מנתוני הלמ"ס שפורסמו היום (ה') עולה כי ביולי-אוגוסט השנה נרשמה מגמה חיובית קלה של כ-0.5%, אך בלמ"ס אומרים כי מוקדם לקרוא לעלייה היפוך מגמה.

מאחורי היפוך המגמה האפשרי, נמצא חודש יולי, שהיה יחסית חריג במספר העסקאות שלו למקובל בחודשים האחרונים. בחודש זה בוצעו כמעט 8,000 עסקאות, לעומת פחות מ-7,000 עסקאות שבוצעו בכל אחד משלושת החודשים שקדמו לו. ואולם בחודש אוגוסט המספר שב לרדת ל-7,670 דירות שנמכרו בו, כך שעדיין לא ניתן לראות בחודשיים הללו סימן לשינוי מהותי בשוק, מה עוד שגם מספרים אלה נחשבים לנמוכים משמעותית מנתוני העסקאות הממוצעים.

בדירות החדשות נרשם היפוך מגמה החל בחודש מאי, בגובה 1.1% לחודש. אך יש להדגיש כי הלמ"ס כוללת בחישוביה דירות שנמכרות במסגרת "דירה בהנחה" שמשקלן עולה והולך, והן אינן משקפות את הנעשה בשוק החופשי. באוגוסט לבד הן היוו שליש מכלל העסקאות שבוצעו.בסך הכול, מחודש יולי שנה שעברה ועד ליוני השנה נרשמה ירידה חודשית של 1.3% במספר העסקאות שבוצעו.

בנוסף, נתוני הלמ"ס מראים כי בשלושת החודשים יוני-אוגוסט 2025 נרשמה ירידה של 1.7% בהיקף רכישת הדירות - בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (מרץ-מאי 2025), ושל 16.2% יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. הירידות הבולטות נרשמו ברכישת דירות חדשות, מה שהביא להמשך עליית היצע הדירות. העיר המובילה ברכישת דירות חדשות היא אופקים, שעקפה את כל הערים הגדולות בשוק זה.

בשוק הדירות יד שנייה, שנתון כולו בשוק החופשי ועל כן נחשב ליותר אותנטי, ניכרת ירידה ממוצעת של 2.4% בחודש , מאז דצמבר האחרון.

היצע הדירות ממשיך לצמוח

הנתון המפתיע לשלושת החודשים יוני-אוגוסט הוא מיקומה של אופקים בצמרת רכישת הדירות החדשות. בעיר נמכרו 501 דירות כאלה, והיא הקדימה את תל אביב שבה נמכרו 498, נתניה שבה נמכרו 432 ולוד שבה נמכרו 416 דירות חדשות. למעט תל אביב, הערים שכלולות בצמרת רכישת הדירות החדשות הן ערים עם מחירי דירות בינוניים ומטה.

עם זאת, כשמסתכלים על כלל השוק, כלומר כולל דירות יד שנייה, הערים המובילות בעסקאות ביוני-אוגוסט השנה היו ירושלים, שבה נמכרו 1,298 דירות, אחריה חיפה עם 1,237 דירות, תל אביב עם 1,195, נתניה עם 808, אשקלון עם 771 ופתח תקווה, שבה נמכרו 642 דירות מכל הסוגים.

בכל הקשור להיצע - כ-800 דירות חדשות נוספו בחודש אוגוסט להיצע הדירות, שהגיע בסוף חודש זה ל-83,360 דירות חדשות לא מכורות. תל אביב ממשיכה להוביל את היצע הדירות עם 10,420 דירות חדשות לא מכורות, אחריה ירושלים עם 8,235, בת ים עם 4,379 דירות, רמת גן עם 3,634 ונתניה שבה היצע הדירות מגיע ל-3,414 דירות לא מכורות.

ההערכה שלנו היא כי נתוני ספטמבר ואוקטובר יהיו חלשים אף יותר, עקב חגי תשרי שחלו בחודשים אלה, ושהיצע הדירות יוסיף לצמוח, עקב קצב התחלות הבנייה שנותר מהיר, על אף היחלשות השוק.