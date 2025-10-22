לאחר לא מעט טלטלות בקומת ההנהלה שלה, התיישב עופר ינאי, בעל המניות המרכזי בחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י , שאותה ייסד, על כיסא המנכ"ל. החברה מזמנת הבוקר (ד') את בעלי המניות לאשר לינאי את תנאי השכר שלו בתור מנכ"ל במשרה מלאה - עלות שנתית של 6 מיליון שקל. אסיפת בעלי המניות תתקיים בעוד חודש כדי לאשר לינאי את תנאי העסקתו.

● ועדת האיתור תכריע: המועמדים הסופיים לתפקיד מנכ"ל בנק ישראל

● התוכנית של רמי אונגר לחברת הנדל"ן שהפסידה לו 40 מיליון שקל

אבל התנאים כוללים גם אפשרות להעניק לינאי המחזיק כיום ב-27% ממניות נופר אנרג'י, והוא בעל המניות הגדול, אפשרות לקבל נתח של עוד 5% ממניותיה. מוצע להעניק לינאי 1.8 מיליון מניות חסומות של החברה (5% מהון המניות שלה כאמור), בתוך שלוש שנים אבל זאת בתנאי שהחברה תגיע לשווי שוק של 16 מיליארד שקל. נציין כי הבוקר עומד שווי השוק של החברה על 3.7 מיליארד שקל, כך שהשווי יצטרך לטפס ביותר מ-320% לשם כך. יצוין בהקשר זה כי מתחילת השנה, עלתה מניית נופר אנרג'י בכ-20%.

מעבר למניות החסומות, דמי ניהול שיגבה ינאי יעמוד בגובה שנתי של כ-2 מיליון שקל. השווי של התשלום המבוסס מניות בשווי שנתי מוערך של כ-2.9 מיליון שקל בעלות שנתית והבונוס השנתי יעמוד על כמיליון שקל. התנאים יכללו בין היתר דמי ניהול חודשיים בעלות של 166 אלף שקל בתוספת מע"מ. חופשה שנתית בת 24 ימים וכן הודעה מוקדמת על סיום ההעסקה של 6 חודשים בין הצדדים (ינאי והחברה).

תנאיו יכללו דמי ניהול בגובה של כ-2 מיליון שקל, לצד תשלום מבוסס מניות בשווי שנתי מוערך של כ-2.9 מיליון שקל ובונוס שנתי של מיליון שקל. התנאים יכללו, בין היתר, דמי ניהול חודשיים בעלות של 166 אלף שקל בתוספת מע"מ. חופשה שנתית בת 24 ימים וכן הודעה מוקדמת על סיום ההעסקה של 6 חודשים בין הצדדים (ינאי והחברה).

הדירקטוריון ציין בזימון לאסיפה כי עופר ינאי הינו "המייסד, בעל השליטה ועד לאחרונה כיהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה. בהתאם, למר ינאי ידע וניסיון רב בתחומי הפעילות של החברה והיכרות מעמיקה עם הפרויקטים שמבצעת החברה ושווקי פעילותה".

עוד נכתב, כי ועדת התגמול והדירקטוריון דנו בנתונים השוואתיים בדבר תנאי ההתקשרות של מנכ"לים בחברות בנות השוואה לחברה שהוכנו על־ידי יועץ חיצוני, ולדעת ועדת התגמול והדירקטוריון, "בראייה רחבה של סך כל התגמול הכולל המוצע, בין היתר, בהסתמך על הנתונים ההשוואתיים כאמור, ולאור כישוריו המקצועיים, ניסיונו המקצועי והניהולי העשיר והיכרותו המעמיקה עם החברה ופעילותה, תנאי התגמול הינם הולמים וראויים, ומשקפים באופן נאות את הציפיות מתרומתו העתידית של מר ינאי לקידום פעילות החברה והצלחתה, ואינם חורגים מהמקובל בחברות בנות השוואה לחברה".

הצורך בחזרתו של ינאי לתפקיד מנכ"ל נופר אנרג'י, נובע מעזיבת שני מנכ"לי החברה המשותפים, אודי טנא ונדב גרשון, בחודש יולי האחרון. מאז, התיישב ינאי בתפקיד ממלא מקום מנכ"ל והוא סיים את כהונתו כיו"ר החברה.

בקיץ, ניסתה נופר אנרג'י להביא למינוי מנכ"ל חיצוני, עמי לנדאו, המכהן כמנכ"ל אלייד תשתיות. ללנדאו נעשה ניסיון לאשר תנאי העסקה חריגים וגבוהים, בעלות כוללת של כ-10.5 מיליון שקל. תנאים אלה עוררו זעם בקרב המוסדיים שהתנגדו להם. האסיפה התכנסה לבסוף לפני קצת מעל לחודש ודחתה את התנאים שהוצעו ללנדאו. כתוצאה מכך, החליט לנדאו שלא להתקדם עם נופר.

נופר אנרג'י היא חברת אנרגיה מתחדשת שפועלת בארץ ובעולם, שיש לה מתקני אנרגיה מתחדשת שמפיקים 1.7 ג'יגה וואט, ועוד 0.2 ג'יגה וואט באגירה. היא נמצאת בהליכי הקמה ולקראת הקמה של עוד 0.9 ג'יגה וואט ועוד 3.3 ג'יגה וואט באגירה. סף התוכניות שלה בפורטפוליו כוללות הקמה והפעלה של מתקני ייצור אנרגיה בכמעט 10 ג'יגה וואט ועוד אגירה של 22.4 ג'יגה וואט. הכל לפי פרסום החברה למחצית הראשונה של השנה.