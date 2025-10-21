1 בלעדי: בית הקפה הוותיק נמכר תמורת 14 מיליון שקל. מה יוקם במקומו?

מתחם בית הקפה ביאליק בתל אביב נמכר תמורת 14 מיליון שקל לקבוצת Nissan Holding Group, הפועלת בתחומי המזון והמלונאות בעיקר בהולנד וספרד, אך גם באנגליה ובאיטליה. עבור הקבוצה, שמשרדיה ממוקמים באמסטרדם, מדובר בהשקעה ראשונה בארץ. היא צפויה לפתוח במקום סניף של המותג A/Café, והתכנון הוא לפתוח בישראל עוד שלושה סניפים בשלוש השנים הקרובות.

בניין בית הקפה הוקם ב-1932, ברח' ביאליק 2 פינת אלנבי. הוא תוכנן על ידי דוד טוביה בסגנון באוהאוס, ומתפרס על פני 248 מ"ר. ב-2020 רכש אותו שארל ממון, יזם צרפתי-ישראלי ובעלי חברת ההשקעות Stays הפועלת בתחום הנדל"ן, תמורת 9 מיליון שקל. לאחרונה נהרס כל החלק הפנימי של המבנה, וכעת הוא נמצא בשלבים ראשוניים של בנייה מחדש - עם צפי לפתיחה תוך ששה חודשים.

שארל ממון / צילום: יח''צ

ממון משקיע בתחום הנדל"ן בצרפת ובישראל, בין היתר במשרדי Coworking בבני ברק וברמת גן, וכן רכש את הקומה העליונה של מגדל Lyfe בבני ברק. לדבריו, "בארבע השנים האחרונות אני מתרכז בהשקעות בישראל. אני מאמין שעכשיו, עם סיום המלחמה, תהיה תנופה גדולה בענף הנדל"ן. משקיעים יהודים רבים ישקיעו בישראל - וגם אני אגדיל את היקף ההשקעות שלי".

2 התנאי למענק: המיקום במדד המותגים של גלובס

בתום משא־ומתן מול הגופים המוסדיים, הסכימה חברת רב בריח לשורה של עדכונים בתנאי התגמול של בני משפחתו של בעל השליטה שמואל דונרשטיין. במסגרת התגמול של מאיה דונרשטיין־יתיר, בתו של בעל השליטה המשמשת כסמנכ"לית שיווק וקמעונאות, היא צפויה לקבל מענק של 100 אלף שקל אם רב בריח תסיים בין 10 המקומות הראשונים במדד המותגים של גלובס. במקרה שהחברה תגיע למקומות 10-20, יעמוד המענק על 50 אלף שקל.

בחברה מציינים כי במקרה שהדבר יאושר, דונרשטיין תהא זכאית לסכום, הודות לעובדה שרב בריח דורגה במקום ה-12 במדד שפורסם בקיץ האחרון.

מאיה דונרשטיין-יתיר, סמנ''כלית שיווק וקמעונאות ברב בריח / צילום: אייל טואג

לצד המענק מבקשים ברב בריח לאשר לבתו של בעל השליטה שכר בעלות שנתית של עד 1.2 מיליון שקל, הבנוי על שכר בסיס לצד מענק של עד 150 אלף שקל, המותנה בעמידה ביעדים פיננסיים - וכאמור, בכניסה למדד המותגים של גלובס.

יובהר כי מדד המותגים מבוסס במלואו על סקר שעורכת חברת מחקר בקרב כ-4,000 נסקרים, כך שלחברת רב בריח או למי ממשפחת דונרשטיין אין ולא יכולה להיות השפעה על תוצאותיו. (איתן גרסטנפלד)

3 סטארט-אפים

חברת Moonshot AI של ד"ר אביב פרנקל (לשעבר כתב הטכנולוגיה של ערוץ 10) ואביתר סגל, גייסה 10 מיליון דולר בסבב סיד לפתרון AI אוטונומי לאופטימיזציה של אתרים. הפלטפורמה של מונשוט משתמשת בבינה מלאכותית גנרטיבית כדי "ללמד" אתרים להשתפר באופן עצמאי, ועל ידי כך להגדיל המרות, מכירות והכנסות. החברה נוסדה ב-2023, והיא פועלת מניו יורק ותל אביב. את הסבב הובילה קרן Mighty Capital מעמק הסיליקון, המתמחה בהשקעות במוצרים חדשניים מבוססי נתונים.

מייסדי Moonshot AI, ד''ר אביב פרנקל ואביתר סגל / צילום: יח''צ

4 מינויים חדשים

אור ליבן מונה למנהל המדינות הנורדיות ובנלוקס של חברת הפינטק הגלובלית Airwallex. זאת בנוסף לתפקידו כמנהל הפעילות בישראל ובמזרח התיכון.

אור ליבן / צילום: אייל טואג

נטליה הגנדורף מונתה למנהלת זרוע מימון חדשה של בנק לאומי. ב-25 השנים האחרונות עבדה בחטיבה העסקית בבנק דיסקונט.

אלי אפרתי, 44, מונה לסמנכ"ל התפעול של קשת טעמים. בתפקידו הקודם שימש כמנהל בכיר ב-CBC ישראל (קוקה קולה).