לפי שווי מוערך של יותר מ־7 מיליארד דולר: זה תאריך ההנפקה של נאבן

חברת נאבן (Navan), לשעבר טריפאקשנס, צפויה להשלים את ההנפקה הראשונית שלה בנאסד״ק במחצית השנייה של השבוע הבא. החברה מתכננת לגייס כ־מיליארד דולר, לפי שווי יעד שעשוי לעבור את רף שבעת המיליארד דולר, גבוה מהטווח הרשמי שנקבע בתשקיף, של 6.45 מיליארד דולר.

● המשקיע שגייס 325 מיליון דולר לקרן: "ישראל נהיית מקום טוב להשקיע בו"

● מרגל, תחקיר ומנכ"ל בן 30: המשפחה שמאחורי הסטארט־אפ המצליח

לפי התשקיף שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית, נאבן מתכננת להציע כ־36.9 מיליון מניות בטווח מחיר של 24 עד 26 דולר למניה, כאשר טווח זה עשוי להתעדכן כלפי מעלה עם התקרבות מועד ההנפקה. את ההנפקה מובילים הבנקים גולדמן זאקס, ג’פריס ומורגן סטנלי, והיא צפויה להיסחר תחת הסימול NAVN.

נאבן הוקמה ב־2015 על ידי היזמים הישראלים אריאל כהן ואילן טוויג, ופועלת כיום מפאלו אלטו שבקליפורניה, לצד מרכז פיתוח גדול בישראל. החברה מציעה פלטפורמה לניהול נסיעות, תשלומים והוצאות לעובדים ולארגונים, והתרחבה בשנים האחרונות מעבר לשוק הנסיעות העסקיות.

מבין המשקיעים הישראלים הבולטים בחברה נמנים אורן זאב, שהוביל את סבב הסיד באמצעות הקרן Zeav Ventures ומחזיק כיום בכ־17%-18% מהמניות, וקרן Group 11 של דובי פרנסס, שהשתתפה ברוב סבבי הגיוס מאז הקמת החברה ומחזיקה בכ־2.5%.

בשנת 2022 גייסה נאבן לפי שווי של 9.2 מיליארד דולר, אך מאז נרשמה ירידה בהערכות השווי בהתאם להאטה בשוקי ההון. אם אכן תצא ההנפקה לפועל לפי היעד החדש, היא צפויה להיות אחת ההנפקות הגדולות ביותר של חברה בעלת שורשים ישראליים בשנים האחרונות.