בית החולים בילינסון הודיע היום (ד') כי ענת וד"ר שמואל חרל"פ יתרמו 180 מיליון דולר לבנייתו של מרכז רפואת לב ומוח בבית החולים, התרומה הגדולה ביותר במערכת הרפואית עד היום - הבניין לא יקרא על שם המשפחה, אלא "מגדל התקווה".

גם במקרים קודמים של תרומה, בין היתר לבילינסון, בחרו בני הזוג חרל"פ לא להנציח את שמם. כך למשל, לאחרונה בחרו לקרוא למערך הקרדיולוגי בבילינסון על שם חברם הסופר עמוס עוז.

תרומת ענק זו מצטרפת לתרומה שחשפה משפחת חרל"פ למכון ויצמן לפני כחודשיים, בהיקף של 10 מיליון דולר, כחלק ממאמצי גיוס הכספים של המכון כדי לשקמו מפגיעת הטילים מאיראן בתחילת יוני. משפחת חרל"פ הם תורמים ותיקים לאקדמיה ולמערכת הבריאות הישראלית.

הדמיה של מגדל התקווה בבילינסון / צילום: דוברות בילינסון

"המגדל יהיה עבור כולנו מגדלור של תקווה"

בני הזוג חרל"פ מסרו כי: "אין מקום ראוי יותר מבית חולים ציבורי מרכזי, לקרוא בו לאיחוי הפצעים בחברה הישראלית ומגדל התקווה ישרת את כל חלקי החברה הישראלית. מגדל התקווה ישרת את כל חלקי החברה הישראלית. חילונים, דתיים, חרדים, מוסלמים ונוצרים, דרוזים, צ'רקסים - המגדל יהיה עבור כולנו, מגדלור של תקווה. ואם נזכה לחסות באורו, יהיה זה שכרנו".

פתיחת מגדל התקווה מתוכננת לתחילת שנת 2027 ואכלוסו יאפשר את הכפלת היקפי הפעילות של המחלקות הקיימות במגדל האשפוז גור שאשא. מגדל האשפוז ישתרע על פני כ-70 אלף מ"ר, 15 קומות (11 קומות מעל הקרקע ו-4 מתחת לפני הקרקע). הוא צפוי להכיל 300 מיטות אשפוז וטיפול נמרץ, 8 מחלקות מתחומי הקרדיולוגיה, נוירוכירורגיה, נוירולוגיה וניתוחי לב חזה ושלוש קומות יהיו ממוגנות.

ד"ר איתן וירטהיים, מנהל בתי החולים בילינסון והשרון, אמר: "התרומה נדירה ומרגשת, בפרט כשמדובר בתרומה כחול לבן. התרומה שמגיעה מתוך תחושת שליחות לאומית, צפויה לשנות את פני הרפואה בישראל לשנים רבות קדימה".

יוחנן לוקר, יו"ר דירקטוריון כללית: "תרומתם חסרת התקדים של ענת וד"ר שמואל חרל"פ לבית חולים בילינסון וכללית, משקפת ביטוי ערכי עמוק של הבעת אמון בצוותי הרפואה ובפועלם לאורך השנים".

אורנית בר טל, מ"מ מנכ״ל כללית: "בשם כללית וכל תושבי המדינה אני מודה על התרומה הנדיבה והחשובה. מערך המוח של בילינסון, הפרוס גם במרפאות כללית ברחבי הארץ, יקבל תנופה נוספת ויוכל להעניק מענה לביקושים העצומים. גם לתחום הקרדיולוגי, שבו בית החולים מהווה עוגן לאומי, בטיפול במחלות לב מורכבות".