איש העסקים רמי אונגר ממשיך לאסוף את מניות חברת הנדל"ן המניב ויתניה. ביום שני רכש אונגר, באמצעות יבואנית הרכב טלקאר שבשליטתו, את החזקותיהם (7.5%) של מודי כידון ומשה תאומים, בעלי חברת הפרסום גיתם. העסקה בוצעה בפרמייה גבוהה של יותר מ־21% על מחיר המניה בבורסה ותמורת 101 מיליון שקל. בכך, יעלה שיעור החזקותיו של אונגר בויתניה ל־62.4%. מי שמוביל את המהלך מצידו של אונגר הוא בנו, גדי אונגר, מנכ"ל טלקאר.

את דרכו בחברה החל אונגר בשנת 2022, כשרכש 17% ממניות החברה ומאז הגדיל את החזקתו בהתמדה כשרכש לאורך השנים את החזקותיהם של בעלי אסם האחים פרופר, את החזקות הפניקס, את חלקם של האחים חממה ואת שאר השותפים בגיתם (יעל אלמוג זכאי ומשפחת לנדר).

אונגר הוא מיליארדר ידוע בשוק המקומי. הוא מחזיק בטלקאר, יבואנית כלי הרכב קיה, והוא בעל חברת ספנות גדולה (Ray Shipping). בעבר הוא אף ניסה להתמודד על המכרז לרכישת נמל חיפה.

"משפחת אונגר ראתה שדור המייסדים מזדקן"

אבל מאז רכש נתח מויתניה, היא הסבה לו בעיקר הפסדים, שהסתכמו נכון להיום בכ־40 מיליון שקל (כולל דיבידנדים, לא כולל הפרמייה ברכישה מכידון ותאומים). מניית ויתניה ירדה מאז ראשית שנת 2022 ב־16%, בעוד מדד הנדל"ן המניב בישראל בכלל עלה ב־17%, והחברה נסחרת כעת לפי שווי של 1.13 מיליארד שקל.

"משפחת אונגר הם שחקנים לטווח ארוך, מסתכלים לטווח של 20־30 שנה קדימה ולא מסתכלים במסך כדי לראות את מחיר המניה הנוכחי", אומר בכיר בענף המכיר את הפרטים. לדבריו, ההשתלטות על ויתניה הייתה התוכנית המקורית של משפחת אונגר: "לא היה שום סיכוי שהם יקנו 17% בחברה בלי חזון ארוך טווח. לאט לאט הם ממשיכים את האסטרטגיה מלפני 4 שנים. היום הם יכולים לנווט את החברה בצורה הרמונית עם השותפים שנשארו".

עוד הוא מסביר כי "משפחת אונגר ראו שדור מייסדי ויתניה הולך ומזדקן. הם רצו לפזר השקעות ולקנות פלטפורמת נדל"ן מניב עם אחוזי תפוסה טובים. הרבה גורמים בשוק מחפשים חברות כאלה ואין כאלה על השולחן למכירה, גם לא חברות קטנות יותר". ההנחה בשוק ההון היא שעכשיו, אחרי תקופה ארוכה של דשדוש, מניות הנדל"ן המניב עשויות סוף סוף להתחיל להתאושש, בעיקר בשל סיום המחלמה והורדת הריבית הצפויה בעקבותיה.

ויתניה פועלת בעיקר בשוק המשרדים, שסובל מחולשה מתמשכת בשנים האחרונות, "יש סייקלים בשוק, היום הוא פחות טוב, אבל כבר ראינו תקופות כאלה ולמרות זאת התפוסה במשרדים שלהם גבוהה". לפני כחמש שנים נכנסה ויתניה גם לתחום המגורים. אלא שככל הנראה זה לא הכיוון שאליו תלך החברה תחת משפחת אונגר. היא צפויה אמנם לסיים את הפרויקטים שהחלה בתחום המגורים, למשל בת"א ובנתניה, אך ההנחה היא שהמשפחה תרצה להחזיר את המיקוד העסקי לתחום הנדל"ן המניב.

המרוויחים והמפסידים על ההשקעה בויתניה מודי כידון: רווח של 49 מיליון שקל מושיק תאומים: רווח של 74 מיליון שקל רמי אונגר: הפסד של 40 מיליון שקל

כידון: "אני מעדיף להתמקד בטקסס"

בצד המוכרים נמצאים המייסדים מלפני 30 שנה, כאמור כידון ותאומים. כידון שוחח עם גלובס ואמר כי הוא מעריך שהכיוון של החברה הוא למעלה: "ויתניה היא השקעה נהדרת. בעסקה טובה משאירים בשר לכולם, גם לרוכשים. יש פה קונה ומוכרים שכולם מכירים את החברה הרבה שנים כך שאין כאן דברים שאנחנו יודעים והוא לא, או להיפך ולכן המחיר הוגן. ויתניה היא חברה שתמיד התנהלה בשמרנות ומקצוענות ובצניעות ולכן הגיעה למה שהגיעה ותמשיך להצליח, בוודאי עם ההון שרמי יכול להכניס לחברה".

מושיק תאומים / צילום: תמר מצפי

עם המכירה כידון גם עזב את דירקטוריון ויתניה. לדבריו, הוא בוחר להתמקד כעת בחברת קרנות הנדל"ן אלטו שהקים לפני 16 שנה. "עד היום עשיתי שם השקעות ב־2 מיליארד דולר. היום אני מתמחה בבניית מרכזים לוגיסטיים בטקסט, ארה"ב. התשואות שם הרבה יותר גבוהות מאשר בארץ, זה תור הזהב בטקסס ולכן אני מעדיף להתמקד שם ולהשיג את הרווחים הרבה יותר מהר מאשר כאן".

מודי כידון / צילום: תמר מצפי

מבחינתו המכירה כעת זו סגירת מעגל. "ויתניה זה מפעל חיים. בשנת 1994 עשינו אקזיט בגיתם וחיפשנו איך לשמר את הרווח. החוכמה היא לגוון את ההשקעות שלך וקיבלתי את העצה להשקיע בנדל"ן מניב. כך התחברתי לאהוד סמסונוב. נתתי לו 5 מיליון דולר ותוך 18 חודשים הקמנו את שני הבניינים הראשונים שלנו, בניין רשת ברמת החייל ואחד נוסף שם. זה היה הטריגר להקמת ויתניה".