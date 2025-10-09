ביי ביי חות'ים? האם נגמר עידן ההשכמות הליליות

החות'ים כבר הוכיחו שאינם רואים עצמם חלק מהפסקות האש שנחתמו עד כה. כך, לאחר הפסקת האש מול איראן ביוני האחרון, המורדים מתימן שיגרו כטב"מ אל עבר ישראל. לצד זאת, לאורך המערכה הם חזרו והכריזו כי ימשיכו להילחם עד שתסתיים המערכה בעזה וכי הם פועלים בסולידריות עם העם הפלסטיני.

● היום שאחרי: המיליארדרים יסתערו, הטבות המס בעזה יחגגו. ומה הסיכוי לנורמליזציה עם סעודיה?

● "המתווכות שגרמו לאירוע הזה לקרות": מה עומד מאחורי החזית המזרח־תיכונית?

● טורקיה תחזיר את הטיסות לישראל ולא תוותר על חמאס

ענבל נסים-לובטון, חוקרת תימן המודרנית באונ' הפתוחה ומרכז דיין באונ' תל אביב מסבירה כי החות'ים כבר הציגו את זה כהישג לפלסטינים ולכושר העמידה וההתמדה שלהם. "עבורם זה נתפס כניצחון גדול, אבל ישראל צריכה להיערך, תרחיש סיום המלחמה בעזה לא מסיים את תוקפנות החות'ים כלפינו. הם לא השיגו את את הדברים שהם רצו להשיג - שליטה על תימן, השתלטות עליה, החייאת מדינה דתית ואימוץ מדינה שיעית שהייתה קיימת בתימן לפני מאות שנים", היא מסבירה.

לדבריה, "מבחינתם, נוכחות הצבא הישראלי בתוך רצועת עזה אומרת שזה לא סוף פסוק. גם ביהודה ושומרון, בכל פעם שתהיה שם תקרית ימצאו בזה אור ירוק לפעול". יתרה מכך, "החות'ים אויב גדול של ארה"ב, ולכן באופן שממקמים אותם, זה הופך את הניצחון הפלסטיני והמוסלמי למפואר יותר. זה לא רק מול ישראל - הם עמדו איתן מול כוחות מערביים אחרים, גדולים יותר".

גם אם החות'ים יפסיקו לירות טילים, היא טוענת, הם ימשיכו בזירה הימית. "לא רק נגד ישראל, גם נגד שאר המדינות".

תא"ל במיל' יובל אילון, לשעבר ראש מספן חיל הים וכיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS אומר כי "בטווח הקצר תהיה איזה רגיעה, להוציא את מה שיקרה בים האדום. הם יאבדו את הלגיטימציה לתקוף את ישראל, כי דיברו על סולידריות לעם הפלסטיני. אם ההסכם ייקלע למהמורות, החות'ים יזכירו לנו שהם פה". עם זאת, "הם נכנסו מתחת לאלונקה הרבה מעבר לפלסטינים. הם רוצים תהודה בינלאומית במאבק השליטה על חצי האי ערב, שואפים להיות שחקן דומיננטי, והם לא יפסיקו לאתגר את המרחב או את מדינת ישראל".

לפי אילון, "החות'ים לא הוכרעו ולא ספגו מכה שלא התאוששו ממנה. כשהפוקוס שלהם יעבור מאיתנו, נראה את החות'ים מאוד משמעותיים למדינות האזור שיסבלו מהם. הם מטרידים את כולם, לא רק את ישראל. הסחר העולמי מצא פתרון ולא עובר במרחב הימי שם". לדבריו, "על מדינת ישראל להמשיך לאסוף את המודיעין הרלוונטי ולבנות בנק מטרות. בסוף, לא נוכל לפתור לבד את הבעיה החות'ית, שמתקיימת שלושת אלפים קילומטר מכאן".

"הבעיה החות'ית כאן כדי להישאר, הסכם בעזה או לא. עזה היא טריגר והזדמנות, לא המטרה. המטרה שלהם היא להיות שחקן משמעותי באזור, הם גזרו את הקופון הזה". ולכן, הוא חותם, "אסור לישראל להפסיק להתעסק באיום הזה. הם יכולים להיות רלוונטיים שוב במערכה או בסבב הבא. המרחב הימי בים האדום, גם שם יש הזדמנויות גדולות לישראל - כי אם החות'ים הם מטרד למדינות אחרות, אפשר יהיה לעבוד עם המדינות האלו, בצורה גלויה או סמויה. זו הזדמנות מצוינת להיות שחקנית משמעותית במרחב ולהביא ערך למדינות האחרות שמתמודדות איתם".