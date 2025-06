מטוס של אייר אינדיה ועליו יותר מ-200 נוסעים התרסק סמוך לנמל התעופה בעיר אחמדאבאד שבמערב הודו.

מחברת אייר אינדיה נמסר כי המטוס עליו 242 נוסעים, היה בדרכו לנמל התעופה גטוויק בלונדון, ובשלב זה עוד לא ידוע מה מצב הנוסעים. חברת אייר אינדיה מסרה כי בין נוסעי טיסה AI171 נמנו 169 אזרחים הודים, 53 בריטים, שבעה פורטוגזים וקנדי אחד.

באתרי מעקב אחר טיסות דווח כי מדובר במטוס מדגם בואינג 787-8 דרימליינר. זו ההתרסקות הראשונה אי־פעם של מטוס מדגם בואינג 787, לפי מסד הנתונים של רשת בטיחות התעופה (Aviation Safety Network). מניית בואינג נופלת ביותר מ-8% במסחר המקדים.

בחשבון X של Flight Radar נמסר "אנחנו עוקבים אחר דיווחים על התרסקות טיסה AI171 של אייר אינדיה מאחמדאבאד ללונדון. קיבלנו את האות האחרון מהמטוס בשעה 08:08:51 לפי זמן UTC, שניות לאחר ההמראה".

לפי התקשורת ההודית, ההתרסקות אירעה בזמן ההמראה. בתמונות מהרשתות החברתיות נראו שברי המטוס עולים באש, עם עשן סמיך המיתמר לשמיים בסמוך לשדה התעופה.

