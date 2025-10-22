ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות בהובלת מור: קרן ג'נריישן גייסה מהמוסדיים 280 מיליון שקל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ג'נריישן קפיטל

בהובלת מור: קרן ג'נריישן קפיטל גייסה מהמוסדיים 280 מיליון שקל

קרן התשתיות שבניהולם של יוסי זינגר וארז בלשה גייסה כ-280 מיליון שקל מהמוסדיים באמצעות הנפקה של מניות ואופציות, בהובלת בית ההשקעות מור • תמורת ההנפקה צפויה להשקעות ולפיתוח הפעילויות של חברות הבת פאוורג'ן ובלוג'ן

איתן גרסטנפלד 10:02
יוסי זינגר, יו''ר ג'נריישן קפיטל, וארז בלשה, המנכ''ל / צילום: אייל טואג
יוסי זינגר, יו''ר ג'נריישן קפיטל, וארז בלשה, המנכ''ל / צילום: אייל טואג

קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל השלימה מהלך לגיוס של כ־280 מיליון שקל, באמצעות הנפקת מניות ואופציות לשורה של גופים מוסדיים בהובלת בית ההשקעות מור.

נופר אנרג'י רוצה את עופר ינאי כמנכ"ל קבוע - זה השווי הדרמטי שהוא שואף אליו
לפי שווי מוערך של יותר מ־7 מיליארד דולר: זה תאריך ההנפקה של נאבן

במסגרת ההנפקה, הנפיקה הקרן שמנוהלת על ידי יוסי זינגר וארז בלשה, מניות אשר יהוו 15.5% מההון שלה. לצד זאת, העניקה החברה למוסדיים אופציה לרכישת מניות במחיר מימוש עתידי הגבוה בכ־21% ממחיר המניה הנוכחי (1.2 שקל).

מי שהוביל כאמור את ההנפקה הוא בית ההשקעות מור, שיהפוך לבעל עניין בקרן עם החזקה של כ־9%. כמו כן, השתתפו במהלך מרבית הגופים המוסדיים המחזיקים במניות הקרן כולל הפניקס, מגדל, מנורה, ילין לפידות והראל.

בג'נריישן מציינים, כי תמורת ההנפקה צפויה לשמש אותה בעיקר להשקעות ולפיתוח הפעילות בתחומי האנרגיה באמצעות פאוורג'ן, והסביבה באמצעות בלוג'ן, תחומים בהם צופה הקרן צמיחה משמעותית בשנים הקרובות.

ההנפקה מתבצעת לאחר שמתחילת 2025 הציגה מניית הקרן תשואה של כ־60% תוך שהיא משלימה קפיצה של מעל 80% בשנה האחרונה, אשר הביאו אותה לשווי של 1.47 מיליארד שקל. ברקע, הקרן צופה לסיים את השנה עם תזרים של לפחות 170 מיליון שקל, בהשוואה לכ־110 מיליון שקל בשנים 2023 ו־2024.

"ההנפקה משקפת את הפוטנציאל הרב שרואים המשקיעים בג'נריישן ואת הציפייה שלהם לעליית ערך משמעותית נוספת", מסר ארז בלשה, מנכ"ל ג'נריישן. "ההנפקה הנוכחית צפויה להוביל לחיזוק הון משמעותי לג'נריישן ותאפשר לנו להמשיך ולצמוח בעיקר בתחומי האנרגיה והסביבה, תחומים שאנו צופים בהם תשואות גבוהות בשנים הקרובות".