנקרה ולתל אביב. אם דברים יזוזו בצורה חיובית לכיוון שיקום הרצועה, אני רואה את טורקיה מחזירה גם את הטיסות שלה לישראל וגם, במידת מה, את הסחר". טורקיה גם תרצה להיות מעורבת בשיקום הרצועה, שכן ככל הנראה יושקעו כספים בינלאומיים רבים בשיקום והמדינות שיספקו שירותים דרך פרויקטי שיקום ובנייה יוכלו להרוויח מכך.