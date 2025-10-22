קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל השלימה מהלך לגיוס של כ־280 מיליון שקל, באמצעות הנפקת מניות ואופציות לשורה של גופים מוסדיים בהובלת בית ההשקעות מור.

במסגרת ההנפקה, הנפיקה הקרן שמנוהלת על ידי יוסי זינגר וארז בלשה, מניות אשר יהוו 15.5% מההון שלה. לצד זאת, העניקה החברה למוסדיים אופציה לרכישת מניות במחיר מימוש עתידי הגבוה בכ־21% ממחיר המניה הנוכחי (1.2 שקל).

מי שהוביל כאמור את ההנפקה הוא בית ההשקעות מור, שיהפוך לבעל עניין בקרן עם החזקה של כ־9%. כמו כן, השתתפו במהלך מרבית הגופים המוסדיים המחזיקים במניות הקרן כולל הפניקס, מגדל, מנורה, ילין לפידות והראל.

בג'נריישן מציינים, כי תמורת ההנפקה צפויה לשמש אותה בעיקר להשקעות ולפיתוח הפעילות בתחומי האנרגיה באמצעות פאוורג'ן, והסביבה באמצעות בלוג'ן, תחומים בהם צופה הקרן צמיחה משמעותית בשנים הקרובות.

ההנפקה מתבצעת לאחר שמתחילת 2025 הציגה מניית הקרן תשואה של כ־60% תוך שהיא משלימה קפיצה של מעל 80% בשנה האחרונה, אשר הביאו אותה לשווי של 1.47 מיליארד שקל. ברקע, הקרן צופה לסיים את השנה עם תזרים של לפחות 170 מיליון שקל, בהשוואה לכ־110 מיליון שקל בשנים 2023 ו־2024.

"ההנפקה משקפת את הפוטנציאל הרב שרואים המשקיעים בג'נריישן ואת הציפייה שלהם לעליית ערך משמעותית נוספת", מסר ארז בלשה, מנכ"ל ג'נריישן. "ההנפקה הנוכחית צפויה להוביל לחיזוק הון משמעותי לג'נריישן ותאפשר לנו להמשיך ולצמוח בעיקר בתחומי האנרגיה והסביבה, תחומים שאנו צופים בהם תשואות גבוהות בשנים הקרובות".